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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол П
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
Сельта (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 29.10.2017 Малага 2:1 Сельта П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 05.10.2017 Сельта 4:3 Пачука ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Байер Л 3:3 Сельта ТМК
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Брентфорд 2:1 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Расинг Ферроль 0:0 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Хихон 0:2 Сельта ТМК
Последние игры между собой
Севилья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 27.04.2017 Севилья 2:1 Сельта Примера
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья Примера
- 11.02.2016 Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля
- 07.02.2016 Сельта 1:1 Севилья Примера
- 04.02.2016 Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля
- 20.09.2015 Севилья 1:2 Сельта Примера
- 10.05.2015 Сельта 1:1 Севилья Примера
- 03.01.2015 Севилья 1:0 Сельта Примера
- 29.03.2014 Сельта 1:0 Севилья Примера
- 03.11.2013 Севилья 0:1 Сельта Примера
- 05.03.2013 Севилья 4:1 Сельта Примера
- 05.10.2012 Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 21
|17
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|10.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 15
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|18.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|8 - 28
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Сельта, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Сельта, который состоится 18.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Севилья - Сельта
Севилья
89.9% (62)
Ничья:
5.8% (4)
Сельта
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
53.6% (37)
2:0 Севилья:
18.8% (13)
1:0 Севилья:
14.5% (10)
1:1 Ничья:
5.8% (4)
3:1 Севилья:
2.9% (2)
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