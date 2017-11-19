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Стадион: Зрители: 24563
Малага
3:2
Второй тайм: 87'
Депортиво
0'
1:0
15' Гол
Росалес Роберто
1:1
23' Гол
Лукас Перес
33' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
33' Желтая карточка
Пеньяранда Адальберто
42' Желтая карточка
Росалес Роберто
1:2
52' Гол
Шёр Фабиан
55' Желтая карточка
Наварро Фернандо
63' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
2:2
63' Гол
Чори Кастро
64' Желтая карточка
Баккали Закария
3:2
84' Гол
Бастон Борха
87'
Второй тайм
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Хуанпи Аньор сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бастон Борха из команды команды Малага.
84'
Бастон Борха оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
84'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
83'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Онтиверос Хавьер заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Малага
81'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает неудачный навес.
Угловой
81'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
81'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
Угловой
81'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
80'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
80'
Баккали Закария из команды Депортиво делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
После дальнего удара, который нанес Шёр Фабиан мяч отбит вратарем
80'
Шёр Фабиан из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
79'
Валентин Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает пас партнеру.
79'
Москера Педро из команды Депортиво делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
79'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
79'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
Офсайд
78'
Бастон Борха из команды Малага в офсайде
78'
Бастон Борха из команды Малага нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
78'
Адриан Гонсалес из команды Малага подал угловой справа.
77'
Бастон Борха бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 24563 болельщиков
77'
Удар от ворот произведет Депортиво
Фол, нарушение
76'
Москера Педро наказан за толчок Адриан Гонсалес
75'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
75'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Баккали Закария заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
73'
Бастон Борха из команды Малага в офсайде
73'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников.
72'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отвел угрозу отличным подкатом
72'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Удар от ворот произведет Депортиво
72'
Тактическая замена. Борхес Сельсо уходит с поля и его заменяет Чолак Эмре
72'
Бастон Борха отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
70'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Рубен Мартинес
Угловой
70'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой справа.
70'
Баккали Закария выбил мяч на угловой.
70'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Бастон Борха из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Шёр Фабиан.
67'
Росалес Роберто из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Тактическая замена. Пеньяранда Адальберто уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
Желтая карточка
64'
Баккали Закария получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Баккали Закария из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Чори Кастро!
63'
Валентин Херард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает пас партнеру.
63'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
Желтая карточка
63'
Хуанпи Аньор из команды Малага был наказан за старое нарушение.
62'
Тактическая замена. Картабия Федерико уходит с поля и его заменяет Москера Педро
Фол, нарушение
62'
Валентин Херард из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Депортиво
61'
Хуанкар из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
60'
Шёр Фабиан выбил мяч на угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Ролан Диего из команды Малага делает навес
57'
Байсс Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Адриан Гонсалес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Эстебан Ролон уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
57'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
Фол, нарушение
57'
Баккали Закария наказан за толчок Адриан Гонсалес
56'
Хуанкар из команды Малага делает навес
56'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
55'
Наварро Фернандо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
55'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шёр Фабиан оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
52'
Лукас Перес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
52'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
51'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
50'
Альбентоса Рауль наказан за толчок Ролан Диего
50'
Хуанкар из команды Малага остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
49'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага в офсайде
Фол, нарушение
48'
Шёр Фабиан из команды Депортиво делает подножку. Адриан Гонсалес заработал фол.
48'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Чори Кастро, и мяч снова в игре
48'
Ролан Диего из команды Малага делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
46'
Сидней получил травму и заменен. Альбентоса Рауль выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Депортиво
46'
Байсс Пол из команды Малага наносит неточный удар с лета
46'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хуанкар из команды Малага делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Депортиво
44'
Эстебан Ролон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Эстебан Ролон из команды Малага устремляется вперед с мячом.
44'
Валентин Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Борхес Сельсо из команды Депортиво в офсайде
43'
Валентин Херард из команды Депортиво делает навес
Угловой
43'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
43'
Картабия Федерико из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хуанкар из команды Малага отвел угрозу отличным подкатом
42'
Эрнандес Луис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
Желтая карточка
42'
Росалес Роберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Баккали Закария был жертвой
Фол, нарушение
41'
Валентин Херард из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Ролан Диего из команды Малага нарушает. Гильерме дос Сантос пострадал, однако рефери не останавливает игру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
40'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
Офсайд
39'
Баккали Закария из команды Депортиво в офсайде
Травма, повреждение
38'
Борхес Сельсо возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Удар от ворот произведет Депортиво
37'
Пеньяранда Адальберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Борхес Сельсо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Борхес Сельсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
35'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Борхес Сельсо
35'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
34'
Сидней из команды Депортиво остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Кеко Серхио из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
33'
Пеньяранда Адальберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
33'
Гильерме дос Сантос получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
32'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Депортиво
31'
Росалес Роберто выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Депортиво
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
30'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
30'
Картабия Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Удар от ворот произведет Малага
28'
Лукас Перес из команды Депортиво наносит очень неточный удар.
28'
Баккали Закария из команды Депортиво делает пас партнеру.
28'
Баккали Закария из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
28'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
После дальнего удара, который нанес Вальверде Федерико мяч отбит вратарем
27'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
27'
Байсс Пол из команды Малага отвел угрозу отличным подкатом
27'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
26'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Хуанкар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Баккали Закария из команды Депортиво делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
25'
Хуанкар из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
25'
Шёр Фабиан из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
24'
Баккали Закария из команды Депортиво делает подножку. Росалес Роберто заработал фол.
23'
Борхес Сельсо сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лукас Перес из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
23'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает отличный навес.
Офсайд
22'
Борхес Сельсо из команды Депортиво в офсайде
22'
Баккали Закария бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
22'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
21'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
21'
Картабия Федерико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Картабия Федерико из команды Депортиво играет в стеночку. Борхес Сельсо был стеночкой.
Фол, нарушение
21'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Лукас Перес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
После дальнего удара, который нанес Пеньяранда Адальберто мяч отбит вратарем
19'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
17'
Росалес Роберто атакует сзади соперника. Баккали Закария пострадал.
17'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает навес
15'
Чори Кастро сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Росалес Роберто эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Угловой
15'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
15'
Валентин Херард выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Байсс Пол из команды Малага отвел угрозу отличным подкатом
14'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
13'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
13'
Удар от ворот произведет Малага
12'
Гильерме дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
10'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
10'
Чори Кастро из команды Малага делает пас партнеру.
10'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Пеньяранда Адальберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эрнандес Луис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Картабия Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Байсс Пол из команды Малага делает подножку. Картабия Федерико заработал фол.
7'
Чори Кастро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Чори Кастро из команды Малага устремляется вперед с мячом.
5'
Удар от ворот произведет Малага
5'
Баккали Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает пас партнеру.
5'
Эрнандес Луис ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
4'
Ролан Диего из команды Малага делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
4'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Малага 3:2 Депортиво
Малага
50.5% (94)
Ничья:
38.2% (71)
Депортиво
11.3% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (62)
Малага:
22.6% (42)
Малага:
20.4% (38)
Малага:
5.4% (10)
Депортиво:
5.4% (10)
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