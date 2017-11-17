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Стадион:
Жирона
0:1
Первый тайм: 43'
Реал Сосьедад
0'
0:1
7' Гол
Виллиан Жозе
37' Желтая карточка
Льоренте Диего
40' Желтая карточка
Маффео Пабло
43' Желтая карточка
Мохика Хоан
43'
Первый тайм
Желтая карточка
43'
Мохика Хоан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Мохика Хоан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Прието Хаби.
43'
Удар от ворот произведет Жирона
42'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
42'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Муньеса Марк из команды Жирона делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
41'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
40'
Маффео Пабло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Маффео Пабло совершает грубый фол. Сурутуса Давид был жертвой
39'
Маффео Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
38'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Рульи Херонимо
38'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Льоренте Диего получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Стуани Кристиан.
36'
Сурутуса Давид исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
35'
Тимор Давид из команды Жирона делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
35'
Оярсабаль Микель на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает подножку. Иньиго Мартинес заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
30'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Бернардо Эспиноса выбил мяч на угловой.
30'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона. Это Янузай Аднан заработал фол.
Офсайд
28'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
27'
После дальнего удара, который нанес Оярсабаль Микель мяч отбит вратарем
26'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Хуанпе Хуан заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
26'
Гранель Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
25'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
24'
Гранель Алекс наказан за толчок Янузай Аднан
23'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
23'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
22'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
20'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
19'
Гранель Алекс из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Оярсабаль Микель.
Фол, нарушение
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
Офсайд
18'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
17'
Тимор Давид из команды Жирона делает подножку. Виллиан Жозе заработал фол.
17'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
Офсайд
16'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
15'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает подножку. Маффео Пабло заработал фол.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Матч остановлен
Фол, нарушение
11'
Порту Кристиан наказан за толчок Льоренте Диего
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
Угловой
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
10'
Янузай Аднан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Мохика Хоан из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Оярсабаль Микель сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Виллиан Жозе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Виллиан Жозе на финте ушёл от оппонента.
7'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
7'
Маффео Пабло из команды Жирона делает подножку. Кевин Родригес заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Гарсия Борха I из команды Жирона. Это Арсальюс Альваро заработал фол.
5'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
5'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
4'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
4'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
4'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Мохика Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
2'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
1'
Мохика Хоан из команды Жирона. Это Янузай Аднан заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Реал Сосьедад
Жирона
13.5% (27)
Ничья:
42.5% (85)
Реал Сосьедад
44% (88)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35% (70)
Реал Сосьедад:
24% (48)
Реал Сосьедад:
8.5% (17)
Жирона:
8.5% (17)
Ничья:
6% (12)
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