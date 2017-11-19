Стадион: Ла Росаледа Зрители: 24563
1:0
15' ГолРосалес Роберто
1:1
23' ГолЛукас Перес
33' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
33' Желтая карточкаПеньяранда Адальберто
42' Желтая карточкаРосалес Роберто
1:2
52' ГолШёр Фабиан
55' Желтая карточкаНаварро Фернандо
63' Желтая карточкаХуанпи Аньор
2:2
63' ГолЧори Кастро
64' Желтая карточкаБаккали Закария
3:2
84' ГолБастон Борха
Второй тайм
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Хуанпи Аньор сделал результативную передачу.
84'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бастон Борха из команды команды Малага.
84'
Бастон Борха оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
84'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников.
83'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Онтиверос Хавьер заработал фол.
82'
81'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает неудачный навес.
81'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
81'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
81'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
80'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
80'
Баккали Закария из команды Депортиво делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
После дальнего удара, который нанес Шёр Фабиан мяч отбит вратарем
80'
Шёр Фабиан из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
79'
Валентин Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает пас партнеру.
79'
Москера Педро из команды Депортиво делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
79'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
79'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
78'
Бастон Борха из команды Малага в офсайде
78'
Бастон Борха из команды Малага нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Адриан Гонсалес из команды Малага подал угловой справа.
77'
Бастон Борха бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 24563 болельщиков
77'
76'
Москера Педро наказан за толчок Адриан Гонсалес
75'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Баккали Закария заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
Бастон Борха из команды Малага в офсайде
73'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников.
72'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отвел угрозу отличным подкатом
72'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
Тактическая замена. Борхес Сельсо уходит с поля и его заменяет Чолак Эмре
72'
Бастон Борха отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
70'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Рубен Мартинес
70'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой справа.
70'
Баккали Закария выбил мяч на угловой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Бастон Борха из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Шёр Фабиан.
67'
Росалес Роберто из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Тактическая замена. Пеньяранда Адальберто уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
64'
Баккали Закария получает желтую карточку.
64'
Баккали Закария из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Чори Кастро!
63'
Валентин Херард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает пас партнеру.
63'
63'
Хуанпи Аньор из команды Малага был наказан за старое нарушение.
62'
Тактическая замена. Картабия Федерико уходит с поля и его заменяет Москера Педро
62'
Валентин Херард из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
61'
61'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
60'
Шёр Фабиан выбил мяч на угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Ролан Диего из команды Малага делает навес
57'
Байсс Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Адриан Гонсалес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Эстебан Ролон уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
57'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
57'
Баккали Закария наказан за толчок Адриан Гонсалес
56'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Наварро Фернандо получает желтую карточку за споры
55'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шёр Фабиан оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
52'
Лукас Перес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
52'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
51'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Альбентоса Рауль наказан за толчок Ролан Диего
50'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага в офсайде
48'
Шёр Фабиан из команды Депортиво делает подножку. Адриан Гонсалес заработал фол.
48'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Чори Кастро, и мяч снова в игре
48'
Ролан Диего из команды Малага делает пас партнеру.
47'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
46'
Сидней получил травму и заменен. Альбентоса Рауль выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
44'
Эстебан Ролон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Эстебан Ролон из команды Малага устремляется вперед с мячом.
44'
Валентин Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Борхес Сельсо из команды Депортиво в офсайде
43'
Валентин Херард из команды Депортиво делает навес
43'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
43'
Картабия Федерико из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Эрнандес Луис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
42'
Росалес Роберто получает желтую карточку.
42'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Баккали Закария был жертвой
41'
Валентин Херард из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
40'
Ролан Диего из команды Малага нарушает. Гильерме дос Сантос пострадал, однако рефери не останавливает игру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
39'
Баккали Закария из команды Депортиво в офсайде
38'
Борхес Сельсо возвращается на поле, всё в порядке.
37'
37'
Пеньяранда Адальберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Борхес Сельсо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Борхес Сельсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Борхес Сельсо
35'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Кеко Серхио из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Пеньяранда Адальберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
33'
Гильерме дос Сантос получает желтую карточку за неспортивное поведение
32'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
32'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
32'
31'
Росалес Роберто выбил мяч подальше от ворот.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
30'
Картабия Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Лукас Перес из команды Депортиво наносит очень неточный удар.
28'
Баккали Закария из команды Депортиво делает пас партнеру.
28'
Баккали Закария из команды Депортиво устремляется вперед с мячом.
28'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
После дальнего удара, который нанес Вальверде Федерико мяч отбит вратарем
27'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
27'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
26'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Хуанкар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Баккали Закария из команды Депортиво делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
25'
Шёр Фабиан из команды Депортиво делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Баккали Закария из команды Депортиво делает подножку. Росалес Роберто заработал фол.
23'
Борхес Сельсо сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лукас Перес из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
23'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает отличный навес.
22'
Борхес Сельсо из команды Депортиво в офсайде
22'
Баккали Закария бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
22'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
21'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
21'
Картабия Федерико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Картабия Федерико из команды Депортиво играет в стеночку. Борхес Сельсо был стеночкой.
21'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Лукас Перес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
После дальнего удара, который нанес Пеньяранда Адальберто мяч отбит вратарем
19'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага устремляется вперед с мячом.
17'
Росалес Роберто атакует сзади соперника. Баккали Закария пострадал.
17'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает навес
15'
Чори Кастро сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Росалес Роберто эффектным ударом переправил мяч в ворота.
15'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
15'
Валентин Херард выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
13'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
13'
12'
Гильерме дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
10'
Чори Кастро из команды Малага делает пас партнеру.
10'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Пеньяранда Адальберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эрнандес Луис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Картабия Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Байсс Пол из команды Малага делает подножку. Картабия Федерико заработал фол.
7'
Чори Кастро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Чори Кастро из команды Малага устремляется вперед с мячом.
5'
5'
Баккали Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает пас партнеру.
5'
Эрнандес Луис ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Ролан Диего из команды Малага делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
4'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Малага 3:2 Депортиво
Малага
50.5% (94)
Ничья:
38.2% (71)
Депортиво
11.3% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (62)
1:0 Малага:
22.6% (42)
2:1 Малага:
20.4% (38)
2:0 Малага:
5.4% (10)
1:2 Депортиво:
5.4% (10)
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