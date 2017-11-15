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Стадион:
Севилья
 
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Сельта
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Сельта, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Сельта
Севилья
89.9% (62)
Ничья:
5.8% (4)
Сельта
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
53.6% (37)
Севилья:
18.8% (13)
Севилья:
14.5% (10)
Ничья:
5.8% (4)
Севилья:
2.9% (2)
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