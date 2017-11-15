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Стадион: Бутарке
Предыдущие игры
Леганес (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
- 30.08.2017 Гвадалахара-2 1:3 Леганес ТМК
- 27.08.2017 Эспаньол 0:1 Леганес П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
- 12.08.2017 Толедо 3:0 Леганес ТМК
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 09.08.2017 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 05.08.2017 Райо Вальекано 0:2 Леганес ТМК
- 02.08.2017 Вальядолид 1:0 Леганес ТМК
- 29.07.2017 Талавера 0:2 Леганес ТМК
Барселона (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 31.10.2017 Олимпиакос 0:0 Барселона ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 24.10.2017 Мурсия 0:3 Барселона КК
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Барселона 5:0 Эспаньол П
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 04.08.2017 Химнастик 1:1 Барселона ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 21
|17
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|10.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 15
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|18.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|8 - 28
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Леганес - Барселона, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Леганес - Барселона, который состоится 18.11.2017.
Новости матча
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Суарес и Туран вернулись в строй — 14:09
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Прогнозы на матч Леганес - Барселона
Леганес
5.9% (4)
Ничья:
2.9% (2)
Барселона
91.2% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Барселона:
35.3% (24)
0:3 Барселона:
22.1% (15)
1:3 Барселона:
16.2% (11)
1:2 Барселона:
7.4% (5)
2:0 Леганес:
4.4% (3)
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