Первый тайм

- Месси пробил со штрафного, но попал в голову Роналду, от которой сфера полетела в сторону от ворот. Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Голов в Эль Класико пока не забито!

45' Марсело срубает игрока "Барселоны". Штрафной удар для каталонцев. Отсюда можно как пробить, так и подать. Что выберет Лео Месси?

45' Одну минуту рефери добавил.

44' Снова офсайд, теперь у Роналду, который задержался впереди и попался на ловушку, сотканную защитниками "Барселоны".

43' ОПАСНО! А тут уже Марсело идеально доводит сферу до Бензема, которому удается головой направить мяч в сторону ворот. Сфера попадает в дальнюю штангу и летит за лицевую. От ворот.

42' Марсело пытался обыграть на левом фланге Альбу, и Роберто, но сделать этого не удалось. Тем не менее, сфера остается у мадридской команды.

41' Завершается постепенно первый тайм нашего матча. Кроос нанес сильный удар из-за пределов штрафной, но в цель немец тут не попал.

40' Не самое удачно исполнение углового удара, но мяч остался у футболистов "Барселоны", которая продолжит свою атаку, раз позволяет "Реал".

39' ОПАСНО! Паулиньо после навеса от Месси нанес хлесткий удар головой в ближний угол. Наваса поймали игроки "Барсы" на противоходе. Успел переложиться кипер и мяч отразить на угловой. Красиво!

38' Марсело в борьбе с Серхи Роберто получил удар по ногам. Желтой карточки тут нет, остановки в игре тоже, ведь сфера осталась у мадридской команды.

37' Совсем перестали фолить у нас команды. Быть может, это очередное затишье перед бурей? Ведь, в принципе, опасные моменты в игре перестали возникать.

36' Суарес переоценил свои возможности и полетел к воротам на всех парах, однако не обработал мяч и позволил тому прилететь в перчатки Кейлору Навасу.

35' ОПАСНО! Роналду сейчас выполнил прострел с правого фланга. Бензема в борьбе с двумя защитниками замыкал сферу в ворота, но не направил ее в цель! Там еще и углового нет, так как от ноги француза снаряд покинул пределы поля.

34' Да, очень острая игра. Просто острейший футбол, который рано или поздно приведет к забитому голу. В этом можно не сомневаться совсем.

33' Угловой у ворот "Реала" ничего не принес, тогда как мадридцы тут же провели свою контратаку. Произвел удар слева, с острого угла уже Роналду. Казалось, что сфера юркнет в ворота, но нет! Мяч ударился о дальнюю штангу и вылетел в поле! Рикошет от ноги тер Штегена спас каталонцев.

32' ОПАСНО! Подача в штрафную площадку "Реала" от Месси. На силу выстреливает по воротам Паулиньо, который метит в ближнюю "девятку", но удается дотянуться тут до сферы Навасу, который кончиками пальцев переводит сферу на угловой.

31' Снова столкновение в центре поля. Оказывается лежащим на газоне Паулиньо. Кроос попадает в список штрафников, однако рефери карточкой его не наказывает.

30' Показывают нам режиссеры максимальную скорость, которую удалось развить игрока мадридского "Реала" и "Барселоны". Ракитич разбежался до 29,4 км/час, тогда как Модрич может похвастать еще большим достижением - 33,5 км/час. Знатные цифры. И принадлежат они не Месси и Роналду, что любопытно.

29' Подача от угла поля в исполнении Крооса. Успевает сыграть на опережении тер Штеген, в которого тут же "врубается" кто-то из футболистов мадридского "Реала". Фол.

28' Никто не атаковал Ковачича, который беспрепятственно выполнил навес с правого фланга, но угодил в голову Альбе. Будет третий в матче угловой для мадридцев.

27' Суарес показывал, что против него было нарушение, но рефери фола не заметил, ведь помимо Рамоса перед воротами еще стоял Варан, который и подстраховал партнера, выбив его далеко в поле.

26' Подача от Месси с правого фланга, и уже Роналду играет головой, выручая свою команду в обороне. Прекрасная игра португальца на всех участках футбольного поля.

25' Попытался было Кроос ускориться слева с мячом, но тут же он потерял игровой снаряд. Вратарь сыграл на выходе. Ответная атака "Барселоны", и зарабатывают корнер уже игроки "Барселоны".

24' Ковачич не смог убежать вперед с мячом. Сразу три игрока "Барселоны" его накрыли и заставили сместиться к боковой линии. Потеря игрового снаряда случилась.

23' Роналду попытался сейчас прострелить с левого фланга, однако выставил ногу в сторону Альба, который парировал сферу в сторону от ворот.

22' Совсем не получился у Крооса навес. Паулиньо успевает сыграть на опережении и пытается убежать вперед, но получает удар по ногам от Рамоса. Здесь тоже фол, но без желтой карточки обходится дело.

21' А это должна быть желтая карточка! Да, так и есть! Вермален получает карточку желтого цвета за снос Модрича, который довольно болезненно приземлился на газон, чудом не получив повреждение.

20' Каземиро явно получил удар по голове от игрока "Барселоны", но судья фол не зафиксировал. Идет контратака от "Барселоны". Месси с правого фланга простреливает снаряд на ближнюю штангу, где Паулиньо едва-едва не успевает к мячу.

19' Утихли страсти на поле у нас. Фолов нет, мячом владеют мадридцы, которым в эти минуты мало что удается на газоне.

18' Бензема видел, что Карвахаль справа в чужой штрафной забегал под передачу. Именно туда и последовал пас. Пытался Дани пробить по воротам соперника, но снова защитник каталонцев его опередил.

17' Пока Месси и Суарес на поле не заметны совсем. Как будто игроки и вовсе не вышли на газон в этот вечер. Интересно, что бы это могло значить? Молчание до бури?

16' Рамос хотел на ударную позицию Крооса вывести, но не удалось ему выполнить хорошую передачу в сторону партнера. Снаряд был мадридцами потерян.

15' Вернулся Иньеста на поле, "Барселона" в полном составе. У нас же была выполнена подача от угла поля в штрафную каталонцев, где Роналду в борьбе за мяч нарушил правила.

14' Иньеста, похоже, голеностоп подвернул в борьбе с игроком "Реала". У нас же готовится сливочный клуб подать сферу от угла поля. Но рефери не разрешает, пока травмировавшийся футболист "Барсы" на поле не выйдет.

13' ОГО! Кроос выкатил пас с левого фланга под удар Роналду, но тот из выгодной позиции не попал по мячу. Пытался на добивании сыграть уже Карвахаль, однако его в подкате опередил Иньеста, выбивший мяч на угловой.

12' Карвахаль получил игровой снаряд на правом фланге, откуда не торопился подать, а зря, ведь уже в следующую минуту ему в ноги въехал защитник, который без нарушения выцарапывает сферу.

11' Явно Бензема и Роналду фолили против Бускетса. Плотный прессинг и жесткий отбор приносят свои плоды, правда, все это происходит не без помощи рук, которые игроки "Реала" не стесняются применять в игре.

10' Первая более и менее опасная атака в матче со стороны "Барселоны". Попадает в офсайд на фланге Суарес, который что-то параллельным курсом высказывает рефери, ведь офсайда, как показывает повтор, у уругвайца не было и в помине.

9' Варан получается справа в защите снаряд от Карвахаля. Следует далее пас вперед, но мяч попадает в ногу Иньесте, после чего улетает за боковую линию.

8' Свистят болельщики, ведь тер Штеген слишком долго вводит игровой снаряд вперед после того, как от ноги Роналду сфера ушла за лицевую. Арбитр делает первое замечание вратарю.

7' Роналду на левом фланге получил игровой снаряд, откуда попытался прострелить в штрафную, но попал в ногу Пике, а Бензема на подборе сыграть уже не успел.

6' Солнечно сегодня в Мадриде. Вполне себе футбольная погода. +9 показывает столбик термометра, ветра нет. Играть при таких условиях - одно удовольствие.

5' Неплохо мадридцы перекатывают сферу с одного фланга на другой. Пока не было в нашей встрече серьезных нарушений правил. Команды играют крайне аккуратно, не позволяя себе лишнего.

4' Подача от угла поля. Скидка из центра на левую стойку, откуда следует удар, как кажется, от Роналду. Мяч прилетает в сетку и счет открыт, однако судья поднимает флажок. Офсайд у португальца. Но это звоночек для гостей.

3' Обход по стадиону с кубком, выигранном на турнире лучших клубов мира, совершил Серхио Рамос. Ну, а у нас мадридский коллектив сейчас заработал первый в матче угловой удар на правом фланге. Смотрим за подачей.

2' Хозяева в этой встрече предстали перед нами в своих традиционных сливочных цветах, тогда как гости предстали перед нами в сине-гранатовом обмундировании. Ворота "Реала" в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка "Барселоны" - справа.