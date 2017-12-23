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Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 80264
Реал Мадрид
0:3
Отчёт о матче
Барселона
0'
18' Желтая карточка
Вермален Томас
0:1
54' Гол
Суарес Луис
59' Желтая карточка
Рамос Серхио
63' Красная карточка
Карвахаль Даниэль
0:2
64' Пенальти
Месси Лионель
83' Желтая карточка
Марсело Виера
88' Желтая карточка
Бускетс Серхио
0:3
90' Гол
Видаль Алеш
90'+4
Новости после матча

Свисток
-
Для вас текстовую трансляцию игры провел Козырев Вячеслав. До новых встреч в эфирах LiveResult.Ru! Смотрите футбол и помните, что именно этот вид спорта - №1 в мире!
Второй тайм
Свисток
-
Звучит финальный свисток! Разгромное поражение "Реала" в родных стенах от принципиальнейшего соперника в лице "Барселоны" - 0:3.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! ВИДАЛЬ! РАЗГРОМ!
Потянулись люди со стадиона. Такого позора Мадрид не испытывал давно. Месси справа ворвался в штрафную соперника, после чего прострелил мяч на линии штрафной. Видаль набежал в ту зону и нанес удар наудачу. Сфера угодила в защитника "Реала" и все-таки заползла за "ленточку".
Замена
90'
Видаль вместо Роберто на поле появился.
90'
Андре Гомеш не сумел забить из очевиднейшей ситуации. Попросту не попал он по воротам, пробив выше цели с левой ноги. Ужасный удар!
Дополнительное время
90'
Три минуты судья компенсировал в нашей встрече.

Желтая карточка
89'
Бускетс огревает по ногам Бускетса, после чего получает карточку желтого цвета. Третий "горчичник" в матче.
88'
Месси слету пробивал по воротам соперника. Навас коленом отбивает мяч в сторону, после чего своим же телом накрывает снаряд, отскочивший в сторону.
Угловой
87'
И новый угловой для "Барселоны". Ракитич выполнил подачу от угла поля, но уверенно сыграли в обороне мадридцы на этот раз.
Угловой
86'
И тут же Гомеш выполнил удар с левого края штрафной, но угодил в защитника "Реала", от которого снаряд ушел на угловой. Двенадцатый в матче, заметьте! Снова ставка, данная нами на игру прошла! Кто брал - поздравляю!
Замена
85'
Замена в составе "Барселоны". Андре Гомеш на поле появился.
Желтая карточка
84'
Желтую карточку получает сейчас Марсело за разговоры с рефери. Увидел бразилец там игру рукой в исполнении футболиста "Барселоны", а тут уж рука была. Почему судья не ставит на "точку"?
Опасный момент
83'
МОМЕНТ! РАМОС! Именно он после подачи углового пробивал по чужим воротам, но не сумел переиграть оппонента в ближнем бою! За лицевую мяч улетает. Еще один корнер.
81'
Последняя десятиминутка у нас вовсю идет уже. "Реал" пытается что-то придумать у чужих ворот, отбиваясь после углового у своей рамки, но снова все пути мяча в штрафную каталонцев перекрыты.
Опасный момент
80'
ОГО! Семеду! Едва он не забивает, выйдя на свидание с голкипером "Реала". Мяч попадает в ногу Навасу и улетает за лицевую линию. Угловой удар для каталонцев.
Опасный момент
79'
ОПАСНО! Здорово Бэйл на поле вышел! Теперь из-за пределов штрафной он нанес удар, но сумел тер Штеген до мяча дотянуться, после чего поднялся на ноги и накрыл сферу собой.
Опасный момент
78'
ОГО! После подачи от углового пробивал по воротам Бэйл, но спас свой коллектив тер Штеген, который пока что свою команду от нервной концовки оградил!
Замена
77'
Иньеста уступает место на поле Семеду. Свистит стадион, так как "Барселона" крайне медленно проводит свою ротацию.
Судья
76'
Роберто в руку, а точнее в локоть попал снаряд после прострела от Марсело. Требовали футболисты "Реала" ответный пенальти здесь, но его не последовало. 
75'
Спокойно в центре поля держат мяч каталонцы. Роналду сегодня проводит свой не лучший матч, стоит отметить сей факт. А вот Месси хорош!
74'
Даже какого-то навала у "Реала" не получается. Да что там... Мяч не держится в ногах, не говоря уже о чем-то другом, типа момента или гола. На одного игрока меньше имеют хозяева. Ну, а кто виноват, собственно говоря, Карвахалю?
Замена
73'
Каземиро и Ковачич с поля уходят. Асенсио и Бэйл на газоне оказываются. Что ж, ждем персонально что-то в исполнении валлийца.
72'
Пытается, конечно, "Реал" подобраться к воротам соперника, но подача Роналду, к примеру, опасной не получается, равно как и следующий навес Рамоса, но уже с противоположной бровки.
71'
Продолжают чудить в обороне хозяева. Месси с удобной позиции пробивает по воротам Наваса, и тот до мяча дотягивается, забирая его в перчатки.
69'
Готовится еще одна замена в ближайшие минуты в составе "Реала". А что, собственно говоря, делать остается Зидану? Атаку тоже нужно освежать!
68'
Для "Барселоны" остается дело за малым. Просто довести дело до победы. Но, быть может, "Реал" сможет в этот матч вернуться?
Замена
67'
Ужас, просто ужас. Плохая игра Бензема сегодня. Так считают и болельщики мадридской команды, провожающие со свистом Карима с поля. Вместо него вполне логично появляется крайний защитник Начо.
Пенальти
65'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 0:2!
Ну что, да здравствует новый чемпион, да? Или рано?! Подходит Месси к мячу и уверенно выстреливает по воротам. Сфера летит в правый угол, и Навас не дотягивается.
Красная карточка
64'
Хо-хо! Красная карточка Карвахалю, который умышленно в своей штрафной сыграл рукой. Прекрасную атаку провели каталонцы, и она увенчалась голом. Судья мяч отменяет, и удаляет защитника хозяев. Пенальти!
63'
Нужно срочно что-то "Реалу" менять. Срочно. Ибо времени в обрез, а как-то из сложившейся ситуации выходить нужно.
Фол, нарушение
62'
Против Месси все-таки фолят футболисты "Реала". Сам же аргентинец сидит на газоне и улыбается. А что ему еще делать? Фол ведь против него имел место быть.
61'
Готовятся игроки "Реала" выйти на поле, пока Рамос пытается что-то доказать судье. Ой, зря. Ой, зря. Так и до красной недолго договориться.
Желтая карточка
60'
Серхио Рамос сейчас получается карточку желтого цвета. Рукой он ударил оппонента. Нервный срыв может случиться у испанского игрока "Реала".
59'
Не удалось довести до опасного удара свою атаку каталонцам. Суарес с острого угла пробивал в ближний правый угол, но попал в сетку ворот оппонента с внешней стороны.
57'
Суарес против Каземиро сейчас сфолил. Прыгнул тут же Луис, якобы против него был нереальный фол, однако рефери зафиксировал нарушение в обратную сторону.
56'
Вот так, друзья! Не смогли забить гол в первом тайме футболисты "Реала", тогда как каталонцы ответили своей опасной атакой и соперника наказали.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СУАРЕС! 0:1!
Все как по нотам! Быстрая контратака "Барселоны". Передача от Бускетса на Ракитича. Того никто не сопровождает. Простреливает Иван снаряд на дальнюю штангу, которую уверенным ударом замыкает игрок каталонцев Луис Суарес.
Опасный момент
54'
ОПАСНО! УХ! Альба с левого фланга подключился к атаке своей команды. Последовал прострел с левой бровки, и Суарес, набежавший на мяч, выстрелил прямо по позиции вратаря.
53'
Не поддается на провокации пока что судья, а ведь дважды Суарес нарушал правил в центре поля. Но лишь второе нарушение уругвайца было сопровождено свистком.
52'
Три раза подряд мадридцы потеряли игровой снаряд. Не удалось футболистам "Барселоны" воспользоваться ошибками оппонента сполна.
51'
Гарет Бэйл сегодня присутствует на скамейке запасных у "Реала". Безусловно, его появления сегодня все ожидают. Вопрос только, когда он появится на газоне?
50'
80 264 зрителя сегодня присутствует на стадионе, учитывая всех VIP-персон. В общем-то, традиционная посещаемость для "Сантьяго Бернабеу". Ничего необычного.
Фол, нарушение
49'
Ракитич явно фолил против соперника. Каземиро сзади прилетел удар по ногам. Судья тут же зафиксировал данный фол.
48'
Роналду, сместившись с левого фланга в центр, нанес удар по воротам соперника. Мяч прошел в пяти метрах от стойки. Очень неточный выстрел.
47'
Идет вперед "Барселона". Паулиньо выполняет передачу с левого фланга, но подставляет ногу под снаряд Каземиро, которому удается вынести "круглого" подальше от опасной зоны.
Второй тайм начался
46'
Итак, друзья, стартовал второй тайм в нашем поединке. С центра поля сферу разыграли футболисты "Реала". В перерыве, судя по всему, замен не случилось. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Месси пробил со штрафного, но попал в голову Роналду, от которой сфера полетела в сторону от ворот. Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0. Голов в Эль Класико пока не забито!
Фол, нарушение
45'
Марсело срубает игрока "Барселоны". Штрафной удар для каталонцев. Отсюда можно как пробить, так и подать. Что выберет Лео Месси?
Дополнительное время
45'
Одну минуту рефери добавил.
Офсайд
44'
Снова офсайд, теперь у Роналду, который задержался впереди и попался на ловушку, сотканную защитниками "Барселоны".
Штанга
43'
ОПАСНО! А тут уже Марсело идеально доводит сферу до Бензема, которому удается головой направить мяч в сторону ворот. Сфера попадает в дальнюю штангу и летит за лицевую. От ворот.
42'
Марсело пытался обыграть на левом фланге Альбу, и Роберто, но сделать этого не удалось. Тем не менее, сфера остается у мадридской команды.
41'
Завершается постепенно первый тайм нашего матча. Кроос нанес сильный удар из-за пределов штрафной, но в цель немец тут не попал. 
Угловой
40'
Не самое удачно исполнение углового удара, но мяч остался у футболистов "Барселоны", которая продолжит свою атаку, раз позволяет "Реал".
Опасный момент
39'
ОПАСНО! Паулиньо после навеса от Месси нанес хлесткий удар головой в ближний угол. Наваса поймали игроки "Барсы" на противоходе. Успел переложиться кипер и мяч отразить на угловой. Красиво!
38'
Марсело в борьбе с Серхи Роберто получил удар по ногам. Желтой карточки тут нет, остановки в игре тоже, ведь сфера осталась у мадридской команды.
37'
Совсем перестали фолить у нас команды. Быть может, это очередное затишье перед бурей? Ведь, в принципе, опасные моменты в игре перестали возникать.
36'
Суарес переоценил свои возможности и полетел к воротам на всех парах, однако не обработал мяч и позволил тому прилететь в перчатки Кейлору Навасу.
Опасный момент
35'
ОПАСНО! Роналду сейчас выполнил прострел с правого фланга. Бензема в борьбе с двумя защитниками замыкал сферу в ворота, но не направил ее в цель! Там еще и углового нет, так как от ноги француза снаряд покинул пределы поля.
34'
Да, очень острая игра. Просто острейший футбол, который рано или поздно приведет к забитому голу. В этом можно не сомневаться совсем.
Угловой
33'
Угловой у ворот "Реала" ничего не принес, тогда как мадридцы тут же провели свою контратаку. Произвел удар слева, с острого угла уже Роналду. Казалось, что сфера юркнет в ворота, но нет! Мяч ударился о дальнюю штангу и вылетел в поле! Рикошет от ноги тер Штегена спас каталонцев.
Опасный момент
32'
ОПАСНО! Подача в штрафную площадку "Реала" от Месси. На силу выстреливает по воротам Паулиньо, который метит в ближнюю "девятку", но удается дотянуться тут до сферы Навасу, который кончиками пальцев переводит сферу на угловой.
Фол, нарушение
31'
Снова столкновение в центре поля. Оказывается лежащим на газоне Паулиньо. Кроос попадает в список штрафников, однако рефери карточкой его не наказывает.
30'
Показывают нам режиссеры максимальную скорость, которую удалось развить игрока мадридского "Реала" и "Барселоны". Ракитич разбежался до 29,4 км/час, тогда как Модрич может похвастать еще большим достижением - 33,5 км/час. Знатные цифры. И принадлежат они не Месси и Роналду, что любопытно.
Фол, нарушение
29'
Подача от угла поля в исполнении Крооса. Успевает сыграть на опережении тер Штеген, в которого тут же "врубается" кто-то из футболистов мадридского "Реала". Фол.
28'
Никто не атаковал Ковачича, который беспрепятственно выполнил навес с правого фланга, но угодил в голову Альбе. Будет третий в матче угловой для мадридцев.
27'
Суарес показывал, что против него было нарушение, но рефери фола не заметил, ведь помимо Рамоса перед воротами еще стоял Варан, который и подстраховал партнера, выбив его далеко в поле.
Угловой
26'
Подача от Месси с правого фланга, и уже Роналду играет головой, выручая свою команду в обороне. Прекрасная игра португальца на всех участках футбольного поля.
25'
Попытался было Кроос ускориться слева с мячом, но тут же он потерял игровой снаряд. Вратарь сыграл на выходе. Ответная атака "Барселоны", и зарабатывают корнер уже игроки "Барселоны".
24'
Ковачич не смог убежать вперед с мячом. Сразу три игрока "Барселоны" его накрыли и заставили сместиться к боковой линии. Потеря игрового снаряда случилась.
23'
Роналду попытался сейчас прострелить с левого фланга, однако выставил ногу в сторону Альба, который парировал сферу в сторону от ворот.
Фол, нарушение
22'
Совсем не получился у Крооса навес. Паулиньо успевает сыграть на опережении и пытается убежать вперед, но получает удар по ногам от Рамоса. Здесь тоже фол, но без желтой карточки обходится дело.
Желтая карточка
21'
А это должна быть желтая карточка! Да, так и есть! Вермален получает карточку желтого цвета за снос Модрича, который довольно болезненно приземлился на газон, чудом не получив повреждение.
20'
Каземиро явно получил удар по голове от игрока "Барселоны", но судья фол не зафиксировал. Идет контратака от "Барселоны". Месси с правого фланга простреливает снаряд на ближнюю штангу, где Паулиньо едва-едва не успевает к мячу.
19'
Утихли страсти на поле у нас. Фолов нет, мячом владеют мадридцы, которым в эти минуты мало что удается на газоне.
18'
Бензема видел, что Карвахаль справа в чужой штрафной забегал под передачу. Именно туда и последовал пас. Пытался Дани пробить по воротам соперника, но снова защитник каталонцев его опередил.
17'
Пока Месси и Суарес на поле не заметны совсем. Как будто игроки и вовсе не вышли на газон в этот вечер. Интересно, что бы это могло значить? Молчание до бури?
16'
Рамос хотел на ударную позицию Крооса вывести, но не удалось ему выполнить хорошую передачу в сторону партнера. Снаряд был мадридцами потерян.
Угловой
15'
Вернулся Иньеста на поле, "Барселона" в полном составе. У нас же была выполнена подача от угла поля в штрафную каталонцев, где Роналду в борьбе за мяч нарушил правила.
Травма, повреждение
14'
Иньеста, похоже, голеностоп подвернул в борьбе с игроком "Реала". У нас же готовится сливочный клуб подать сферу от угла поля. Но рефери не разрешает, пока травмировавшийся футболист "Барсы" на поле не выйдет.
Опасный момент
13'
ОГО! Кроос выкатил пас с левого фланга под удар Роналду, но тот из выгодной позиции не попал по мячу. Пытался на добивании сыграть уже Карвахаль, однако его в подкате опередил Иньеста, выбивший мяч на угловой.
12'
Карвахаль получил игровой снаряд на правом фланге, откуда не торопился подать, а зря, ведь уже в следующую минуту ему в ноги въехал защитник, который без нарушения выцарапывает сферу.
Фол, нарушение
11'
Явно Бензема и Роналду фолили против Бускетса. Плотный прессинг и жесткий отбор приносят свои плоды, правда, все это происходит не без помощи рук, которые игроки "Реала" не стесняются применять в игре.
Офсайд
10'
Первая более и менее опасная атака в матче со стороны "Барселоны". Попадает в офсайд на фланге Суарес, который что-то параллельным курсом высказывает рефери, ведь офсайда, как показывает повтор, у уругвайца не было и в помине.
9'
Варан получается справа в защите снаряд от Карвахаля. Следует далее пас вперед, но мяч попадает в ногу Иньесте, после чего улетает за боковую линию.
8'
Свистят болельщики, ведь тер Штеген слишком долго вводит игровой снаряд вперед после того, как от ноги Роналду сфера ушла за лицевую. Арбитр делает первое замечание вратарю.
7'
Роналду на левом фланге получил игровой снаряд, откуда попытался прострелить в штрафную, но попал в ногу Пике, а Бензема на подборе сыграть уже не успел.
6'
Солнечно сегодня в Мадриде. Вполне себе футбольная погода. +9 показывает столбик термометра, ветра нет. Играть при таких условиях - одно удовольствие.
5'
Неплохо мадридцы перекатывают сферу с одного фланга на другой. Пока не было в нашей встрече серьезных нарушений правил. Команды играют крайне аккуратно, не позволяя себе лишнего.
Офсайд
4'
Подача от угла поля. Скидка из центра на левую стойку, откуда следует удар, как кажется, от Роналду. Мяч прилетает в сетку и счет открыт, однако судья поднимает флажок. Офсайд у португальца. Но это звоночек для гостей.
3'
Обход по стадиону с кубком, выигранном на турнире лучших клубов мира, совершил Серхио Рамос. Ну, а у нас мадридский коллектив сейчас заработал первый в матче угловой удар на правом фланге. Смотрим за подачей.
2'
Хозяева в этой встрече предстали перед нами в своих традиционных сливочных цветах, тогда как гости предстали перед нами в сине-гранатовом обмундировании. Ворота "Реала" в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка "Барселоны" - справа.
Первый тайм начался
1'
Что ж, дамы и господа! Все готово к началу нашего футбольного поединка. Центрального во всей Европе. Обмениваются рукопожатиями соперники, приветствуют болельщиков, после чего сферу с центра поля разыгрывают футболисты "Барселоны". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
Анонс
-

Жду от матча высокой результативности. Но еще больше – угловых ударов. Уверен, что встреча получится более, чем атакующей, и команды порадуют болельщиков во всех аспектах. Рискну, и дам прогноз на завышенное количество подобных стандартов, указав цифру 11,5.

Прогноз от комментатора: Общий тотал угловых больше 11,5

Коэффициент: 2,65

-

К Эль Класико «бланкос» подходит во всеоружии. Едва ли не впервые в сезоне Зидан может рассчитывать абсолютно на всех игроков своей основной обоймы. Поправился, наконец, Бэйл, и все прочие товарищи, любящие лазарет больше, чем игру в футбол. Не думаю, что ЗиЗу начне менять тактику под выздоровевших игроков. Ожидаю привычную расстановку и сочетание игроков, которые от матча к матчу показывают результат. А вот «Барселона» потери в строю имеет. Главная проблема – травма Самуэля Юмтити. Таже вне игры из-за травм сразу три игрока атаки – Усман Дембеле, Херард Деулофеу и Пако Алькасер. Понятно, что есть Месси, Суарес и Паулиньо, но равноценной замены им нет, случись что-то с футболистами. А вот замена Юмтити в обороне найдется. В паре с Пике в центре способен сыграть Томас Вермален. В остальном же нас ждет привычный состав «сине-гранатовых».

-

Все с настроением и формой у «Барселоны» нормально. Коллектив Эрнесто Вальвердо в текущем чемпионате еще не проиграла ни разу, выиграв 13 матчей и всего трижды сыграв вничью (в гостях с «Атлетико» и «Валенсией», а также на своем поле с «Сельтой»). В двух последних играх каталонцам удалось добыть две победы. Сперва уверенно был обыгран «Вильярреа» (2:0), после чего случилась и виктория во встрече с «Депортиво» (4:0). Серия успешных результатов и осечки преследователей привели к тому, что перед важным матчем против принципиального соперника «блаугранас» единолично лидируют в испанском первенстве. «Атлетико» вчера уступил «Эспаньолу», хотя и без того проигрывал шесть очков каталонцам. «Валенсия» на восемь баллов позади «Барсы», и в этом туре играет с «Вильярреалом», где три очка отнюдь не гарантированы команде. В общем, «Барселона» может ощущать себя спокойно, даже если сегодня проиграет. Все равно «Реал» останется на почтительном расстоянии, и ничего критичного в этом никто не увидит.

-

К очному противостоянию команды подходят в прекрасном настроении и единственным желанием – победить. Мадридцам удалось выиграть в четырех последних встречах. Сначала «сливочные» смогли обыграть дортмундскую «Боруссию» (3:2) в Лиге чемпионов. Затем случился разгром «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу» (5:0). Ну, а на прошлой неделе выиграли свой второй клубный чемпионат мира подряд. Сперва состоялась победа над «Аль-Джазирой», а затем и виктория в финале над «Гремио» (1:0). Теперь же коллективу Зидана предстоит еще один финал, проиграть который «галактикос» просто не имеют право.

-

Для «Реала» данный поединок предстоящий матч считается своего рода финалом. Действующий чемпион Испании на данный момент отстает от своего главного конкурента на 11 турнирных баллов, но, правда, имеет один поединок в запасе в виду своего участия на клубном чемпионате мира. Но все равно этот отрыв у «Барселоны» считается внушительным, и отыграть его по дистанции будет крайне нелегко, а, в случае поражения – невозможно.

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Сегодня днем, в 15:00 по московскому времени состоится центральный поединок 17-го тура Ла Лиги, а, по совместительству, и главное событие в мировом футболе – испанское Эль Класико. Это не только встреча двух сильнейших на планете коллективов, но еще и противостояние двух лучших футболистов последних лет – Лео Месси и Криштиану Роналду, которым за свою карьеру удалось насобирать немало титулов, трофеев и персональных наград, что смотреть на все это даже страшно.

-

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к чемпионату Испании, в частности, к Ла Лиге. В очной встрече лицом к лицу сойдутся футболисты мадридского «Реала» и «Барселоны». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом. Помогут ему детально оценить и разобрать все действия у ворот судьи Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальего. В качестве резервного рефери выступит Хосе Хоакин Гальего. Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Месси Лионель из команды Барселона делает навес прямо в штрафную.
Угловой
93'
Ракитич Иван из команды Барселона разыграл угловой с правого угла.
93'
Месси Лионель сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Видаль Алеш изменил счет на табло!

92'
Навас Кейлор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Видаль Алеш из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Тактическая замена. Роберто Серхи уходит с поля и его заменяет Видаль Алеш
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Как он промахнулся? Гомеш Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Месси Лионель из команды Барселона делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
89'
Рамос Серхио из команды Реал Мадрид в офсайде
89'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид делает передачу одноклубнику.
89'
Кроос Тони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Бускетс Серхио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Бускетс Серхио атаковал сзади соперника. Это Марсело Виера заработал своей команде штрафной
88'
Месси Лионель пробует нанести удар издали, но Навас Кейлор ловит мяч
87'
Роналду Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ракитич Иван из команды Барселона подал угловой слева.
87'
Варан Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Месси Лионель из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Отличные скиллы показывает Месси Лионель, обводя своих соперников
86'
Опасность предотвращена - Бэйл Гарет из команды Реал Мадрид вступил в отбор удачно
86'
Отличные скиллы показывает Ракитич Иван, обводя своих соперников
Угловой
85'
Ракитич Иван из команды Барселона разыграл угловой с левого угла.
85'
Гомеш Андре мяч отрикошетил от ворот
85'
Месси Лионель из команды Барселона делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Тактическая замена. Паулиньо Жозе уходит с поля и его заменяет Гомеш Андре
Офсайд
83'
Рамос Серхио из команды Реал Мадрид в офсайде
83'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид делает навес прямо в штрафную.
83'
Модрич Лука из команды Реал Мадрид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид подал угловой слева.
Желтая карточка
83'
Рефери не любит споров - именно за это Марсело Виера сейчас получил желтую
83'
Должен был быть гол! Рамос Серхио имел отличный шанс, но Тер Штеген Марк-Андре не дал голу состоятся!
82'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид делает навес прямо в штрафную.
82'
Асенсио Марко из команды Реал Мадрид делает пас партнеру.
Угловой
82'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид разыграл угловой с левого угла.
82'
Семеду Нелсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Роналду Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Ракитич Иван из команды Барселона подал угловой слева.
80'
Навас Кейлор из команды Реал Мадрид сделал отличный сейв!
80'
Должен был быть гол! Семеду Нелсон имел отличный шанс, но Навас Кейлор не дал голу состоятся!
80'
Месси Лионель из команды Барселона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Бэйл Гарет пробует нанести удар издали, но Тер Штеген Марк-Андре держит все под контролем
79'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
79'
Бускетс Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тер Штеген Марк-Андре не дал случится голу! Бэйл Гарет должен был забивать, но Тер Штеген Марк-Андре сделал отличный сейв
78'
Модрич Лука из команды Реал Мадрид делает навес прямо в штрафную.
78'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Асенсио Марко из команды Реал Мадрид разыграл угловой с левого угла.
78'
Вермален Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Асенсио Марко из команды Реал Мадрид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Асенсио Марко из команды Реал Мадрид идет с мячом вперед на обострение...
78'
Семеду Нелсон ошибается в защите.
78'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид опасно и грубо сыграл. Паулиньо Жозе пострадал.
77'
Тактическая замена. Иньеста Андрес уходит с поля и его заменяет Семеду Нелсон
Фол, нарушение
76'
Месси Лионель из команды Барселона играет слишком грубо. Варан Рафаэль оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Асенсио Марко из команды Реал Мадрид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Варан Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Роберто Серхи из команды Барселона отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Ковачич Матео уходит с поля и его заменяет Бэйл Гарет
72'
Тактическая замена. Каземиро Карлос уходит с поля и его заменяет Асенсио Марко
72'
Альба Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Плохо сыграл Иньеста Андрес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Хорошую попытку сделал Месси Лионель. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Отличные скиллы показывает Месси Лионель, обводя своих соперников
70'
Суарес Луис из команды Барселона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
69'
Паулиньо Жозе из команды Барселона идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Альба Хорди из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Начо Игнасио
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Кроос Тони из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Роберто Серхи
66'
Ракитич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ковачич Матео из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
66'
Тактическая замена. Бензема Карим уходит с поля и его заменяет Начо Игнасио
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Иньеста Андрес из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Роналду Криштиану
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Месси Лионель из команды Барселона забивает с точки!
63'
Паулиньо Жозе заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
63'
Суарес Луис видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
63'
Месси Лионель из команды Барселона делает пас партнеру.
63'
Навас Кейлор из команды Реал Мадрид сделал отличный сейв!
63'
Навас Кейлор не дал случится голу! Суарес Луис должен был забивать, но Навас Кейлор сделал отличный сейв
63'
ШАНС! Суарес Луис вышел один-на-один с голкипером...
63'
Месси Лионель из команды Барселона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Ракитич Иван из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Ковачич Матео
63'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Карвахаль Даниэль подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
63'
Паулиньо Жозе пробует нанести удар издали, но Навас Кейлор держит все под контролем
Фол, нарушение
63'
ПЕНАЛЬТИ! - Карвахаль Даниэль играет рукой в штрафной! Карвахаль Даниэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
63'
Варан Рафаэль из команды Реал Мадрид хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Суарес Луис из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Марсело Виера из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Месси Лионель
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Суарес Луис возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Суарес Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Суарес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
59'
Рамос Серхио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Рамос Серхио из команды Реал Мадрид толкнул локтем оппонента. Это Суарес Луис заработал фол
59'
Ракитич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Модрич Лука из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Карвахаль Даниэль из команды Реал Мадрид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Удар от ворот произведет Реал Мадрид
58'
Как он промахнулся? Суарес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Месси Лионель из команды Барселона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Месси Лионель из команды Барселона идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игроки ФК "Барселона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Бускетс Серхио из команды Барселона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Бензема Карим из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Суарес Луис наказан за толчок Каземиро Карлос
57'
Альба Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Роберто Серхи сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Суарес Луис изменил счет на табло!
54'
Роберто Серхи из команды Барселона делает навес прямо в штрафную.
54'
Ракитич Иван из команды Барселона делает пас партнеру.
54'
Ракитич Иван из команды Барселона идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Суарес Луис из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Ковачич Матео
53'
Хорошую попытку сделал Суарес Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Альба Хорди из команды Барселона делает навес прямо в штрафную.
53'
Альба Хорди из команды Барселона идет с мячом вперед на обострение...
53'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Бускетс Серхио из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Каземиро Карлос
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Каземиро Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Суарес Луис из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Ракитич Иван из команды Барселона делает пас партнеру.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 80264 болельщиков
48'
Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
48'
Отличные скиллы показывает Суарес Луис, обводя своих соперников
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ракитич Иван из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Каземиро Карлос
47'
Удар от ворот произведет Барселона
47'
Роналду Криштиану не смог попасть в створ ударом издали
47'
Отличные скиллы показывает Роналду Криштиану, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Месси Лионель пробил со штрафного прямо в стенку
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Марсело Виера из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Месси Лионель
Офсайд
44'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид в офсайде
44'
Роберто Серхи из команды Барселона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Иньеста Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Карвахаль Даниэль из команды Реал Мадрид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Удар от ворот произведет Барселона
43'
ШТАНГА! Пробил головой Бензема Карим прямо в каркас ворот!
42'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид делает отличный кросс...
42'
Удар от ворот произведет Барселона
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Модрич Лука не смог попасть в створ ударом издали
41'
Вермален Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Карвахаль Даниэль из команды Реал Мадрид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Карвахаль Даниэль из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
40'
Каземиро Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Суарес Луис из команды Барселона отправил кросс в штрафную...
40'
Отличные скиллы показывает Суарес Луис, обводя своих соперников
40'
Рамос Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Ракитич Иван из команды Барселона подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Паулиньо Жозе нанес удар головой, но Навас Кейлор перевел мяч на угловой!
39'
Месси Лионель из команды Барселона отправил кросс в штрафную...
39'
Иньеста Андрес из команды Барселона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
38'
Роберто Серхи из команды Барселона отправил кросс в штрафную...
37'
Опасность предотвращена - Роберто Серхи из команды Барселона вступил в отбор удачно
37'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Удар от ворот произведет Барселона
35'
Бензема Карим мяч отрикошетил от ворот
34'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Барселона
32'
Шанс! Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид пробил головой, но мимо
Угловой
32'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид подал угловой справа.
32'
Тер Штеген Марк-Андре отбил мяч на угловой после удара Роналду Криштиану из штрафной площади.
32'
Отличные скиллы показывает Роналду Криштиану, обводя своих соперников
31'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид идет с мячом вперед на обострение...
31'
Карвахаль Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пике Херард из команды Барселона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
31'
Ракитич Иван из команды Барселона подал угловой справа.
30'
Навас Кейлор из команды Реал Мадрид сделал отличный сейв!
30'
Должен был быть гол! Паулиньо Жозе имел отличный шанс, но Навас Кейлор не дал голу состоятся!
30'
Месси Лионель разрезает оборону соперника отличным пасом
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Рамос Серхио из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
Фол, нарушение
29'
Модрич Лука из команды Реал Мадрид опасно и грубо сыграл. Иньеста Андрес пострадал.
29'
Роберто Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ковачич Матео из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
28'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Марсело Виера из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
26'
Рамос Серхио из команды Реал Мадрид опасно и грубо сыграл. Вермален Томас пострадал.
Угловой
26'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид подал угловой справа.
26'
Вермален Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Ковачич Матео из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Месси Лионель из команды Барселона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Варан Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Суарес Луис из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Ракитич Иван из команды Барселона отправил кросс в штрафную...
24'
Роналду Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Месси Лионель из команды Барселона подал угловой справа.
23'
Каземиро Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Паулиньо Жозе из команды Барселона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Барселона
23'
Отличный пас сделал Марсело Виера из команды Реал Мадрид. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Месси Лионель из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Игрок клуба "Барселона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Каземиро Карлос атаковал сзади соперника. Это Паулиньо Жозе заработал своей команде штрафной
21'
Роналду Криштиану нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Отличные скиллы показывает Роналду Криштиану, обводя своих соперников
21'
Модрич Лука из команды Реал Мадрид делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Рамос Серхио из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
20'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кроос Тони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Вермален Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Вермален Томас грубо играет против соперника. Пострадал Модрич Лука
18'
Отличные скиллы показывает Модрич Лука, обводя своих соперников
18'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бензема Карим мяча так и не получил
18'
Варан Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Паулиньо Жозе из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Суарес Луис из команды Барселона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Альба Хорди из команды Барселона поставил подножку. Пострадал Роналду Криштиану
16'
Удар от ворот произведет Реал Мадрид
16'
Отличный пас сделал Иньеста Андрес из команды Барселона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Альба Хорди из команды Барселона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Бензема Карим из команды Реал Мадрид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Удар от ворот произведет Барселона
Офсайд
13'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид в офсайде
Травма, повреждение
13'
Иньеста Андрес возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
13'
Роналду Криштиану наказан за толчок Роберто Серхи
13'
Карвахаль Даниэль из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
13'
Альба Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Варан Рафаэль из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
12'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид подал угловой справа.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Иньеста Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Иньеста Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Иньеста Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид делает навес прямо в штрафную.
11'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Пике Херард
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
8'
Суарес Луис из команды Барселона в офсайде
6'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Модрич Лука из команды Реал Мадрид поставил подножку. Пострадал Иньеста Андрес
5'
Карвахаль Даниэль пробует нанести удар издали, но Тер Штеген Марк-Андре держит все под контролем
4'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид отправил кросс в штрафную...
4'
Отличные скиллы показывает Роналду Криштиану, обводя своих соперников
3'
Игрок клуба "Реал Мадрид" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Роналду Криштиану из команды Реал Мадрид в офсайде
2'
Варан Рафаэль из команды Реал Мадрид делает передачу одноклубнику.
Угловой
2'
Кроос Тони из команды Реал Мадрид подал угловой справа.
2'
Альба Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Карвахаль Даниэль из команды Реал Мадрид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Барселона". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:3 Барселона
Реал Мадрид
52.4% (173)
Ничья:
17.9% (59)
Барселона
29.7% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
21.2% (70)
Ничья:
10.9% (36)
Барселона:
10.6% (35)
Реал Мадрид:
5.2% (17)
Реал Мадрид:
4.5% (15)
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