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Стадион:
Авиш
1:2
Конец матча
Морейренсе
0'
0:1
19' Гол
Арсенио
28' Желтая карточка
Белькаруи Хишем
28' Желтая карточка
Дерлей Диас
0:2
39' Гол в свои ворота
Дерлей Диас
45' Желтая карточка
Амилтон Минервино
62' Желтая карточка
Нето Анжело
75' Желтая карточка
Счонс Алан
1:2
77' Гол в свои ворота
Жонатан Луис
90' Желтая карточка
Петролина Нилдо
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Петролина Нилдо получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Морейренсе делает замену. Кадис Хондер уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
83'
Авиш делает замену. Машаду Паулу уходит с поля, а Голд Райан выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Жонатан Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
75'
Счонс Алан получил желтую карточку от судьи

73'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Тоше Антониу выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
59'
Авиш делает замену. Агра Салвадор уходит с поля, а Фальконе Федерико выходит на его замену.
52'
Морейренсе делает замену. Белькаруи Хишем уходит с поля, а Сантос Яго выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
40'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Дерлей Диас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
28'
Дерлей Диас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Белькаруи Хишем получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Арсенио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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