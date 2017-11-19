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Стадион:
Лас-Пальмас
0:0
Первый тайм: 28'
Леванте
0'
18' Желтая карточка
Кампанья Хосе
28'
Первый тайм
28'
Удар от ворот произведет Леванте
28'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
26'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает подножку. Shaquell Moore заработал фол.
Офсайд
26'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
26'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
25'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
Фол, нарушение
24'
Shaquell Moore из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает подножку. Моралес Луис заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Shaquell Moore наказан за толчок Витоло Виктор
Фол, нарушение
22'
Кальери Хонатан наказан за толчок Чема Родригес
22'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
21'
Унал Энес из команды Леванте. Это Химо Наварро заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Дюкур Шейк из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
20'
Унал Энес из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Ойер Оласабаль вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Кампанья Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Кампанья Хосе из команды Леванте. Это Висенте Гомес заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Леванте
17'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес
Угловой
17'
Барди Энис из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
16'
Унал Энес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
16'
Унал Энес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников.
15'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
15'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
13'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
13'
Моралес Луис из команды Леванте наносит неточный удар с лета
13'
Shaquell Moore из команды Леванте делает навес
12'
Кальери Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает навес
12'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
9'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Барди Энис заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Барди Энис из команды Леванте делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
6'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
4'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
3'
Химо Наварро выбил мяч на угловой.
3'
Shaquell Moore из команды Леванте делает навес
Фол, нарушение
3'
Давид Симон наказан за толчок Барди Энис
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Леванте
Лас-Пальмас
50.3% (93)
Ничья:
33% (61)
Леванте
16.8% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.1% (52)
Лас-Пальмас:
21.6% (40)
Лас-Пальмас:
20% (37)
Леванте:
8.1% (15)
Лас-Пальмас:
6.5% (12)
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