Потянулись люди со стадиона. Такого позора Мадрид не испытывал давно. Месси справа ворвался в штрафную соперника, после чего прострелил мяч на линии штрафной. Видаль набежал в ту зону и нанес удар наудачу. Сфера угодила в защитника "Реала" и все-таки заползла за "ленточку".
Ну что, да здравствует новый чемпион, да? Или рано?! Подходит Месси к мячу и уверенно выстреливает по воротам. Сфера летит в правый угол, и Навас не дотягивается.
Все как по нотам! Быстрая контратака "Барселоны". Передача от Бускетса на Ракитича. Того никто не сопровождает. Простреливает Иван снаряд на дальнюю штангу, которую уверенным ударом замыкает игрок каталонцев Луис Суарес.
Жду от матча высокой результативности. Но еще больше – угловых ударов. Уверен, что встреча получится более, чем атакующей, и команды порадуют болельщиков во всех аспектах. Рискну, и дам прогноз на завышенное количество подобных стандартов, указав цифру 11,5.
Прогноз от комментатора: Общий тотал угловых больше 11,5
Коэффициент: 2,65
К Эль Класико «бланкос» подходит во всеоружии. Едва ли не впервые в сезоне Зидан может рассчитывать абсолютно на всех игроков своей основной обоймы. Поправился, наконец, Бэйл, и все прочие товарищи, любящие лазарет больше, чем игру в футбол. Не думаю, что ЗиЗу начне менять тактику под выздоровевших игроков. Ожидаю привычную расстановку и сочетание игроков, которые от матча к матчу показывают результат. А вот «Барселона» потери в строю имеет. Главная проблема – травма Самуэля Юмтити. Таже вне игры из-за травм сразу три игрока атаки – Усман Дембеле, Херард Деулофеу и Пако Алькасер. Понятно, что есть Месси, Суарес и Паулиньо, но равноценной замены им нет, случись что-то с футболистами. А вот замена Юмтити в обороне найдется. В паре с Пике в центре способен сыграть Томас Вермален. В остальном же нас ждет привычный состав «сине-гранатовых».
Все с настроением и формой у «Барселоны» нормально. Коллектив Эрнесто Вальвердо в текущем чемпионате еще не проиграла ни разу, выиграв 13 матчей и всего трижды сыграв вничью (в гостях с «Атлетико» и «Валенсией», а также на своем поле с «Сельтой»). В двух последних играх каталонцам удалось добыть две победы. Сперва уверенно был обыгран «Вильярреа» (2:0), после чего случилась и виктория во встрече с «Депортиво» (4:0). Серия успешных результатов и осечки преследователей привели к тому, что перед важным матчем против принципиального соперника «блаугранас» единолично лидируют в испанском первенстве. «Атлетико» вчера уступил «Эспаньолу», хотя и без того проигрывал шесть очков каталонцам. «Валенсия» на восемь баллов позади «Барсы», и в этом туре играет с «Вильярреалом», где три очка отнюдь не гарантированы команде. В общем, «Барселона» может ощущать себя спокойно, даже если сегодня проиграет. Все равно «Реал» останется на почтительном расстоянии, и ничего критичного в этом никто не увидит.
К очному противостоянию команды подходят в прекрасном настроении и единственным желанием – победить. Мадридцам удалось выиграть в четырех последних встречах. Сначала «сливочные» смогли обыграть дортмундскую «Боруссию» (3:2) в Лиге чемпионов. Затем случился разгром «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу» (5:0). Ну, а на прошлой неделе выиграли свой второй клубный чемпионат мира подряд. Сперва состоялась победа над «Аль-Джазирой», а затем и виктория в финале над «Гремио» (1:0). Теперь же коллективу Зидана предстоит еще один финал, проиграть который «галактикос» просто не имеют право.
Для «Реала» данный поединок предстоящий матч считается своего рода финалом. Действующий чемпион Испании на данный момент отстает от своего главного конкурента на 11 турнирных баллов, но, правда, имеет один поединок в запасе в виду своего участия на клубном чемпионате мира. Но все равно этот отрыв у «Барселоны» считается внушительным, и отыграть его по дистанции будет крайне нелегко, а, в случае поражения – невозможно.
Сегодня днем, в 15:00 по московскому времени состоится центральный поединок 17-го тура Ла Лиги, а, по совместительству, и главное событие в мировом футболе – испанское Эль Класико. Это не только встреча двух сильнейших на планете коллективов, но еще и противостояние двух лучших футболистов последних лет – Лео Месси и Криштиану Роналду, которым за свою карьеру удалось насобирать немало титулов, трофеев и персональных наград, что смотреть на все это даже страшно.
Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к чемпионату Испании, в частности, к Ла Лиге. В очной встрече лицом к лицу сойдутся футболисты мадридского «Реала» и «Барселоны». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом. Помогут ему детально оценить и разобрать все действия у ворот судьи Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальего. В качестве резервного рефери выступит Хосе Хоакин Гальего. Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Вы не участвовали в прогнозе
Эпизод с аутом это вообще писец. Судья слепой.
2. Какие претензии?
Реал с форой -3 победит, скриньте!
Как скажешь
Ну а Зизу и Каримке спасибо за то, что так грамотно слили Мариано Диаса - одного из главного конкурента Бензема... :)
Тем не менее ждем хорошего футбола и побольше забитых мячей в этом Эль-Класико ! А матч действительно рано начнется...
Поющие англичане просто уже кумарят))