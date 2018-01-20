Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид

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Леганес (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес Кубок Короля
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 05.04.2017 Леганес 2:4 Реал Мадрид Примера
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|24
|19
|5
|0
|62 - 11
|62
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|36 - 9
|55
|3.
|Валенсия
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|47 - 28
|46
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|55 - 26
|45
|5.
|Севилья
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 35
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|35 - 29
|38
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 36
|35
|8.
|Жирона
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|9.
|Бетис
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 50
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 34
|32
|11.
|Хетафе
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 21
|30
|12.
|Леганес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 25
|29
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|46 - 45
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|9
|1
|14
|22 - 33
|28
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 27
|28
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 32
|27
|17.
|Леванте
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|21 - 38
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|18 - 52
|18
|19.
|Депортиво
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|24 - 53
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 38
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 5 минут, которая состоится 21.02.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Леганес
21.9% (68)
Ничья:
13.5% (42)
Реал Мадрид
64.5% (200)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
18.7% (58)
1:2 Реал Мадрид:
13.2% (41)
1:3 Реал Мадрид:
9% (28)
1:1 Ничья:
7.1% (22)
2:0 Леганес:
6.1% (19)
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