Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
4:3
Второй тайм: 90+'
0:1
7' ГолЧагиран Муса
0:2
28' Гол в свои воротаПерейра Жоау
30' Желтая карточкаБеро Матуш
1:2
39' ГолН'Дойе Даме
2:2
41' ГолЙилмаз Бурак
44' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
45' Желтая карточкаПерейра Жоау
2:3
57' Гол в свои воротаПерейра Жоау
3:3
70' ГолЯзиджи Юсуф
76' Желтая карточкаСоса Хосе
80' Желтая карточкаЛаваль Рахим
90' Желтая карточкаЧюрюксу Нуман
4:3
90' ПенальтиЙилмаз Бурак
Второй тайм
95'
Лаваль Рахим из команды Османлыспор делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
94'
Г О О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает пенальти
93'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
92'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
92'
ПЕНАЛТИ! - Чюрюксу Нуман тянет соперника за майку в штрафной площади. Йилмаз Бурак заработал пенальти для своей команды
92'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Арыкан Хакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Родальега Уго из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
89'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
89'
Лаваль Рахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
88'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
88'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
85'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Лаваль Рахим из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Онази Оджени.
83'
83'
Родальега Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хурмаджи Озер из команды Османлыспор подал угловой слева.
83'
Хурмаджи Озер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
81'
81'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Лаваль Рахим получает желтую карточку.
80'
Лаваль Рахим из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Соса Хосе.
78'
78'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
78'
77'
77'
Дукара Сулейман из команды Османлыспор бьет головой мимо ворот
77'
Хурмаджи Озер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Куцка Юрай
76'
Тактическая замена. Умар Амину уходит с поля и его заменяет Дукара Сулейман
76'
Соса Хосе получает желтую карточку.
76'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает подножку. Гюрлер Сердар заработал фол.
75'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Караер Аныл из команды Османлыспор делает навес
74'
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Регаттен Адриен заработал фол.
73'
Перейра Жоау коснулся мяча рукой.
72'
72'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
72'
71'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
71'
Тактическая замена. Жозуэ Филипе уходит с поля и его заменяет Хурмаджи Озер
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Язиджи Юсуф!
70'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
Язиджи Юсуф не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
66'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает подножку. Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
65'
64'
64'
Гюрлер Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Онази Оджени блокирует соперника. Умар Амину заработал своей команде штрафной.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Гюрлер Сердар получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Гюрлер Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
62'
62'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чагиран Муса и мяч снова в игре
62'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
61'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Соса Хосе заработал фол.
61'
60'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Жозуэ Филипе.
59'
Умар Амину из команды Османлыспор в офсайде
59'
Йилмаз Бурак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
59'
57'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Перейра Жоау отправил мяч в свои ворота.
57'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Умар Амину из команды Османлыспор делает пас партнеру.
56'
56'
Жозуэ Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
После дальнего удара, который нанес Чагиран Муса мяч отбит вратарем
55'
54'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
53'
53'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор бьет головой мимо ворот
53'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
53'
52'
Н'Дойе Даме коснулся мяча рукой.
50'
Н'Дойе Даме возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Н'Дойе Даме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Мас Эмануэль.
47'
47'
Н'Дойе Даме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Перейра Жоау получил жёлтую карточку за "нырок".
46'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Чюрюксу Нуман.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Чагиран Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Умар Амину из команды Османлыспор делает подножку. Язиджи Юсуф заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
После дальнего удара, который нанес Гюрлер Сердар мяч отбит вратарем
44'
Язиджи Юсуф получает желтую карточку.
44'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор. Это Гюрлер Сердар заработал фол.
43'
43'
Караер Аныл из команды Османлыспор делает пас партнеру.
43'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор подал угловой справа.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Врсайевич Авдийя бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Чюрюксу Нуман заработал фол.
41'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йилмаз Бурак записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
40'
40'
40'
39'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Трабзонспор" забила мяч!
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
Умар Амину из команды Османлыспор делает навес
37'
Гюрлер Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
36'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
35'
35'
Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
34'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
34'
Чюрюксу Нуман возвращается на поле, всё в порядке.
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Чюрюксу Нуман получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Н'Дойе Даме пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
32'
32'
31'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Жозуэ Филипе заработал фол.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Беро Матуш получает желтую карточку.
30'
Чагиран Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Беро Матуш совершает грубый фол. Чагиран Муса был жертвой
28'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Перейра Жоау отправил мяч в свои ворота.
28'
После удара головой, который нанес Караер Аныл, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
28'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор подал угловой слева.
27'
27'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
27'
27'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Лаваль Рахим выбил мяч на угловой.
26'
25'
25'
Беро Матуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Онази Оджени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Жозуэ Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
22'
22'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Врсайевич Авдийя атакует сзади соперника. Йилмаз Бурак пострадал.
21'
21'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес коснулся мяча рукой.
20'
Язиджи Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Караер Аныл из команды Османлыспор делает навес
19'
18'
Онази Оджени из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Жозуэ Филипе.
18'
Дюрица Ян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
17'
17'
17'
17'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Демирок Угур атакует сзади соперника. Умар Амину пострадал.
16'
15'
Пинту Тьягу получил травму и заменен. Караер Аныл выходит на поле.
15'
Йилмаз Бурак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
После дальнего удара, который нанес Язиджи Юсуф мяч отбит вратарем
14'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Пинту Тьягу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Пинту Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
12'
12'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Умар Амину из команды Османлыспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Перейра Жоау.
10'
Н'Дойе Даме мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
9'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор делает подножку. Язиджи Юсуф заработал фол.
9'
9'
Беро Матуш из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
8'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чагиран Муса из клуба "Османлыспор" отправил мяч головой в ворота.
7'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор подал угловой справа.
6'
Дюрица Ян наказан за толчок Умар Амину
6'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
4'
4'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
3'
Лаваль Рахим атакует сзади соперника. Онази Оджени пострадал.
3'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
1'
1'
Жозуэ Филипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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