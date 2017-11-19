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  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Трабзонспор
4:3
Второй тайм: 90+'
Османлыспор
0'
0:1
7' Гол
Чагиран Муса
0:2
28' Гол в свои ворота
Перейра Жоау
30' Желтая карточка
Беро Матуш
1:2
39' Гол
Н'Дойе Даме
2:2
41' Гол
Йилмаз Бурак
44' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
45' Желтая карточка
Перейра Жоау
2:3
57' Гол в свои ворота
Перейра Жоау
3:3
70' Гол
Язиджи Юсуф
76' Желтая карточка
Соса Хосе
80' Желтая карточка
Лаваль Рахим
90' Желтая карточка
Чюрюксу Нуман
4:3
90' Пенальти
Йилмаз Бурак
90'+6
Второй тайм
Фол, нарушение
95'
Лаваль Рахим из команды Османлыспор делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
Описание гола
94'
Г О О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает пенальти
93'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Желтая карточка
92'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛТИ! - Чюрюксу Нуман тянет соперника за майку в штрафной площади. Йилмаз Бурак заработал пенальти для своей команды
92'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
91'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Османлыспор
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
89'
Арыкан Хакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Родальега Уго из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
Угловой
89'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
89'
Лаваль Рахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
88'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
85'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
84'
Лаваль Рахим из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Онази Оджени.
83'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Родальега Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Хурмаджи Озер из команды Османлыспор подал угловой слева.
83'
Хурмаджи Озер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
Удар от ворот произведет Османлыспор
81'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Лаваль Рахим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Лаваль Рахим из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Соса Хосе.
78'
Удар от ворот произведет Османлыспор
78'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
78'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
77'
Дукара Сулейман из команды Османлыспор бьет головой мимо ворот
77'
Хурмаджи Озер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Куцка Юрай
76'
Тактическая замена. Умар Амину уходит с поля и его заменяет Дукара Сулейман
Желтая карточка
76'
Соса Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает подножку. Гюрлер Сердар заработал фол.
75'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Караер Аныл из команды Османлыспор делает навес
74'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Регаттен Адриен заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Перейра Жоау коснулся мяча рукой.
72'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает навес
71'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
71'
Тактическая замена. Жозуэ Филипе уходит с поля и его заменяет Хурмаджи Озер
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Язиджи Юсуф!
70'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
Язиджи Юсуф не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
Чагиран Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает подножку. Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
65'
Чагиран Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
Травма, повреждение
64'
Гюрлер Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
64'
Онази Оджени блокирует соперника. Умар Амину заработал своей команде штрафной.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Гюрлер Сердар получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Гюрлер Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает навес
62'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чагиран Муса и мяч снова в игре
62'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
61'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Соса Хосе заработал фол.
61'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Жозуэ Филипе.
Офсайд
59'
Умар Амину из команды Османлыспор в офсайде
59'
Йилмаз Бурак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Удар от ворот произведет Османлыспор
Описание гола
57'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Перейра Жоау отправил мяч в свои ворота.
57'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Умар Амину из команды Османлыспор делает пас партнеру.
56'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Жозуэ Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
После дальнего удара, который нанес Чагиран Муса мяч отбит вратарем
55'
Арыкан Хакан вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
53'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
53'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор бьет головой мимо ворот
53'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор делает навес
53'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
52'
Н'Дойе Даме коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
50'
Н'Дойе Даме возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Н'Дойе Даме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
49'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Мас Эмануэль.
47'
Удар от ворот произведет Османлыспор
47'
Н'Дойе Даме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
47'
Перейра Жоау получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
46'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Чюрюксу Нуман.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Чагиран Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
45'
Умар Амину из команды Османлыспор делает подножку. Язиджи Юсуф заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
После дальнего удара, который нанес Гюрлер Сердар мяч отбит вратарем
Желтая карточка
44'
Язиджи Юсуф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор. Это Гюрлер Сердар заработал фол.
43'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Караер Аныл из команды Османлыспор делает пас партнеру.
Угловой
43'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор подал угловой справа.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Врсайевич Авдийя бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
42'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Чюрюксу Нуман заработал фол.
41'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йилмаз Бурак записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
40'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
40'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает навес
39'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Трабзонспор" забила мяч!
39'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Умар Амину из команды Османлыспор делает навес
37'
Гюрлер Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
Фол, нарушение
36'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Османлыспор
35'
Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
34'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
Травма, повреждение
34'
Чюрюксу Нуман возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Чюрюксу Нуман получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Н'Дойе Даме пробил головой, вратарь справился с ударом.
32'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Жозуэ Филипе заработал фол.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
30'
Беро Матуш получает желтую карточку.
Травма, повреждение
30'
Чагиран Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
30'
Беро Матуш совершает грубый фол. Чагиран Муса был жертвой
Описание гола
28'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Перейра Жоау отправил мяч в свои ворота.
28'
После удара головой, который нанес Караер Аныл, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
28'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор подал угловой слева.
27'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
27'
Арыкан Хакан вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
26'
Лаваль Рахим выбил мяч на угловой.
26'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Удар от ворот произведет Османлыспор
25'
Беро Матуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Удар от ворот произведет Османлыспор
23'
Онази Оджени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Жозуэ Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
22'
Арыкан Хакан вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Врсайевич Авдийя атакует сзади соперника. Йилмаз Бурак пострадал.
21'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес коснулся мяча рукой.
20'
Язиджи Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Караер Аныл из команды Османлыспор делает навес
19'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Онази Оджени из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Жозуэ Филипе.
18'
Дюрица Ян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
17'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Демирок Угур атакует сзади соперника. Умар Амину пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Османлыспор
15'
Пинту Тьягу получил травму и заменен. Караер Аныл выходит на поле.
15'
Йилмаз Бурак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
15'
После дальнего удара, который нанес Язиджи Юсуф мяч отбит вратарем
Офсайд
14'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Пинту Тьягу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Пинту Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Чагиран Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
11'
Умар Амину из команды Османлыспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
11'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Перейра Жоау.
10'
Н'Дойе Даме мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
9'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор делает подножку. Язиджи Юсуф заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Османлыспор
9'
Беро Матуш из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
8'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чагиран Муса из клуба "Османлыспор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
7'
Жозуэ Филипе из команды Османлыспор подал угловой справа.
Фол, нарушение
6'
Дюрица Ян наказан за толчок Умар Амину
Фол, нарушение
6'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
4'
Арыкан Хакан вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
3'
Лаваль Рахим атакует сзади соперника. Онази Оджени пострадал.
3'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
1'
Жозуэ Филипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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