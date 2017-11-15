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Стадион:
Атлетико М
 
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Реал Мадрид
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Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
Атлетико М
12.5% (9)
Ничья:
31.9% (23)
Реал Мадрид
55.6% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
41.7% (30)
Ничья:
26.4% (19)
Атлетико М:
11.1% (8)
Реал Мадрид:
5.6% (4)
Реал Мадрид:
4.2% (3)
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