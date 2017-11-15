  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Леганес
 
Позже
Барселона
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Леганес - Барселона, который состоится 18.11.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Леганес - Барселона
Леганес
5.9% (4)
Ничья:
2.9% (2)
Барселона
91.2% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
35.3% (24)
Барселона:
22.1% (15)
Барселона:
16.2% (11)
Барселона:
7.4% (5)
Леганес:
4.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация