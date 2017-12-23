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Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 39181
Валенсия
0:1
Отчёт о матче
Вильярреал
0'
15' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
0:1
24' Гол
Бакка Карлос
27' Желтая карточка
Форнальс Пабло
39' Желтая карточка
Альваро Гонсалес
45' Желтая карточка
Парехо Даниэль
54' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
58' Желтая карточка
Дзадза Симоне
60' Вторая желтая карточка
Дзадза Симоне
62' Желтая карточка
Рукавина Антонио
81' Желтая карточка
Габриэль Паулиста
82' Желтая карточка
Нето Мурара
83' Вторая желтая карточка
Тригерос Мануэль
90' Желтая карточка
Монтойя Мартин
90'+6
Новости после матча

-

Отличный матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!
Второй тайм
Свисток
-
КОНЕЦ МАТЧА.
Матч окончен. "Вильярреал" выигрывает этот матч. Очень трудная победа.
Угловой
90'
И всё-таки угловой. В итоге следует подача. Нету получает мяч на линии вратарской и бьёт по воротам вратарь. Выше.
Фол, нарушение
90'
Кондогбия теперь фолит в атаке, наверное, это всё.
90'
Нето легко справляет с ударом со штрафного, вратарь начнёт атаку "Валенсии".
Желтая карточка
90'
Есть ещё одна жёлтая карточка. За срыв атаки наказан Монтойя, следующую игру тура с "Жироной" он пропустит. Опасный штрафной зарабатывает "Вильярреал".

Офсайд
90'
Офсайд фиксирует судья у Габриэля. судья прав.
Дополнительное время
90'
5 минут добавлено к нашему матчу.
Угловой
89'
Ещё один угловой у ворот  гостей. И здесь защита сыграла надёжно.
Фол, нарушение
88'
Фол в атаке. Раба был слишком активен.
Опасный момент
87'
Парехо отправляет мяч над перекладиной. Удар от ворот.
Фол, нарушение
86'
Какой хороший шанс сейчас будет у Валенсии. Родриго упал около штрафной. Очень опасно.
85'
Кондогбия запустил круглого в штрафную, очень сильно, мяч улетает на линию боковой.
Желтая карточка
84'
Долго уходил с поля Тригерос. Габриэль получает жёлтую карточку за разговоры.
Жёлтая и сразу красная
83'
Очень нервно в матче, таким темпом будет ещё одно удаление. Да, оно и состоялось. "Валенсия" зарабатывает штрафной. Тригерос фолил.
82'
Нето за споры с судьёй получает предупреждение.
Фол, нарушение
81'
Нарушение правил в центре поля. Монтойя был груб.
Замена
80'
Выходит на поле Денис Черышев. Меняет он уставшего Бакамбу.
79'
Последние десять минут скоро стартуют. Ни один из последних 6 матчей с участием команды "Вильярреал" не закончился вничью.
78'
Марселино активно подсказывает своим игрокам, очень сложно вскрыть оборону противника.
77'
Ещё одна подача от Гуэдеша, в итоге мяч получает Санти Мина, который с 11 метров пробил мимо.
76'
Гуэдеш получает мяч на фланге и выполняет навес, который адресован болельщикам. Удар от ворот.
75'
Свистят болельщики на "Месталье". По их мнению игрок просто тянул время. Игра продолжается.
Травма, повреждение
74'
Повреждение получает Виктор Руис, игра остановлена.
Офсайд
73'
Атака вторым темпом, офсайд зафиксирован. 
Угловой
72'
Первый угловой у ворот  "Валенсии". Последовал хороший навес, но соперник отвёл угрозу от ворот.
Фол, нарушение
71'
"Вильярреал" всем составом на своей половине поля. Много атак "Валенсии", одну из них загубил Кондогбия, он фолит.
Замена
70'
А теперь ответ от "Валенсии". Санти Мина заменил Латорре.
Замена
69'
Вторая замена в составе "Вильярреала". Сориано меняет Кастильехо. 
Угловой
68'
Ещё один угловой заработали хозяева поля. Гарай выпрыгивает выше всех и пробивает в дальний угол ворот, рядом со штангой.
Фол, нарушение
67'
И ещё один фол в центре поля, Бакамбу срывает атаку.
Угловой
66'
11:0 по угловым. Следует навес в штрафную, точно в руки Асенхо. Вратарь начинает атаку своей команды.
Фол, нарушение
65'
Кастильехо бьёт по ногам Парехо. Штрафной удар на левом фланге.
Желтая карточка
64'
Рукавина получает жёлтую карточку. Грубый фол, опасный штрафной будет.  Последовал навес, но Кондогбия пробил мимо ворот.
63'
Хавьер Кальеха активно жестикулирует у бровки. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.
Жёлтая и сразу красная
62'
Дзадза удалён за вторую жёлтую, грубо пошёл он в отбор. Судья прав на все 100%.
Штанга
61'
Ещё один угловой у ворот "Вильярреала". Парехо навесил в штрафную, где пробил игрок "Валенсии", перекладина спасает.
Желтая карточка
60'
Дзадза за лишние разговоры с судьёй получает жёлтую карточку. Просил пенальти нападающий!
Фол, нарушение
59'
Кастильехо получает по ногам от Парехо. Грубо, штрафной в центре поля.
Угловой
58'
Затяжная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, но последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
Замена
57'
А вот и первая замена. Неожиданно. Бакка покидает поле, его меняет Раба.
Желтая карточка
56'
Тригерос за срыв атаки получает жёлтую карточку. Всё справедливо.
55'
Кастильехо пробил с дальней дистанции, мяч сваливается с ноги. Удар от ворот.
54'
Спокойно контролируют мяч игроки "Вильярреала" на своей половине поля, счёт их полностью устраивает.
53'
Передача вперёд от защитника "Валенсии", Дзадза не успел, с мячом гости.
Фол, нарушение
52'
Бакамбу грубо играет на чужой половине поля, фол в атаке.
51'
Ещё одна атака "Валенсии", следует заброс в штрафную, Асенхо легко забрал мяч в руки.
Угловой
50'
Парехо сделал навес, Гарай выполнил скидку, получилось точно на защитника "Вильярреала".
Опасный момент
49'
Дзадза получает пас в штрафной и бьёт по воротам, Асенхо переводит мяч на угловой.
Фол, нарушение
48'
Нарушение правил в атаке фиксирует судья. Гарай получил толчок в спину.
47'
Без замен обошлись оба тренера в перерыве. Посмотрим, что покажут нам эти составы во втором тайме.
Второй тайм начался
46'
Возобновляется игра.Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра.  С центра поля мяч разыграли футболисты "Вильярреала", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1.  Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
Угловой
45'
Угловой зарабатывает "Валенсия". Парехо исполнил навес и мяч выбит из штрафной.
Дополнительное время
45'
1 минута добавлена к первому тайму.
Желтая карточка
45'
Парехо получает жёлтую карточку. Фол в центре поля.
Угловой
45'
Ещё один угловой у ворот "Вильярреала".  Защита сыграла надёжно, первым на мяче оказался Альваро.
Офсайд
44'
Забивает всё-таки "Валенсия", но Латорре оказывается в офсайде.
43'
Доигрывают команды первый тайм. Асенхо выбивает мяч вперёд.
Угловой
42'
Стремительная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
41'
Бакамбу пытался убежать по флангу, Габриэль хорошо сыграл, мяч в аут уходит.
Офсайд
40'
Гарай откликнулся на подачу, но игра остановлена, офсайд у аргентинца.
Желтая карточка
39'
Грубо! Альваро награждён жёлтой карточкой за срыв атаки в центре поля.
Травма, повреждение
38'
Кастильехо просит помощи врачей, пауза в матче.
Угловой
37'
Следует навес, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
36'
Перейра зарабатывает угловой для "Валенсии". Парехо бежит к мячу.
Судья
35'
Дзадза падает на входе в штрафную, свисток судьи молчит. Продолжается матч.
34'
Спокойно проходит игра, "Валенсия" пытается очередной раз пройти по центру, не удаётся, мяч в аут уходит.
33'
Атака левым краем у "Валенсии". Латорре сделал навес, Асенхо прочитал игру, мяч в руках у голкипера.
32'
Тригерос завозился на левом фланге и потерял круглого в простой ситуации.
Фол, нарушение
31'
Нарушение правил в центре поля фиксирует судья. Мяч у "Вильярреала".
Угловой
30'
Парехо разыграл мяч с партнёром. Следует подача, соперник справился.
29'
Парехо нанёс удар со штрафного, мяч от защитника гостей укатывается на угловой.
Фол, нарушение
28'
Очень опасный штрафной зарабатывает для "Валенсии" Гуэдеш. До ворот метров 25.
Желтая карточка
27'
Форнальс грубо пошёл в отбор мяча, жёлтая карточка.
Офсайд
26'
Дзадза забрался в очевидный офсайд, игра остановлена.
25'
"Вильярреал" забивает в 8  выездных матчах подряд, отличный показатель.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! БАККА!
Отличная атака гостей. Бакка получает изумительную передачу и с 11 метров забивает мяч в ворота "Валенсии".
23'
Теперь атака левым флангом, Родриго всё портит, потерял он мяч в простой ситуации.
22'
Атака по центру у "Валенсии", но защитник гостей играет надёжно и выбивает мяч за боковую.
21'
Кондогбия целился в дальний угол ворот "Вильярреала", мимо. Удар от ворот.
Фол, нарушение
20'
Заброс на Бакамбу, игра остановлена, нападающий фолит в атаке.
19'
Монтойя сделал навес в штрафную, очень плохо, мяч улетает к боковой линии.
Фол, нарушение
18'
Дзадза нарушает правила в атаке. Судья был рядом и всё видел.
17'
Нет, потерян мяч, Форнальс на Бакку и опять брак. Мяч всё-таки остаётся у "Валенсии".
16'
Подача в центр штрафной площади, нет удара. Теперь мяч у игроков "Валенсии ", которые готовы организовать в свою атаку.
Желтая карточка
15'
Кондогбия грубо нарушает правила, жёлтая карточка. Штрафной на правом фланге зарабатывают гости.
14'
Повторная атака хозяев поля, но мяч уже адресован Нето он и выбивает мяч вперёд.
13'
"Валенсия" контролирует игру на половине поля противника, Гуэдеш получает пас и падает в штрафной, нет пенальти!
12'
Кастильехо продемонстрировал мощный удар, мяч запущен точно на трибуны. 
Фол, нарушение
11'
Фол со стороны защитника гостей, Гуэдеш на газоне. 
Угловой
10'
Стремительная атака "Валенсии" заканчивается угловым ударом, Гарай выпрыгнул выше всех, но мяч пролетел выше ворот.
Фол, нарушение
9'
Игра остановлена. Гуэдеш получил по ногам в центре поля.
8'
Форнальс получил мяч на линии штрафной и пробил точно, но слабо в угол ворот, Нето размялся.
7'
"Валенсия" и "Вильярреал" достаточно давно не проигрывают в 1 таймах, 16 и 14 матчей подряд соответственно.
Опасный момент
6'
Дзадза зацепился за мяч и пробил под перекладину, до ворот было метров 25, Асенхо справляется.
5'
Форнальс запустил мяч по правому краю, очень плохо, аут в пользу "Валенсии".
4'
Затяжная атака хозяев поля, Перейра решился на удар с линии штрафной, выше ворот.
Судья
3'
Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Даниэля Трухильо. В этом чемпионате он отсудил 7 встреч, в которых показал 32 жёлтые карточки.
Угловой
2'
Первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
1'
"Валенсия" проводит матч в комплекте формы чёрно-белого цвета, в жёлтой форме "Вильярреал".
Первый тайм начался
-
Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Валенсии".
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция, "Валенсия" - "Вильярреал".
Проведёт эту текстовую онлайн трансляцию - Прокофьев Сергей.
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Удар от ворот произведет Вильярреал
95'
Как он промахнулся? Нето Мурара имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия делает передачу одноклубнику.
Угловой
95'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой слева.

94'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
94'
Сориано Роберто из команды Вильярреал в офсайде
93'
Форнальс Пабло отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Черышев Денис
Желтая карточка
92'
Монтойя Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Монтойя Мартин из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Гарай Эсекиэль из команды Валенсия в офсайде
91'
Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
90'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Черышев Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
88'
Габриэль Паулиста из команды Валенсия играет слишком грубо. Виктор Руис оказался на газоне.
Угловой
88'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой слева.
88'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Родриго Морено из команды Валенсия делает передачу одноклубнику.
88'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
88'
Родриго Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Daniel Raba из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарай Эсекиэль
87'
Отличные скиллы показывает Daniel Raba, обводя своих соперников
86'
Парехо Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Родриго Морено
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Daniel Raba из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
85'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Удар от ворот произведет Вильярреал
84'
Шанс! Родриго Морено из команды Валенсия пробил головой, но мимо
84'
Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
УДАЛЕНИЕ! - Тригерос Мануэль из команды Вильярреал получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
Желтая карточка
82'
Нето Мурара получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
О, нет. Из многообещающей позиции Черышев Денис из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
82'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
81'
Судья подбегает и показывает Габриэль Паулиста из команды Валенсия отложенную желтую карточку за фол.
81'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
81'
Монтойя Мартин из команды Валенсия играет слишком грубо. Daniel Raba оказался на газоне.
81'
Удар от ворот произведет Вильярреал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Черышев Денис
80'
Парехо Даниэль из команды Валенсия делает неудачный навес.
78'
Удар от ворот произведет Вильярреал
78'
Шанс! Парехо Даниэль из команды Валенсия пробил головой, но мимо
78'
Перейра Андреас из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
78'
Daniel Raba нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Удар от ворот произведет Вильярреал
77'
Шанс! Санти Мина из команды Валенсия пробил головой, но мимо
77'
Монтойя Мартин из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
77'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Вильярреал
76'
Гуэдеш Гонсалу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Парехо Даниэль
75'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
74'
Виктор Руис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Удар от ворот произведет Валенсия
73'
Как он промахнулся? Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Сориано Роберто из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Родриго Морено имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Перейра Андреас из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
72'
Виктор Руис из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Габриэль Паулиста заработал фол
72'
Daniel Raba из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Daniel Raba из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
71'
Сориано Роберто из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличные скиллы показывает Сориано Роберто, обводя своих соперников
71'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
Фол, нарушение
71'
Кондогбия Жоффрей коснулся мяча рукой.
70'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Перейра Андреас из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Тактическая замена. Латорре Антонио уходит с поля и его заменяет Санти Мина
68'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Сориано Роберто
Офсайд
67'
Daniel Raba из команды Вильярреал в офсайде
67'
Удар от ворот произведет Вильярреал
66'
Гарай Эсекиэль наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
66'
Перейра Андреас из команды Валенсия подал угловой справа.
66'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кондогбия Жоффрей
65'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Латорре Антонио из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Парехо Даниэль
63'
Удар от ворот произведет Вильярреал
62'
Шанс! Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия пробил головой, но мимо
62'
Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Рукавина Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Рукавина Антонио из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
60'
Бакамбу Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Дзадза Симоне получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Дзадза Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Бакамбу Седрик
59'
Кондогбия Жоффрей нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Отличная возможность! Габриэль Паулиста упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
Угловой
59'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой справа.
59'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Парехо Даниэль из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
58'
Рефери не любит споров - именно за это Дзадза Симоне сейчас получил желтую
58'
Дзадза Симоне имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
58'
Игроки ФК "Валенсия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Родри Эрнандес ошибается в защите.
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Парехо Даниэль атаковал сзади соперника. Это Кастильехо Самуэль заработал своей команде штрафной
57'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Парехо Даниэль из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Латорре Антонио из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
56'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Перейра Андреас из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Daniel Raba
Желтая карточка
54'
Тригерос Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
54'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал играет слишком грубо. Монтойя Мартин оказался на газоне.
54'
Удар от ворот произведет Валенсия
54'
Кастильехо Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
51'
Латорре Антонио из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Парехо Даниэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
49'
Латорре Антонио из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой справа.
48'
Соперник делает почти голевой пас, но Асенхо Серхио из команды Вильярреал начеку и спасает ситуацию.
48'
Должен был быть гол! Дзадза Симоне имел отличный шанс, но Асенхо Серхио не дал голу состоятся!
47'
ШАНС! Дзадза Симоне вышел один-на-один с голкипером...
47'
Родриго Морено из команды Валенсия забрасывает мяч в штрафную.
47'
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Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бакка Карлос из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарай Эсекиэль
46'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перейра Андреас из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
47'
Латорре Антонио из команды Валенсия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
47'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой справа.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Парехо Даниэль из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
45'
Парехо Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Парехо Даниэль из команды Валенсия толкнул локтем оппонента. Это Кастильехо Самуэль заработал фол
44'
Удар от ворот произведет Вильярреал
44'
Парехо Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
44'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Парехо Даниэль из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
44'
Парехо Даниэль мяч отрикошетил от ворот
Офсайд
43'
Латорре Антонио из команды Валенсия в офсайде
Офсайд
42'
Родриго Морено из команды Валенсия в офсайде
42'
Латорре Антонио из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
42'
Монтойя Мартин нанес удар издали, а Асенхо Серхио отбил его обратно в игру!
42'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Латорре Антонио из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
41'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой слева.
41'
Латорре Антонио из команды Валенсия отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
40'
Гарай Эсекиэль из команды Валенсия в офсайде
40'
Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Альваро Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Альваро Гонсалес атаковал сзади соперника. Это Родриго Морено заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
38'
Кастильехо Самуэль возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Кастильехо Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Кастильехо Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Рукавина Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Парехо Даниэль из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
37'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой справа.
37'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
37'
Рукавина Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Парехо Даниэль из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарай Эсекиэль
32'
Латорре Антонио из команды Валенсия делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
32'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Парехо Даниэль из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Перейра Андреас из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
29'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Латорре Антонио из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Парехо Даниэль из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
29'
Парехо Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Родри Эрнандес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
28'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Родриго Морено из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
28'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
27'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
Офсайд
26'
Дзадза Симоне из команды Валенсия в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Бакка Карлос изменил счет на табло!
24'
ШАНС! Бакка Карлос вышел один-на-один с голкипером...
24'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Перейра Андреас из команды Валенсия идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Вильярреал
21'
Кондогбия Жоффрей не смог попасть в створ ударом издали
21'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Родриго Морено из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
20'
Латорре Антонио из команды Валенсия отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
19'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Латорре Антонио
19'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Монтойя Мартин из команды Валенсия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Дзадза Симоне из команды Валенсия играет слишком грубо. Родри Эрнандес оказался на газоне.
17'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кастильехо Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Кондогбия Жоффрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия толкнул локтем оппонента. Это Кастильехо Самуэль заработал фол
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Монтойя Мартин из команды Валенсия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Вильярреал
12'
Удар от ворот произведет Валенсия
12'
Кастильехо Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
11'
Габриэль Паулиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
11'
Кондогбия Жоффрей ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Удар от ворот произведет Вильярреал
10'
Гарай Эсекиэль наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
10'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой справа.
10'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
ШАНС! Дзадза Симоне вышел один-на-один с голкипером...
10'
Перейра Андреас из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Родри Эрнандес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
8'
Хорошую попытку сделал Форнальс Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Дзадза Симоне пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
5'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Отличные скиллы показывает Кастильехо Самуэль, обводя своих соперников
3'
Удар от ворот произведет Вильярреал
2'
ШАНС! Перейра Андреас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Парехо Даниэль из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
2'
Игрок клуба "Валенсия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Парехо Даниэль из команды Валенсия подал угловой справа.
2'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Валенсия". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Вильярреал
Валенсия
85.2% (167)
Ничья:
12.2% (24)
Вильярреал
2.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
46.9% (92)
Валенсия:
18.9% (37)
Валенсия:
7.7% (15)
Ничья:
6.6% (13)
Валенсия:
3.6% (7)
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