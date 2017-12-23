Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 19327
1:0
Конец матча
51' Желтая карточкаНьигес Сауль
73' Желтая карточкаКоке Хорхе
82' Желтая карточкаХави Лопеc
83' Желтая карточкаГаби Фернандес
1:0
88' ГолГарсия Серхио
89' Желтая карточкаВрсалько Шиме
90' Желтая карточкаПау Лопес
90' Желтая карточкаАугусто Фернандес
Новости после матча
-
В первом тайме гости действовали от обороны, во второй половине начали более активно идти вперед. Создали несколько опасных моментов, в частности - выход Гамейро один на один, но не забили. Зато хозяева свой момент реализовали. В итоге, первое поражение "Атлетико" в текущем чемпионате.
На этом наша трансляция завершается, матч комментировал я - Кирилл Дудник, до новых встреч и всего наилучшего!
На этом наша трансляция завершается, матч комментировал я - Кирилл Дудник, до новых встреч и всего наилучшего!
Второй тайм
-
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!!! "Эспаньол" - "Атлетико" 1:0.
90'
И еще одна желтая, похоже последняя, Аугусто не справляется с эмоциями и нарушает правила, по мнению арбитра, фол на желтую.
90'
Пау Лопес получает желтую карточку за затяжку времени в момент удара от ворот.
90'
И снова Дуарте надежен, на этот раз выбивает мяч после заброса из глубины поля от Савича.
90'
Филипе Луис простреливает в штрафную площадку слева, но первым касанием мяч выбивает Дуарте.
90'
К основному времени матча добавляется 4 минуты.
89'
Первое поражение "Атлетико" в чемпионате становится невероятно близким, хотя еще несколько минут на спасение есть.
88'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ГАРСИЯ!!! 1:0!!! Остается один в штрафной площадке Серхио Гарсия, откликается на передачу справа и выстреливает в касание в дальний угол!
87'
Вторая замена у хозяев. Дардер уходит, Гранеро выходит.
86'
Последняя замена от Диего Симеоне. Вместо Габи выходит Аугусто.
85'
Сауль откликается на подачу Шиме Врсалько с правого фланга и пробивает по воротам, но в створ не попадает.
84'
И сразу же предупреждение для гостей, Габи записывает свое имя в протокол за срыв атаки соперника.
83'
Хави Лопес получает желтую карточку за фол на Антуане Гризманне. Первый "горчичник" для хозяев.
82'
Торопятся мадридцы, что приводит к фолам. Хозяева наоборот, всё делают спокойно и не спеша, текущий результат их устроит в полной мере.
81'
В концовке поединка команды больше раскрываются, создают моменты, стараются отвечать атакой на атаку, безусловно, свою роль играет усталость.
80'
Пабло Пьятти встречается с мячом на левом фланге, но очень быстро теряет его, так как оказывается в окружении троих оппонентов.
79'
Херард Морено получает мяч в штрафной площадке "Атлетико" и пробивает по воротам - точно, но несильно, Ян Облак забрал игровой снаряд.
78'
Самый опасный момент матча, однако Кевин Гамейро распоряжается им просто ужасно, можно было распорядиться моментом куда лучше, к тому же его поддерживали партнеры, но взял игру на себя и ошибся.
77'
ГАМЕЙРО!!! Выходит один на один Кевин, входит в штрафную, но пробивает точно в руки Пау Лопеса!
76'
Неплохо комбинировали "матрасники", но затем прозвучал свисток, причина - игра рукой со стороны Анхеля Корреа.
75'
Вторая желтая карточка в матче и снова она идет в копилку гостей, на этот раз Коке награждается.
74'
Первая замена у "Эспаньола". Вместо Лео Баптистао в игру вступает Пабло Пьятти.
73'
Коке закрывает мяч корпусом и вынуждает Давида Лопеса нарушить правила.
72'
Вторая замена у "Атлетико", выходит анонсированный Гамейро, меняет он Торреса.
71'
Забивает гол Диего Годин, но перед этим было нарушение правил, защитник "Атлетико" с этим и не спорит.
70'
Сауль решает выстрелить издали, но попадает в Дуарте и мяч от него покидает пределы поля - корнер.
69'
Серхио Гарсия врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает вдоль, но Лео Баптистао немного не достает!
68'
Показывают нам Гамейро, в ближайшее время Кевин появится на поле. Логично, Диего Симеоне усиливает атакующую мощь.
67'
Сауль выигрывает борьбу на втором этаже и выносит мяч из штрафной после подачи с углового. Всего лишь четвертый корнер в матче и пока ни один из них опасным не был.
66'
Корреа не сумел справиться с мячом и сохранить его в игре, в итоге хозяева получают право на угловой.
65'
Корреа выполняет передачу низом в штрафную площадку, но получается неточно, защитники "Эспаньола" справляются с подобными ходами соперника.
64'
Первая замена в матче, происходит она в составе "Атлетико". Вместо Томаса выходит Корреа.
63'
Сам же Коке выполняет подачу с угла поля, борьбу выигрывает Годин и пробивает головой - выше.
62'
Коке пробивает по воротам из штрафной, но мяч попадает в голову защитнику и уходит на угловой.
61'
Несколько подач выполнил Кариколь в штрафную площадку, но оба раза первыми на мяче оказывались защитники.
60'
Не первый раз зарабатывает на себе фол Серхио Гарсия, собственно, благодаря штрафным ударам "Эспаньолу" и удалось отодвинуть игру от своих ворот.
59'
Морено входит в штрафную площадку и пробивает, но мяч до Облака не доходит, так как встречается с ногой Врсалько, а затем на отбой действует Годин.
58'
Габи выполняет сильный пас вперед на Торреса, но испанца опережает Эрмосо, а затем, ничего не выдумывая, играет на вынос.
57'
Долго держали мяч гости на чужой половине поля, а затем последовал неточный пас вперед на правый фланг.
56'
Шиме Врсалько пробует начать атаку передачей вперед, но мешает это сделать Лео Баптистао, в итоге мяч уходит за боковую линию. Есть проблемы с выходом в атаку у гостей.
55'
Филипе Луис получает мяч на левом фланге, смещается в центр и отдает под удар Саулю - успевают блокировать защитники.
54'
В контратаку убегают хозяева, смогли дойти до штрафной, а потом последовал невнятный пас от Лео Баптистао на Серхио Гарсию.
53'
Сразу же Сауль попытался исправиться, совершил рейд вперед, но дошел от своей штрафной площадки до центра поля, а затем вынужден был отыграть назад.
52'
Первая желтая карточка в нашем матче, её получает Сауль за фол в атаке.
51'
После перерыва гости гораздо активнее идут в атаку, времени всё меньше и меньше, а три очка нужны, так что хозяева будут действовать на контратаках.
50'
Гризманн выполнил подачу со штрафного с правого фланга, состоялся удар в руки голкиперу, но перед этим было зафиксировано положение вне игры.
49'
Томас рискованно действовал на своей половине поля, едва не потерял мяч в борьбе с двумя оппонентами, но вышел победителем.
48'
А вот теперь уже фолят хозяева, Дуарте сбивает Фернандо Торреса в центральном круге. В концовке первого тайма было много нарушений, вторая половина встречи начинается тем же.
47'
Гризманн нарушает правила в атаке, опасную игру фиксируют судьи со стороны нападающего "Атлетико".
46'
Продолжаем следить за поединком "Эспаньол" - "Атлетико", берет старт второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
-
Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, команды отправляются на перерыв при счете 0-0.
45'
Марио Мелеро дает свисток с поднятой рукой - положение вне игры у Антуана Гризманна.
44'
Опасности после углового не последовало, а затем мяч попал в лицо Лео Баптистао, необходимо время форварду хозяев, чтобы прийти в себя.
43'
Гризманн разгоняется по левому краю и простреливает в штрафную на Торреса, но испанца опережает Эрмосо, выбивая мяч на угловой.
42'
Нет, пенальти не будет, удар от ворот назначается. Но и наказания в виде желтой карточки Антуан Гризманн также не получит.
41'
Гризманн падает в штрафной площадке после контакта с Пау Лопесом, но пока непонятно, пенальти ли это, арбитр общается с помощником.
40'
Немного поатаковали гости, а теперь снова отошли назад, ждут ошибку соперника, который в целом действует собрано и плотно.
39'
Многовато фолов в последние минуты, вот сейчас случился еще один - Дуарте сбил Торреса, который корпусом закрывал мяч.
38'
Выполнил подачу Габи, но снова свисток арбитра в деле, на этот раз он был спровоцирован фолом со стороны Филипе Луиса на втором этаже.
37'
И сразу же раздается свисток судьи - штрафной удар зарабатывают гости, досталось Шиме Врсалько.
36'
Фернандо Торрес пробует прорваться по левому краю, но всё что удается заработать испанцу - аут.
35'
Хави Фуэго технично обрабатывает верховой мяч и опускает его на газон, по мнению футболистов "Атлетико" была игра рукой, но арбитр ничего подобного не заметил.
34'
Выполнил Габи подачу, после которой попытался пробить Сауль, но его удар был заблокирован защитниками "Эспаньола". Правда подбор остается за мадридцами.
33'
Активно ведут себя гости на старте второй трети матча, сейчас это приводит к назначению штрафного удара, Габи готовится исполнить стандарт.
32'
Ввели мяч гости в игру из аута, но быстро обрезались, даже не успели выполнить кросс в штрафную площадку.
31'
Сауль проходит по левому краю и отдает в штрафную на свободного Врсалько, но Шиме долго готовился к удару, в итоге его успел опередить Серхио Гарсия и вынес игровой снаряд за боковую.
30'
Хозяева владели мячом, теперь это делают гости, продвижения вперед нет. Не торопятся команды, пока что находятся в выжидательной позиции.
29'
Антуан Гризманн пробивает через себя, но, помимо того, что неточно, так еще и в офсайде оказался француз.
28'
Филипе Луис проходит по левому флангу и выполняет подачу в район дальней штанги, но там первым на мяче оказывается Кариколь, который в первой трети поединка выглядит неплохо.
27'
Неудачно хозяева выполнили подачу с угла поля, что привело к контратаке на их ворота. Правда соперник не сумел как следует разыграть выпад.
26'
А вот и первый угловой в матче, справляется Ян Облак с дальним ударом и переводит игровой снаряд за лицевую линию.
25'
И снова противостояние Кариколя и Врсалько, на этот раз завершается в пользу первого - штрафной удар для хозяев.
24'
Кариколь врывается в штрафную площадку левым краем, но не успевает нанести удар, так как ногу вовремя ставит Врсалько.
23'
Диего Годин нарушает правила в верховой борьбе за мяч с Серхио Гарсией, свисток арбитра звучит незамедлительно.
22'
Посредством короткого паса хозяева пытались вскрыть оборону соперника, но несколько передач и затем последовала ошибка.
21'
Баптистао!!! А вот и первый момент в матче, обрезается Луис на своей половине поля, чем провоцирует атаку на свои ворота. Гарсия отдает разрезающую передачу на Лео, который оказывается лицом к лицу с Облаком, но пробивает в касание мимо. Глядя на удар, стоит задаться вопросом, что это было?
20'
Компактно выстраиваются "попугайчики", гостям не удается найти свободное пространство и довести дело до остроты, отдыхает пока Пау Лопес.
19'
Торрес отошел назад и успешно помог своим партнерам отвоевать игровой снаряд у соперника. Правда не надолго, хозяева тут же вернули мяч себе.
18'
Сауль вступает в отбор мяча на чужой половине поля и слишком активно ведет себя, нарушая правила.
17'
На ногах оба тренера, пока ведут себя спокойно, собственно, и матч такой же, ничего эмоционального и опасного пока не происходит.
16'
Кариколь навесил в штрафную, защитники "Атлетико" мяч вынесли, но на подборе первым оказался Дардер и пробил в касание из-за штрафной - точно в руки Облаку.
15'
Лео Баптистао берет игру на себя и зарабатывает штрафной удар на левом фланге, Кариколь готовится выполнить подачу.
14'
Серию ошибок допускают футболисты обеих команд на половине поля "Эспаньола", после чего фол совершает Сауль, чтобы не дать сопернику убежать в контратаку.
13'
Выполнили "матрасники" подачу со штрафного, после чего претендовали на корнер, но арбитр посчитал, что мяч покинул пределы поля от Сауля, так что первый удар с угла поля откладывается.
12'
Серхи Дардер не успевает за Филипе Луисом и сбивает защитника "Атлетико". Штрафной удар для гостей, следует ожидать подачу.
11'
Хави Фуэго выполняет диагональный пас в штрафную площадку "Атлетико", но первым на мяче оказывается Врсалько и без проблем выносит его.
10'
Вводят каталонцы мяч из-за боковой линии и принимаются контролировать его, переводя из фланга на фланг. Пока что это всё далеко от опасности, владение ради владения, не более.
9'
Ян Облак попадает под прессинг оппонентов и вынужденно выбивает мяч за боковую линию. Есть возможность у хозяев начать позиционное наступление.
8'
Попытка "Эспаньола" перейти середину поля через центральную зону завершается нарушением правил.
7'
Томас получает передачу от Гризманна на правом краю штрафной и решает выстрелить в касание - судя по тому, что мяч прошел гораздо выше цели, стоило обработать игровой снаряд, а затем пробивать, но эпизод заигран.
6'
Стефан Савич пробует начать атаку передачей вперед, но получается слишком сильно и мяч достается голкиперу "Эспаньола".
5'
Херард Морено оказывается на левом фланге и выполняет кросс в штрафную площадку - получается не очень хорошо, точно в руки Яну Облаку.
4'
Высокий прессинг приносит "матрасникам" дивиденды, им удается отвоевать мяч, правда сразу же организовать опасную атаку не получается, дело ограничивается перекатыванием игрового снаряда.
3'
Серхио Гарсия оказывается на газоне перед чужой штрафной площадкой, но арбитр оставляет эпизод без внимания, кстати, главный судья матча - Марио Мелеро.
2'
Хозяева начали с центра поля и сразу же устремились в первую атаку, которая была прервана выносом мяча за боковую линию.
1'
Поединок на "Корнелья-Эль Прат" начинается!
Первый тайм
-
Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Предлагаем Вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча "Эспаньол" - "Атлетико", которую проведу я - Кирилл Дудник.
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Аугусто Фернандес получил желтую карточку от судьи
94'
Безумный фол. Аугусто Фернандес грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
93'
93'
93'
Судье надоело, что Пау Лопес тянет время и он наказал его горчичником
93'
Шанс! Савич Стефан из команды Атлетико М пробил головой, но мимо
92'
92'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Корреа Анхель из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Дуарте Оскар
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Судья подбегает и показывает Врсалько Шиме из команды Атлетико М отложенную желтую карточку за фол.
88'
Отличный командный гол!
88'
Гранеро Эстебан сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Гарсия Серхио изменил счет на табло!
88'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
88'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
86'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
86'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Тактическая замена. Габи Фернандес уходит с поля и его заменяет Аугусто Фернандес
85'
Шанс! Ньигес Сауль из команды Атлетико М пробил головой, но мимо
85'
83'
Габи Фернандес получил желтую карточку от судьи
83'
Судья свистит. Габи Фернандес атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
83'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Габи Фернандес из команды Атлетико М отправил кросс в штрафную...
82'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
82'
Хави Лопеc наказан за толчок Гризманн Антуан
82'
82'
Хави Лопеc из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Судья сигнализирует, что Годин Диего из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Морено Херард
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Гамейро Кевин из команды Атлетико М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает неудачный навес.
79'
Хорошую попытку сделал Морено Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Габи Фернандес из команды Атлетико М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Дардер Серхи из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
78'
Судья сигнализирует, что Габи Фернандес из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
77'
Судья сигнализирует, что Фуэго Хави из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гризманн Антуан
77'
Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
Врсалько Шиме нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
75'
Габи Фернандес из команды Атлетико М отправил кросс в штрафную...
75'
75'
О, нет. Из многообещающей позиции Гарсия Серхио из команды Эспаньол наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Корреа Анхель коснулся мяча рукой.
73'
Коке Хорхе получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Коке Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
73'
73'
Пьятти Пабло наказан за толчок Ньигес Сауль
72'
72'
72'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
71'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Тактическая замена. Торрес Фернандо уходит с поля и его заменяет Гамейро Кевин
70'
Годин Диего наказан за толчок Дуарте Оскар
70'
69'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Коке Хорхе из команды Атлетико М подал угловой слева.
69'
69'
69'
69'
Врсалько Шиме из команды Атлетико М навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
68'
68'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
68'
Выглядело как неплохой момент. Гарсия Серхио из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
66'
66'
66'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
65'
65'
65'
65'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Гарсия Серхио наказан за толчок Савич Стефан
63'
63'
Тактическая замена. Томас Тейе уходит с поля и его заменяет Корреа Анхель
62'
Шанс! Годин Диего из команды Атлетико М пробил головой, но мимо
62'
Коке Хорхе из команды Атлетико М подал угловой слева.
62'
Коке Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Луис Филипе из команды Атлетико М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
60'
60'
Судья сигнализирует, что Савич Стефан из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Судья свистит. Дуарте Оскар атаковал сзади соперника. Это Торрес Фернандо заработал своей команде штрафной
59'
59'
58'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
58'
Савич Стефан наказан за толчок Гарсия Серхио
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
51'
Ньигес Сауль получил желтую карточку от судьи
51'
Ньигес Сауль из команды Атлетико М толкнул локтем оппонента. Это Давид Лопес заработал фол
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 19327 болельщиков
50'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Луис Филипе из команды Атлетико М в офсайде
49'
Гризманн Антуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе
48'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Томас Тейе
47'
Судья сигнализирует, что Дуарте Оскар из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Торрес Фернандо
46'
Судья сигнализирует, что Гризманн Антуан из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Торрес Фернандо из команды Атлетико М толкнул локтем оппонента. Это Давид Лопес заработал фол
45'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Годин Диего
43'
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Торрес Фернандо из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
43'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М подал угловой слева.
43'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М отправил кросс в штрафную...
42'
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Луис Филипе
39'
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Судья сигнализирует, что Дуарте Оскар из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Торрес Фернандо
37'
Судья сигнализирует, что Годин Диего из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
36'
Годин Диего наказан за толчок Хави Лопеc
36'
36'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Савич Стефан
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
34'
Ньигес Сауль нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Годин Диего из команды Атлетико М делает передачу одноклубнику.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Годин Диего
32'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Атлетико М делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Ньигес Сауль из команды Атлетико М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
28'
28'
28'
28'
27'
27'
Савич Стефан из команды Атлетико М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М отправил кросс в штрафную...
26'
Гризманн Антуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Хороший удар издали нанес Давид Лопес, но отличный сейв сделал Облак Ян. Угловой.
25'
Торрес Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Судья сигнализирует, что Врсалько Шиме из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
24'
23'
Годин Диего из команды Атлетико М играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
21'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
19'
Баптистао Лео из команды Эспаньол попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
19'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Луис Филипе
18'
17'
Судья сигнализирует, что Ньигес Сауль из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
16'
15'
Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Облак Ян ловит мяч
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Врсалько Шиме наказан за толчок Баптистао Лео
14'
Савич Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Ньигес Сауль из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
13'
12'
12'
Коке Хорхе из команды Атлетико М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Луис Филипе
10'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
8'
8'
Выглядело как неплохой момент. Торрес Фернандо из команды Атлетико М закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
8'
Годин Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе
6'
Томас Тейе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М делает пас партнеру.
6'
Судья сигнализирует, что Ньигес Сауль из команды Атлетико М поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Облак Ян взял и забрал мяч на выходе
4'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Атлетико М
Эспаньол
1% (2)
Ничья:
5.9% (12)
Атлетико М
93.1% (188)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Атлетико М:
35.1% (71)
1:2 Атлетико М:
29.7% (60)
0:2 Атлетико М:
18.3% (37)
1:1 Ничья:
4% (8)
1:3 Атлетико М:
2.5% (5)
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