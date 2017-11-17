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Стадион: Монтиливи
0:1
Первый тайм: 43'
0:1
7' ГолВиллиан Жозе
37' Желтая карточкаЛьоренте Диего
40' Желтая карточкаМаффео Пабло
43' Желтая карточкаМохика Хоан
|
7'
0:1
37'
40'
43'
Состав команд
13
Буну
Яссин
15
Хуанпе
Хуан
20
Муньеса
Марк
25
Маффео
Пабло
16
Тимор
Давид
Жирона 3-4-3
- Основной состав
- 13 Буну Яссин Вратарь
- 15 Хуанпе Хуан Защитник
- 2 Бернардо Эспиноса Защитник
- 20 Муньеса Марк Защитник
- 25 Маффео Пабло Полузащитник
- 16 Тимор Давид Полузащитник
- 6 Гранель Алекс Полузащитник
- 3 Мохика Хоан Полузащитник
- 9 Порту Кристиан Нападающий
- 7 Стуани Кристиан Нападающий
- 24 Гарсия Борха I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ираисос Горка Вратарь
- 11 Адай Бенитес Защитник
- 4 Чимено Рамальо Защитник
- 23 Гарсия Алеш Полузащитник
- 12 Соарес Дуглас Полузащитник
- 14 Олунга Майкл Нападающий
- 18 Кайоде Оларенваджу Нападающий
- Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Суарес Хосе Травмирован
- Алькала Педро Травмирован
- Амагат Элой Травмирован
Реал Сосьедад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 19 Арсальюс Альваро Защитник
- 3 Льоренте Диего Защитник
- 6 Иньиго Мартинес Защитник
- 20 Кевин Родригес Защитник
- 10 Прието Хаби Полузащитник
- 4 Ильяраменди Асьер Полузащитник
- 17 Сурутуса Давид Полузащитник
- 8 Янузай Аднан Нападающий
- 12 Виллиан Жозе Нападающий
- 18 Оярсабаль Микель Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тоньо Рамирес Вратарь
- 24 Де ла Белья Альберто Защитник
- 15 Ариц Элустондо Защитник
- 5 Субельдия Игор Полузащитник
- 16 Каналес Серхио Полузащитник
- 7 Хуанми Мигель Нападающий
- 21 Баутиста Хон Нападающий
- Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Агиррече Иманоль Травмирован
- Мартинес Карлос Травмирован
Предыдущие игры
Жирона (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 04.09.2017 CF Ripoll 0:8 Жирона ТМК
- 26.08.2017 Жирона 1:0 Малага П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 15.08.2017 Жирона 1:0 Манчестер Сити ТМК
- 12.08.2017 Реус Депортиу 0:0 Жирона ТМК
- 05.08.2017 Хетафе 1:0 Жирона ТМК
- 04.08.2017 Барселона-2 2:2 Жирона ТМК
- 01.08.2017 Жирона 0:0 Брайтон ТМК
- 27.07.2017 Олдхэм Атлетик 1:2 Жирона ТМК
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 21.09.2017 Леванте 3:0 Реал Сосьедад П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 01.09.2017 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 25.08.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 12.08.2017 Спортинг Хихон 2:2 Реал Сосьедад ТМК
- 09.08.2017 Бургос 2:3 Реал Сосьедад ТМК
- 05.08.2017 Уотфорд 0:0 Реал Сосьедад ТМК
Последние игры между собой
Жирона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 21.02.2010 Жирона 1:0 Реал Сосьедад Сегунда
- 20.09.2009 Реал Сосьедад 2:2 Жирона Сегунда
- 22.03.2009 Реал Сосьедад 2:0 Жирона Сегунда
- 18.10.2008 Жирона 0:0 Реал Сосьедад Сегунда
Жирона
Реал Сосьедад
-
0 Голы 1
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
6 Дистанция, км 3
-
2 Количество передач 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 21
|20
|7.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|10.
|Жирона
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 15
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|18.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|8 - 28
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Первый тайм
43'
Мохика Хоан получает желтую карточку.
43'
Мохика Хоан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Прието Хаби.
43'
Удар от ворот произведет Жирона
42'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
42'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Муньеса Марк из команды Жирона делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Маффео Пабло получает желтую карточку.
40'
Маффео Пабло совершает грубый фол. Сурутуса Давид был жертвой
39'
Маффео Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Рульи Херонимо
38'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Льоренте Диего получает желтую карточку.
37'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Стуани Кристиан.
36'
Сурутуса Давид исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
Тимор Давид из команды Жирона делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
35'
Оярсабаль Микель на финте ушёл от оппонента.
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает подножку. Иньиго Мартинес заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
32'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
30'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Бернардо Эспиноса выбил мяч на угловой.
30'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона. Это Янузай Аднан заработал фол.
28'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
27'
После дальнего удара, который нанес Оярсабаль Микель мяч отбит вратарем
26'
26'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает подножку. Хуанпе Хуан заработал фол.
26'
26'
Гранель Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
25'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
25'
25'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
24'
Гранель Алекс наказан за толчок Янузай Аднан
23'
23'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
22'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад в офсайде
19'
Гранель Алекс из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Оярсабаль Микель.
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
18'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
17'
Тимор Давид из команды Жирона делает подножку. Виллиан Жозе заработал фол.
17'
17'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
16'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает подножку. Маффео Пабло заработал фол.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Матч остановлен
11'
Порту Кристиан наказан за толчок Льоренте Диего
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Иньиго Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
10'
Янузай Аднан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Мохика Хоан из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Оярсабаль Микель сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Виллиан Жозе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Виллиан Жозе на финте ушёл от оппонента.
7'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников.
7'
Маффео Пабло из команды Жирона делает подножку. Кевин Родригес заработал фол.
6'
Гарсия Борха I из команды Жирона. Это Арсальюс Альваро заработал фол.
5'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
5'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
4'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
4'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Мохика Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
1'
Мохика Хоан из команды Жирона. Это Янузай Аднан заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Реал Сосьедад
Жирона
13.5% (27)
Ничья:
42.5% (85)
Реал Сосьедад
44% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35% (70)
1:2 Реал Сосьедад:
24% (48)
0:1 Реал Сосьедад:
8.5% (17)
2:1 Жирона:
8.5% (17)
2:2 Ничья:
6% (12)
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