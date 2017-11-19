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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Гран Канария
0:0
Первый тайм: 28'
18' Желтая карточкаКампанья Хосе
|
18'
Состав команд
22
Химо
Наварро
23
Джейсон
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
12
Унал
Энес
Лас-Пальмас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Лисоайн Рауль Вратарь
- 2 Давид Симон Защитник
- 22 Химо Наварро Защитник
- 3 Лемос Маурисио Защитник
- 23 Кастельяно Дани Защитник
- 4 Висенте Гомес Полузащитник
- 18 Кастельяно Хави Полузащитник
- 24 Тана Домингес Полузащитник
- 20 Витоло Виктор Нападающий
- 9 Кальери Хонатан Нападающий
- 21 Виера Хонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Чичисола Леандро Вратарь
- 17 Бигас Педро Защитник
- 12 Мичел Маседо Защитник
- 25 Аквилани Альберто Полузащитник
- 19 Толедо Эрнан Полузащитник
- 6 Сампер Серхи Полузащитник
- 7 Реми Лоик Нападающий
- Главный тренер: Francisco Ayestaran
- Травмы и дисквалификации
- Халилович Ален Травмирован
- Таннан Уссама Травмирован
Леванте 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Ойер Оласабаль Вратарь
- 26 Shaquell Moore Защитник
- 6 Чема Родригес Защитник
- 15 Постиго Серхио Защитник
- 3 Антонио Гарсия Защитник
- 5 Дюкур Шейк Полузащитник
- 24 Кампанья Хосе Полузащитник
- 23 Джейсон Полузащитник
- 10 Барди Энис Полузащитник
- 11 Моралес Луис Полузащитник
- 12 Унал Энес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рауль Фернандес Вратарь
- 18 Кабако Эрик Защитник
- 14 Лопес Иван Полузащитник
- 7 Саму Гарсия Полузащитник
- 4 Робер Суарес Полузащитник
- 21 Боатенг Эммануэль Нападающий
- 31 El Hacen El Id
- Главный тренер: Муньис Хуан
- Травмы и дисквалификации
- Рохер Марти Травмирован
- Лопес Иван III Травмирован
- Нано Александер Травмирован
- Алегрия Алекс Травмирован
- Хефферсон Лерма Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б П
- 11.09.2017 Малага 1:3 Лас-Пальмас П
- 02.09.2017 Панадерия Пулидо 0:7 Лас-Пальмас ТМК
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 18.08.2017 Валенсия 1:0 Лас-Пальмас П
- 12.08.2017 Лас-Пальмас 2:0 Малага ТМК
- 11.08.2017 Кадис 0:1 Лас-Пальмас ТМК
- 08.08.2017 Лас-Пальмас 2:0 Тенерифе ТМК
- 02.08.2017 Тенерифе 2:2 Лас-Пальмас ТМК
- 29.07.2017 Линенсе 1:2 Лас-Пальмас ТМК
- 27.07.2017 Лас-Пальмас 4:1 Бешикташ ТМК
- 22.07.2017 Маритиму 1:1 Лас-Пальмас ТМК
Леванте (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 13.10.2017 Эспаньол 0:0 Леванте П
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
- 21.09.2017 Леванте 3:0 Реал Сосьедад П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 26.08.2017 Леванте 2:2 Депортиво П
- 21.08.2017 Леванте 1:0 Вильярреал П
- 12.08.2017 Эльче 0:2 Леванте ТМК
- 06.08.2017 Алавес 1:1 Леванте ТМК
- 05.08.2017 Сарагоса 2:0 Леванте ТМК
- 30.07.2017 Вильярреал 3:1 Леванте ТМК
- 27.07.2017 Мурсия 0:1 Леванте ТМК
- 24.07.2017 Леванте 2:1 Кадис ТМК
- 22.07.2017 Леванте 0:1 Альмерия ТМК
- 20.07.2017 Ла-Нусия 0:5 Леванте ТМК
Последние игры между собой
Лас-Пальмас: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Лас-Пальмас
Леванте
-
0 Голы 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 3
-
3 Количество передач 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 4
|34
|2.
|Валенсия
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 9
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|16 - 6
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 22
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Леганес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|9 - 11
|17
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 14
|16
|11.
|Жирона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|23 - 19
|14
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|14.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 15
|13
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|18.
|Малага
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
|19.
|Лас-Пальмас
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 28
|7
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
Первый тайм
28'
Удар от ворот произведет Леванте
28'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
26'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает подножку. Shaquell Moore заработал фол.
26'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
26'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
24'
Shaquell Moore из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
23'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает подножку. Моралес Луис заработал фол.
22'
Shaquell Moore наказан за толчок Витоло Виктор
22'
Кальери Хонатан наказан за толчок Чема Родригес
22'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
21'
Унал Энес из команды Леванте. Это Химо Наварро заработал фол.
21'
Дюкур Шейк из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Ойер Оласабаль вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Кампанья Хосе получает желтую карточку.
18'
Кампанья Хосе из команды Леванте. Это Висенте Гомес заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Леванте
17'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес
17'
Барди Энис из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
16'
Унал Энес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
16'
Унал Энес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников.
15'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
15'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
13'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
13'
Моралес Луис из команды Леванте наносит неточный удар с лета
13'
Shaquell Moore из команды Леванте делает навес
12'
Кальери Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает навес
12'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Барди Энис заработал фол.
7'
Барди Энис из команды Леванте делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
6'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
4'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
3'
Химо Наварро выбил мяч на угловой.
3'
Shaquell Moore из команды Леванте делает навес
3'
Давид Симон наказан за толчок Барди Энис
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Леванте
Лас-Пальмас
50.3% (93)
Ничья:
33% (61)
Леванте
16.8% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.1% (52)
2:1 Лас-Пальмас:
21.6% (40)
1:0 Лас-Пальмас:
20% (37)
1:2 Леванте:
8.1% (15)
2:0 Лас-Пальмас:
6.5% (12)
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