  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Фейренсе
1:2
Конец матча
Порту
0'
0:1
22' Гол
Абубакар Венсан
1:1
26' Гол
Роша Луиш II
29' Желтая карточка
Фелипе Аугусто IV
30' Желтая карточка
Какуба Алекс
37' Желтая карточка
Силва Тьягу
51' Желтая карточка
Joao Silva III
61' Желтая карточка
Секу Угу
1:2
76' Гол
Андре Андре
78' Желтая карточка
Тикиньо Франсиско
83' Вторая желтая карточка
Фелипе Аугусто IV
90' Желтая карточка
Са Жозе
90' Желтая карточка
Маркано Иван
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Са Жозе получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Фейренсе делает замену. Силва Тьягу уходит с поля, а Валенсия Хосе выходит на его замену.
83'
Фелипе Аугусто IV получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Лаюн Мигель выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Тикиньо Франсиско получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Андре Андре бьет в цель!
68'
Фейренсе делает замену. Секу Угу уходит с поля, а Парайба Эдсон выходит на его замену.
65'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Секу Угу получил желтую карточку от судьи
56'
Порту делает замену. Андре Андре уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Жоао Силва получил желтую карточку от судьи
50'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Брисеньо Антонио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Какуба Алекс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Фелипе Аугусто IV получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Роша Луиш II бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация