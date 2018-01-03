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Стадион: Авиш
1:2
Конец матча
0:1
19' ГолАрсенио
28' Желтая карточкаБелькаруи Хишем
28' Желтая карточкаДерлей Диас
0:2
39' Гол в свои воротаДерлей Диас
45' Желтая карточкаАмилтон Минервино
62' Желтая карточкаНето Анжело
75' Желтая карточкаСчонс Алан
1:2
77' Гол в свои воротаЖонатан Луис
90' Желтая карточкаПетролина Нилдо
|
19'
0:1
28'
28'
39'
0:2
62'
73'
75'
77'
1:2
90'
Состав команд
44
Гало
Диего
10
Машаду
Паулу
30
Гомеш
Витор
33
Дерлей
Диас
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
90
Семеду
Алфа
91
Нето Анжело
77
Арсенио
88
Кадис
Хондер
Авиш 4-3-3
- Основной состав
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 16 Петролина Нилдо Защитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 77 Агра Салвадор Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- Запасные игроки
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 50 Mama Samba Balde Защитник
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 8 Вашингтон да Силва Полузащитник
- 20 Фальконе Федерико Нападающий
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Видигал Лито
Морейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 26 Белькаруи Хишем Защитник
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 88 Кадис Хондер Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 4 Сантос Яго Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 40 Ahmed Sayed Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Главный тренер: Sergio Vieira
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 13.08.2017 Пасуш де Феррейра 2:2 Авиш ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 26.07.2017 Эшпинью 0:3 Авиш ТМК
Морейренсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Морейренсе 5:2 Фелгейраш 1932 К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 28.10.2017 Белененсеш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 23.10.2017 Морейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 15.10.2017 Канелас 1:3 Морейренсе К
- 10.10.2017 Оливейренсе 0:0 Морейренсе КЛ
- 30.09.2017 Пасуш де Феррейра 3:2 Морейренсе ПЛ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.09.2017 Шавиш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 10.09.2017 Эшторил 0:2 Морейренсе ПЛ
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела ПЛ
- 20.08.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2017 Морейренсе 0:0 Фейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Авиш: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш Кубок лиги
- 13.04.2014 Авиш 1:0 Морейренсе Португальская вторая лига
- 27.11.2013 Морейренсе 0:2 Авиш Португальская вторая лига
- 25.02.2012 Авиш 0:0 Морейренсе Главная лига
- 25.09.2011 Морейренсе 1:1 Авиш Главная лига
- 20.02.2011 Авиш 2:2 Морейренсе Главная лига
- 26.09.2010 Морейренсе 1:0 Авиш Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|41 - 7
|42
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|33 - 10
|40
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|38 - 11
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 14
|34
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 25
|23
|8.
|Шавиш
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 21
|22
|9.
|Боавишта
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 21
|20
|10.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 22
|17
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 21
|14
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Авиш
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 25
|13
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 33
|13
|17.
|Эшторил
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
Второй тайм
90'
Петролина Нилдо получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Морейренсе делает замену. Кадис Хондер уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
83'
Авиш делает замену. Машаду Паулу уходит с поля, а Голд Райан выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Жонатан Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
75'
Счонс Алан получил желтую карточку от судьи
73'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Тоше Антониу выходит на его замену.
62'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
59'
Авиш делает замену. Агра Салвадор уходит с поля, а Фальконе Федерико выходит на его замену.
52'
Морейренсе делает замену. Белькаруи Хишем уходит с поля, а Сантос Яго выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
40'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
39'
Г О О О О Л - Дерлей Диас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
28'
Дерлей Диас получил желтую карточку от судьи
28'
Белькаруи Хишем получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Арсенио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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