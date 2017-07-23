  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. .Чемпионшип
Стадион:
Миллуолл
 
Позже
Халл Сити
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Миллуолл - Халл Сити, который состоится 21.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Миллуолл - Халл Сити
Миллуолл
46.2% (12)
Ничья:
30.8% (8)
Халл Сити
23.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.9% (7)
Халл Сити:
23.1% (6)
Миллуолл:
19.2% (5)
Миллуолл:
19.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация