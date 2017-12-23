Первый тайм

- Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, команды отправляются на перерыв при счете 0-0.

45' Марио Мелеро дает свисток с поднятой рукой - положение вне игры у Антуана Гризманна.

44' Опасности после углового не последовало, а затем мяч попал в лицо Лео Баптистао, необходимо время форварду хозяев, чтобы прийти в себя.

43' Гризманн разгоняется по левому краю и простреливает в штрафную на Торреса, но испанца опережает Эрмосо, выбивая мяч на угловой.

42' Нет, пенальти не будет, удар от ворот назначается. Но и наказания в виде желтой карточки Антуан Гризманн также не получит.

41' Гризманн падает в штрафной площадке после контакта с Пау Лопесом, но пока непонятно, пенальти ли это, арбитр общается с помощником.

40' Немного поатаковали гости, а теперь снова отошли назад, ждут ошибку соперника, который в целом действует собрано и плотно.

39' Многовато фолов в последние минуты, вот сейчас случился еще один - Дуарте сбил Торреса, который корпусом закрывал мяч.

38' Выполнил подачу Габи, но снова свисток арбитра в деле, на этот раз он был спровоцирован фолом со стороны Филипе Луиса на втором этаже.

37' И сразу же раздается свисток судьи - штрафной удар зарабатывают гости, досталось Шиме Врсалько.

36' Фернандо Торрес пробует прорваться по левому краю, но всё что удается заработать испанцу - аут.

35' Хави Фуэго технично обрабатывает верховой мяч и опускает его на газон, по мнению футболистов "Атлетико" была игра рукой, но арбитр ничего подобного не заметил.

34' Выполнил Габи подачу, после которой попытался пробить Сауль, но его удар был заблокирован защитниками "Эспаньола". Правда подбор остается за мадридцами.

33' Активно ведут себя гости на старте второй трети матча, сейчас это приводит к назначению штрафного удара, Габи готовится исполнить стандарт.

32' Ввели мяч гости в игру из аута, но быстро обрезались, даже не успели выполнить кросс в штрафную площадку.

31' Сауль проходит по левому краю и отдает в штрафную на свободного Врсалько, но Шиме долго готовился к удару, в итоге его успел опередить Серхио Гарсия и вынес игровой снаряд за боковую.

30' Хозяева владели мячом, теперь это делают гости, продвижения вперед нет. Не торопятся команды, пока что находятся в выжидательной позиции.

29' Антуан Гризманн пробивает через себя, но, помимо того, что неточно, так еще и в офсайде оказался француз.

28' Филипе Луис проходит по левому флангу и выполняет подачу в район дальней штанги, но там первым на мяче оказывается Кариколь, который в первой трети поединка выглядит неплохо.

27' Неудачно хозяева выполнили подачу с угла поля, что привело к контратаке на их ворота. Правда соперник не сумел как следует разыграть выпад.

26' А вот и первый угловой в матче, справляется Ян Облак с дальним ударом и переводит игровой снаряд за лицевую линию.

25' И снова противостояние Кариколя и Врсалько, на этот раз завершается в пользу первого - штрафной удар для хозяев.

24' Кариколь врывается в штрафную площадку левым краем, но не успевает нанести удар, так как ногу вовремя ставит Врсалько.

23' Диего Годин нарушает правила в верховой борьбе за мяч с Серхио Гарсией, свисток арбитра звучит незамедлительно.

22' Посредством короткого паса хозяева пытались вскрыть оборону соперника, но несколько передач и затем последовала ошибка.

21' Баптистао!!! А вот и первый момент в матче, обрезается Луис на своей половине поля, чем провоцирует атаку на свои ворота. Гарсия отдает разрезающую передачу на Лео, который оказывается лицом к лицу с Облаком, но пробивает в касание мимо. Глядя на удар, стоит задаться вопросом, что это было?

20' Компактно выстраиваются "попугайчики", гостям не удается найти свободное пространство и довести дело до остроты, отдыхает пока Пау Лопес.

19' Торрес отошел назад и успешно помог своим партнерам отвоевать игровой снаряд у соперника. Правда не надолго, хозяева тут же вернули мяч себе.

18' Сауль вступает в отбор мяча на чужой половине поля и слишком активно ведет себя, нарушая правила.

17' На ногах оба тренера, пока ведут себя спокойно, собственно, и матч такой же, ничего эмоционального и опасного пока не происходит.

16' Кариколь навесил в штрафную, защитники "Атлетико" мяч вынесли, но на подборе первым оказался Дардер и пробил в касание из-за штрафной - точно в руки Облаку.

15' Лео Баптистао берет игру на себя и зарабатывает штрафной удар на левом фланге, Кариколь готовится выполнить подачу.

14' Серию ошибок допускают футболисты обеих команд на половине поля "Эспаньола", после чего фол совершает Сауль, чтобы не дать сопернику убежать в контратаку.

13' Выполнили "матрасники" подачу со штрафного, после чего претендовали на корнер, но арбитр посчитал, что мяч покинул пределы поля от Сауля, так что первый удар с угла поля откладывается.

12' Серхи Дардер не успевает за Филипе Луисом и сбивает защитника "Атлетико". Штрафной удар для гостей, следует ожидать подачу.

11' Хави Фуэго выполняет диагональный пас в штрафную площадку "Атлетико", но первым на мяче оказывается Врсалько и без проблем выносит его.

10' Вводят каталонцы мяч из-за боковой линии и принимаются контролировать его, переводя из фланга на фланг. Пока что это всё далеко от опасности, владение ради владения, не более.

9' Ян Облак попадает под прессинг оппонентов и вынужденно выбивает мяч за боковую линию. Есть возможность у хозяев начать позиционное наступление.

8' Попытка "Эспаньола" перейти середину поля через центральную зону завершается нарушением правил.

7' Томас получает передачу от Гризманна на правом краю штрафной и решает выстрелить в касание - судя по тому, что мяч прошел гораздо выше цели, стоило обработать игровой снаряд, а затем пробивать, но эпизод заигран.

6' Стефан Савич пробует начать атаку передачей вперед, но получается слишком сильно и мяч достается голкиперу "Эспаньола".

5' Херард Морено оказывается на левом фланге и выполняет кросс в штрафную площадку - получается не очень хорошо, точно в руки Яну Облаку.

4' Высокий прессинг приносит "матрасникам" дивиденды, им удается отвоевать мяч, правда сразу же организовать опасную атаку не получается, дело ограничивается перекатыванием игрового снаряда.

3' Серхио Гарсия оказывается на газоне перед чужой штрафной площадкой, но арбитр оставляет эпизод без внимания, кстати, главный судья матча - Марио Мелеро.

2' Хозяева начали с центра поля и сразу же устремились в первую атаку, которая была прервана выносом мяча за боковую линию.