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Стадион:
Леганес
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 5 минут, которая состоится 21.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Леганес
21.9% (68)
Ничья:
13.5% (42)
Реал Мадрид
64.5% (200)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
18.7% (58)
Реал Мадрид:
13.2% (41)
Реал Мадрид:
9% (28)
Ничья:
7.1% (22)
Леганес:
6.1% (19)
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