Стадион: Месталья Зрители: 39181
15' Желтая карточкаКондогбия Жоффрей
0:1
24' ГолБакка Карлос
27' Желтая карточкаФорнальс Пабло
39' Желтая карточкаАльваро Гонсалес
45' Желтая карточкаПарехо Даниэль
54' Желтая карточкаТригерос Мануэль
58' Желтая карточкаДзадза Симоне
60' Вторая желтая карточкаДзадза Симоне
62' Желтая карточкаРукавина Антонио
81' Желтая карточкаГабриэль Паулиста
82' Желтая карточкаНето Мурара
83' Вторая желтая карточкаТригерос Мануэль
90' Желтая карточкаМонтойя Мартин
Новости после матча
Отличный матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!
-
Отличный матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!
Второй тайм
-
КОНЕЦ МАТЧА.
Матч окончен. "Вильярреал" выигрывает этот матч. Очень трудная победа.
Матч окончен. "Вильярреал" выигрывает этот матч. Очень трудная победа.
90'
И всё-таки угловой. В итоге следует подача. Нету получает мяч на линии вратарской и бьёт по воротам вратарь. Выше.
90'
Кондогбия теперь фолит в атаке, наверное, это всё.
90'
Нето легко справляет с ударом со штрафного, вратарь начнёт атаку "Валенсии".
90'
Есть ещё одна жёлтая карточка. За срыв атаки наказан Монтойя, следующую игру тура с "Жироной" он пропустит. Опасный штрафной зарабатывает "Вильярреал".
90'
Офсайд фиксирует судья у Габриэля. судья прав.
90'
5 минут добавлено к нашему матчу.
89'
Ещё один угловой у ворот гостей. И здесь защита сыграла надёжно.
88'
Фол в атаке. Раба был слишком активен.
87'
Парехо отправляет мяч над перекладиной. Удар от ворот.
86'
Какой хороший шанс сейчас будет у Валенсии. Родриго упал около штрафной. Очень опасно.
85'
Кондогбия запустил круглого в штрафную, очень сильно, мяч улетает на линию боковой.
84'
Долго уходил с поля Тригерос. Габриэль получает жёлтую карточку за разговоры.
83'
Очень нервно в матче, таким темпом будет ещё одно удаление. Да, оно и состоялось. "Валенсия" зарабатывает штрафной. Тригерос фолил.
82'
Нето за споры с судьёй получает предупреждение.
81'
Нарушение правил в центре поля. Монтойя был груб.
80'
Выходит на поле Денис Черышев. Меняет он уставшего Бакамбу.
79'
Последние десять минут скоро стартуют. Ни один из последних 6 матчей с участием команды "Вильярреал" не закончился вничью.
78'
Марселино активно подсказывает своим игрокам, очень сложно вскрыть оборону противника.
77'
Ещё одна подача от Гуэдеша, в итоге мяч получает Санти Мина, который с 11 метров пробил мимо.
76'
Гуэдеш получает мяч на фланге и выполняет навес, который адресован болельщикам. Удар от ворот.
75'
Свистят болельщики на "Месталье". По их мнению игрок просто тянул время. Игра продолжается.
74'
Повреждение получает Виктор Руис, игра остановлена.
73'
Атака вторым темпом, офсайд зафиксирован.
72'
Первый угловой у ворот "Валенсии". Последовал хороший навес, но соперник отвёл угрозу от ворот.
71'
"Вильярреал" всем составом на своей половине поля. Много атак "Валенсии", одну из них загубил Кондогбия, он фолит.
70'
А теперь ответ от "Валенсии". Санти Мина заменил Латорре.
69'
Вторая замена в составе "Вильярреала". Сориано меняет Кастильехо.
68'
Ещё один угловой заработали хозяева поля. Гарай выпрыгивает выше всех и пробивает в дальний угол ворот, рядом со штангой.
67'
И ещё один фол в центре поля, Бакамбу срывает атаку.
66'
11:0 по угловым. Следует навес в штрафную, точно в руки Асенхо. Вратарь начинает атаку своей команды.
65'
Кастильехо бьёт по ногам Парехо. Штрафной удар на левом фланге.
64'
Рукавина получает жёлтую карточку. Грубый фол, опасный штрафной будет. Последовал навес, но Кондогбия пробил мимо ворот.
63'
Хавьер Кальеха активно жестикулирует у бровки. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.
62'
Дзадза удалён за вторую жёлтую, грубо пошёл он в отбор. Судья прав на все 100%.
61'
Ещё один угловой у ворот "Вильярреала". Парехо навесил в штрафную, где пробил игрок "Валенсии", перекладина спасает.
60'
Дзадза за лишние разговоры с судьёй получает жёлтую карточку. Просил пенальти нападающий!
59'
Кастильехо получает по ногам от Парехо. Грубо, штрафной в центре поля.
58'
Затяжная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, но последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
57'
А вот и первая замена. Неожиданно. Бакка покидает поле, его меняет Раба.
56'
Тригерос за срыв атаки получает жёлтую карточку. Всё справедливо.
55'
Кастильехо пробил с дальней дистанции, мяч сваливается с ноги. Удар от ворот.
54'
Спокойно контролируют мяч игроки "Вильярреала" на своей половине поля, счёт их полностью устраивает.
53'
Передача вперёд от защитника "Валенсии", Дзадза не успел, с мячом гости.
52'
Бакамбу грубо играет на чужой половине поля, фол в атаке.
51'
Ещё одна атака "Валенсии", следует заброс в штрафную, Асенхо легко забрал мяч в руки.
50'
Парехо сделал навес, Гарай выполнил скидку, получилось точно на защитника "Вильярреала".
49'
Дзадза получает пас в штрафной и бьёт по воротам, Асенхо переводит мяч на угловой.
48'
Нарушение правил в атаке фиксирует судья. Гарай получил толчок в спину.
47'
Без замен обошлись оба тренера в перерыве. Посмотрим, что покажут нам эти составы во втором тайме.
46'
Возобновляется игра.Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты "Вильярреала", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!
Второй тайм
Первый тайм
-
Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
45'
Угловой зарабатывает "Валенсия". Парехо исполнил навес и мяч выбит из штрафной.
45'
1 минута добавлена к первому тайму.
45'
Парехо получает жёлтую карточку. Фол в центре поля.
45'
Ещё один угловой у ворот "Вильярреала". Защита сыграла надёжно, первым на мяче оказался Альваро.
44'
Забивает всё-таки "Валенсия", но Латорре оказывается в офсайде.
43'
Доигрывают команды первый тайм. Асенхо выбивает мяч вперёд.
42'
Стремительная атака хозяев поля заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
41'
Бакамбу пытался убежать по флангу, Габриэль хорошо сыграл, мяч в аут уходит.
40'
Гарай откликнулся на подачу, но игра остановлена, офсайд у аргентинца.
39'
Грубо! Альваро награждён жёлтой карточкой за срыв атаки в центре поля.
38'
Кастильехо просит помощи врачей, пауза в матче.
37'
Следует навес, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку.
36'
Перейра зарабатывает угловой для "Валенсии". Парехо бежит к мячу.
35'
Дзадза падает на входе в штрафную, свисток судьи молчит. Продолжается матч.
34'
Спокойно проходит игра, "Валенсия" пытается очередной раз пройти по центру, не удаётся, мяч в аут уходит.
33'
Атака левым краем у "Валенсии". Латорре сделал навес, Асенхо прочитал игру, мяч в руках у голкипера.
32'
Тригерос завозился на левом фланге и потерял круглого в простой ситуации.
31'
Нарушение правил в центре поля фиксирует судья. Мяч у "Вильярреала".
30'
Парехо разыграл мяч с партнёром. Следует подача, соперник справился.
29'
Парехо нанёс удар со штрафного, мяч от защитника гостей укатывается на угловой.
28'
Очень опасный штрафной зарабатывает для "Валенсии" Гуэдеш. До ворот метров 25.
27'
Форнальс грубо пошёл в отбор мяча, жёлтая карточка.
26'
Дзадза забрался в очевидный офсайд, игра остановлена.
25'
"Вильярреал" забивает в 8 выездных матчах подряд, отличный показатель.
24'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! БАККА!
Отличная атака гостей. Бакка получает изумительную передачу и с 11 метров забивает мяч в ворота "Валенсии".
Отличная атака гостей. Бакка получает изумительную передачу и с 11 метров забивает мяч в ворота "Валенсии".
23'
Теперь атака левым флангом, Родриго всё портит, потерял он мяч в простой ситуации.
22'
Атака по центру у "Валенсии", но защитник гостей играет надёжно и выбивает мяч за боковую.
21'
Кондогбия целился в дальний угол ворот "Вильярреала", мимо. Удар от ворот.
20'
Заброс на Бакамбу, игра остановлена, нападающий фолит в атаке.
19'
Монтойя сделал навес в штрафную, очень плохо, мяч улетает к боковой линии.
18'
Дзадза нарушает правила в атаке. Судья был рядом и всё видел.
17'
Нет, потерян мяч, Форнальс на Бакку и опять брак. Мяч всё-таки остаётся у "Валенсии".
16'
Подача в центр штрафной площади, нет удара. Теперь мяч у игроков "Валенсии ", которые готовы организовать в свою атаку.
15'
Кондогбия грубо нарушает правила, жёлтая карточка. Штрафной на правом фланге зарабатывают гости.
14'
Повторная атака хозяев поля, но мяч уже адресован Нето он и выбивает мяч вперёд.
13'
"Валенсия" контролирует игру на половине поля противника, Гуэдеш получает пас и падает в штрафной, нет пенальти!
12'
Кастильехо продемонстрировал мощный удар, мяч запущен точно на трибуны.
11'
Фол со стороны защитника гостей, Гуэдеш на газоне.
10'
Стремительная атака "Валенсии" заканчивается угловым ударом, Гарай выпрыгнул выше всех, но мяч пролетел выше ворот.
9'
Игра остановлена. Гуэдеш получил по ногам в центре поля.
8'
Форнальс получил мяч на линии штрафной и пробил точно, но слабо в угол ворот, Нето размялся.
7'
"Валенсия" и "Вильярреал" достаточно давно не проигрывают в 1 таймах, 16 и 14 матчей подряд соответственно.
6'
Дзадза зацепился за мяч и пробил под перекладину, до ворот было метров 25, Асенхо справляется.
5'
Форнальс запустил мяч по правому краю, очень плохо, аут в пользу "Валенсии".
4'
Затяжная атака хозяев поля, Перейра решился на удар с линии штрафной, выше ворот.
3'
Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Даниэля Трухильо. В этом чемпионате он отсудил 7 встреч, в которых показал 32 жёлтые карточки.
2'
Первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
1'
"Валенсия" проводит матч в комплекте формы чёрно-белого цвета, в жёлтой форме "Вильярреал".
-
Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Валенсии".
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция, "Валенсия" - "Вильярреал".
Проведёт эту текстовую онлайн трансляцию - Прокофьев Сергей.
Проведёт эту текстовую онлайн трансляцию - Прокофьев Сергей.
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
95'
Как он промахнулся? Нето Мурара имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия делает передачу одноклубнику.
95'
94'
94'
94'
Сориано Роберто из команды Вильярреал в офсайде
93'
Форнальс Пабло отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
93'
Судья сигнализирует, что Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Черышев Денис
92'
Монтойя Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Судья сигнализирует, что Монтойя Мартин из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гарай Эсекиэль из команды Валенсия в офсайде
91'
91'
Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
90'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Черышев Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Габриэль Паулиста из команды Валенсия играет слишком грубо. Виктор Руис оказался на газоне.
88'
88'
88'
Родриго Морено из команды Валенсия делает передачу одноклубнику.
88'
88'
Родриго Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Судья сигнализирует, что Daniel Raba из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарай Эсекиэль
87'
Отличные скиллы показывает Daniel Raba, обводя своих соперников
86'
Парехо Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Родриго Морено
85'
Судья сигнализирует, что Daniel Raba из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
85'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
84'
Шанс! Родриго Морено из команды Валенсия пробил головой, но мимо
84'
83'
УДАЛЕНИЕ! - Тригерос Мануэль из команды Вильярреал получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
83'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
82'
Нето Мурара получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
О, нет. Из многообещающей позиции Черышев Денис из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
82'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
81'
Судья подбегает и показывает Габриэль Паулиста из команды Валенсия отложенную желтую карточку за фол.
81'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
Монтойя Мартин из команды Валенсия играет слишком грубо. Daniel Raba оказался на газоне.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Черышев Денис
80'
Парехо Даниэль из команды Валенсия делает неудачный навес.
78'
78'
Шанс! Парехо Даниэль из команды Валенсия пробил головой, но мимо
78'
78'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
78'
Daniel Raba нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Шанс! Санти Мина из команды Валенсия пробил головой, но мимо
77'
Монтойя Мартин из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
Гуэдеш Гонсалу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Парехо Даниэль
75'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Виктор Руис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
Как он промахнулся? Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Сориано Роберто из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Родриго Морено имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Перейра Андреас из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Виктор Руис из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Габриэль Паулиста заработал фол
72'
Daniel Raba из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
72'
Daniel Raba из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
71'
Сориано Роберто из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличные скиллы показывает Сориано Роберто, обводя своих соперников
71'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
71'
Кондогбия Жоффрей коснулся мяча рукой.
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Тактическая замена. Латорре Антонио уходит с поля и его заменяет Санти Мина
68'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Сориано Роберто
67'
Daniel Raba из команды Вильярреал в офсайде
67'
66'
Гарай Эсекиэль наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
66'
Перейра Андреас из команды Валенсия подал угловой справа.
66'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кондогбия Жоффрей
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Латорре Антонио из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Судья сигнализирует, что Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Парехо Даниэль
63'
62'
Шанс! Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия пробил головой, но мимо
62'
62'
Рукавина Антонио получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Рукавина Антонио из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Бакамбу Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Дзадза Симоне получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
Безумный фол. Дзадза Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Бакамбу Седрик
59'
Кондогбия Жоффрей нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Отличная возможность! Габриэль Паулиста упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
59'
59'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Парехо Даниэль из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
58'
Рефери не любит споров - именно за это Дзадза Симоне сейчас получил желтую
58'
Дзадза Симоне имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
58'
Игроки ФК "Валенсия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Родри Эрнандес ошибается в защите.
57'
Судья свистит. Парехо Даниэль атаковал сзади соперника. Это Кастильехо Самуэль заработал своей команде штрафной
57'
56'
56'
56'
Латорре Антонио из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Daniel Raba
54'
Тригерос Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал играет слишком грубо. Монтойя Мартин оказался на газоне.
54'
54'
Кастильехо Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
51'
50'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Парехо Даниэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
49'
49'
48'
48'
Соперник делает почти голевой пас, но Асенхо Серхио из команды Вильярреал начеку и спасает ситуацию.
48'
Должен был быть гол! Дзадза Симоне имел отличный шанс, но Асенхо Серхио не дал голу состоятся!
47'
ШАНС! Дзадза Симоне вышел один-на-один с голкипером...
47'
Родриго Морено из команды Валенсия забрасывает мяч в штрафную.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 39181 болельщиков
46'
Судья сигнализирует, что Бакка Карлос из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарай Эсекиэль
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
47'
Латорре Антонио из команды Валенсия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Парехо Даниэль получил желтую карточку от судьи
45'
Парехо Даниэль из команды Валенсия толкнул локтем оппонента. Это Кастильехо Самуэль заработал фол
44'
44'
Парехо Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
44'
Парехо Даниэль из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
44'
Парехо Даниэль мяч отрикошетил от ворот
43'
Латорре Антонио из команды Валенсия в офсайде
42'
Родриго Морено из команды Валенсия в офсайде
42'
Латорре Антонио из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
42'
Монтойя Мартин нанес удар издали, а Асенхо Серхио отбил его обратно в игру!
42'
42'
41'
41'
41'
Латорре Антонио из команды Валенсия отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Гарай Эсекиэль из команды Валенсия в офсайде
40'
39'
Альваро Гонсалес получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Альваро Гонсалес атаковал сзади соперника. Это Родриго Морено заработал своей команде штрафной
38'
Кастильехо Самуэль возвращается на поле, всё в порядке.
38'
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Кастильехо Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Кастильехо Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Рукавина Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
37'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
37'
Рукавина Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Парехо Даниэль из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
33'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарай Эсекиэль
32'
Латорре Антонио из команды Валенсия делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
32'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Парехо Даниэль из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
29'
29'
29'
29'
Парехо Даниэль из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
29'
Парехо Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
28'
Судья сигнализирует, что Родри Эрнандес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
28'
28'
Родриго Морено из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
28'
27'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал предупрежден после нескольких фолов.
27'
Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
26'
Дзадза Симоне из команды Валенсия в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Бакка Карлос изменил счет на табло!
24'
ШАНС! Бакка Карлос вышел один-на-один с голкипером...
24'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Перейра Андреас из команды Валенсия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Перейра Андреас из команды Валенсия идет с мячом вперед на обострение...
22'
21'
21'
Кондогбия Жоффрей не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
Родриго Морено из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
20'
Латорре Антонио из команды Валенсия отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Латорре Антонио
19'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Монтойя Мартин из команды Валенсия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
18'
Дзадза Симоне из команды Валенсия играет слишком грубо. Родри Эрнандес оказался на газоне.
17'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кастильехо Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Кондогбия Жоффрей получил желтую карточку от судьи
15'
Кондогбия Жоффрей из команды Валенсия толкнул локтем оппонента. Это Кастильехо Самуэль заработал фол
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Монтойя Мартин из команды Валенсия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
12'
Кастильехо Самуэль не смог попасть в створ ударом издали
11'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
11'
Габриэль Паулиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик, обводя своих соперников
11'
Кондогбия Жоффрей ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
10'
Гарай Эсекиэль наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
10'
10'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
ШАНС! Дзадза Симоне вышел один-на-один с голкипером...
10'
Перейра Андреас из команды Валенсия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Родри Эрнандес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гуэдеш Гонсалу
8'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
8'
Хорошую попытку сделал Форнальс Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Дзадза Симоне пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
5'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Отличные скиллы показывает Кастильехо Самуэль, обводя своих соперников
3'
2'
ШАНС! Перейра Андреас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Парехо Даниэль из команды Валенсия делает навес прямо в штрафную.
2'
2'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Валенсия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Вильярреал
Валенсия
85.2% (167)
Ничья:
12.2% (24)
Вильярреал
2.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
46.9% (92)
1:0 Валенсия:
18.9% (37)
2:0 Валенсия:
7.7% (15)
1:1 Ничья:
6.6% (13)
3:1 Валенсия:
3.6% (7)
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