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Стадион: Марколину де Каштру
0:1
22' ГолАбубакар Венсан
1:1
26' ГолРоша Луиш II
29' Желтая карточкаФелипе Аугусто IV
30' Желтая карточкаКакуба Алекс
37' Желтая карточкаСилва Тьягу
51' Желтая карточкаJoao Silva III
61' Желтая карточкаСеку Угу
1:2
76' ГолАндре Андре
78' Желтая карточкаТикиньо Франсиско
83' Вторая желтая карточкаФелипе Аугусто IV
90' Желтая карточкаСа Жозе
90' Желтая карточкаМаркано Иван
|
22'
0:1
26'
1:1
30'
37'
51'
61'
76'
1:2
90'
90'
Состав команд
22
Кайо
Секко
32
Флавио
Рамос
13
Роша
Луиш
II
30
Аурелиу
Луиш
77
Секу
Угу
12
Са
Жозе
13
Теллес
Алекс
20
Андре
Андре
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
Фейренсе 4-3-3
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 3 Какуба Алекс Защитник
- 8 Силва Тьягу Полузащитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 77 Секу Угу Нападающий
- 19 Joao Silva III Нападающий
- 10 Этебо Огенекаро Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Барж Сержиу Защитник
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 20 Валенсия Хосе Нападающий
- 37 Michal Miskiewicz
- 6 Joao Graca
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Порту 4-3-3
- Основной состав
- 12 Са Жозе Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- 8 Браими Ясин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 19 Лаюн Мигель Защитник
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Фейренсе (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 30.12.2017 Фейренсе 2:2 Оливейренсе КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 05.11.2017 Фейренсе 0:1 Маритиму ПЛ
- 27.10.2017 Бенфика 1:0 Фейренсе ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 14.10.2017 Академику Визеу 0:0 Фейренсе К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
- 24.09.2017 Фейренсе 1:4 Белененсеш ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 26.08.2017 Шавиш 0:2 Фейренсе ПЛ
- 21.08.2017 Фейренсе 2:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 12.08.2017 Морейренсе 0:0 Фейренсе ПЛ
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 24.10.2017 Порту 0:0 Лейшоэш КЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 13.10.2017 Лузитану Жиназиу 0:6 Порту К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
Фейренсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Порту: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 23.04.2017 Порту 0:0 Фейренсе Примейра-лига
- 29.12.2016 Порту 1:1 Фейренсе Кубок лиги
- 11.12.2016 Фейренсе 0:4 Порту Примейра-лига
- 27.01.2016 Фейренсе 2:0 Порту Кубок лиги
- 16.12.2015 Фейренсе 0:1 Порту Кубок
- 27.02.2012 Порту 2:0 Фейренсе Примейра-лига
- 18.09.2011 Фейренсе 0:0 Порту Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|41 - 7
|42
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|33 - 10
|40
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|38 - 11
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 14
|34
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 25
|23
|8.
|Шавиш
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 21
|22
|9.
|Боавишта
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 21
|20
|10.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 22
|17
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 21
|14
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Авиш
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 25
|13
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 33
|13
|17.
|Эшторил
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
Второй тайм
90'
Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
90'
Са Жозе получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Фейренсе делает замену. Силва Тьягу уходит с поля, а Валенсия Хосе выходит на его замену.
83'
Фелипе Аугусто IV получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Лаюн Мигель выходит на его замену.
78'
Тикиньо Франсиско получил желтую карточку от судьи
76'
Г О О О О Л - Андре Андре бьет в цель!
68'
Фейренсе делает замену. Секу Угу уходит с поля, а Парайба Эдсон выходит на его замену.
65'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
61'
Секу Угу получил желтую карточку от судьи
56'
Порту делает замену. Андре Андре уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
51'
Жоао Силва получил желтую карточку от судьи
50'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Брисеньо Антонио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
30'
Какуба Алекс получил желтую карточку от судьи
29'
Фелипе Аугусто IV получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Роша Луиш II бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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