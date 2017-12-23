  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 27877
Депортиво
1:3
Конец матча
Сельта
0'
0:1
3' Гол
Васс Даниэль
0:2
40' Гол
Аспас Яго
44' Желтая карточка
Борхес Сельсо
49' Желтая карточка
Шёр Фабиан
0:3
53' Гол
Аспас Яго
1:3
59' Гол
Андоне Флорин
62' Желтая карточка
Рубен Бланко
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90'+5
Новости после матча

-
"Депортиво" - "Сельта" - 1:3. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Второй тайм
Свисток
-
Финальный свисток!
90'
"Сельта" спокойно держит мяч в центре поля и ждёт финальный свисток.
Желтая карточка
90'
Мальо в центре поля сбил Андоне и получил жёлтую карточку.
Замена
90'
Замена в составе "Сельты": вместо Даниэля Васса на поле вышел Мендес Браис.
Дополнительное время
90'
4 минуты добавил Ундиано Мальенко во втором тайме.

Травма, повреждение
89'
Луизинью столкнулся головой с Вассом в центре поля. Необходима помощь медиков защитнику "Депортиво".
Фол, нарушение
87'
Борхес у центрального круга сбил Эрнандеса.
Фол, нарушение
85'
Андоне у чужой штрафной площади нарушил правила. Эрнандесу досталось.
84'
"Депортиво" держит мяч в центре поля. Похоже, хозяева сами не верят, что смогут заработать сегодня очки.
83'
Лукас с пятнадцати метров пробил по воротам, но на пути мяча оказался Андоне. Мяч по высокой дуге улетел за пределы поля.
Замена
81'
Замена в составе "Депортиво": вместо Карлеса Хиля на поле вышел Борха Валье.
Замена
80'
Замена в составе "Сельты": вместо Макси Гомеса на поле вышел Неманья Радоя.
Штанга
79'
Мальо справа навесил точно на голову Макси Гомеса, который с восьми метров пробил в перекладину.
78'
Вальверде с двадцати трёх метров низом пробил по воротам. Рубен Бланко прилёг на газон и зафиксировал сферу в перчатках.
77'
Подача Адриана слева к воротам перехвачена соперниками.
76'
Удар Хуанфрана справа от угла штрафной площади заблокирован защитниками "Сельты".
Фол, нарушение
74'
Луизинью на фланге сбил Аспаса.
Замена
73'
Замена в составе "Сельты": вместо Пионе Систо на поле вышел Эмре Мор.
72'
Адриан слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол, но в створ не попал.
Фол, нарушение
71'
Гильерме сбивает у центрального круга Лоботку.
Угловой
70'
Угловой исполнили хозяева. Мяч вынесен и "Сельта" побежала в контратаку.
69'
У Васса справа навес не получился. У углового флага мяч не смог догнать Систо.
Фол, нарушение
68'
Гильерме на фланге сбил Систо.
67'
Макси Гомес на чужой половине поля руками завалил на газон Гильерме.
66'
У Лукаса заброс влево в штрафную площадь на Адриана получился неточным.
Фол, нарушение
65'
Систо в чужой штрафной площади сыграл рукой.
64'
Хонни слева прошёл вперёд, но подача на дальнюю штангу у него получилась слишком сильной.
Желтая карточка
63'
Рубен Бланко получил жёлтую карточку за затяжку времени. Играть ещё полчаса.
62'
Хиль с двадцати метров пробил выше ворот.
Замена
61'
Замена в составе "Депортиво": вместо Фабиана Шёра на поле вышел Федерико Вальверде.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
1:3!!!
АНДОНЕ!!! Лукас слева прострелил на Борхеса. Мяч отскочил к Андоне, который развернулся на линии вратарской площади и пробил в цель.
58'
"Сельта" активно провела первую треть второго тайма. Видимо, Унсуэ в перерыве указал игрокам на то, что в первом тайме они неоправданно отдали инициативу сопернику.
Угловой
57'
Аспас от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч выбит хозяевами к центральному кругу.
56'
"Депортиво" начал активно прессинговать соперника на чужой половине поля. Забрать мяч хозяевам не удаётся.
2 гола - дубль!
54'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:3!!!
АСПАС!!! Аспас со штрафного посылает мяч точно в ближнюю "девятку". Отчаянный прыжок Рубена Мартинеса позволил голкиперу только чиркнуть пальцами по мячу.
Фол, нарушение
54'
А вот это уже опасно. Борхес толкает в спину Эрнандеса у штрафной площади. Двадцать три метра до ворот.
Фол, нарушение
53'
Гильерме в центре поля толкнул в спину Васса.
Офсайд
52'
Систо слева убегает к чужим воротам, но арбитр на линии фиксирует офсайд.
Травма, повреждение
51'
Аспас не смог самостоятельно подняться с газона. Медики на поле.
Желтая карточка
50'
Шёр в центре поля сбил Аспаса и получил жёлтую карточку.
49'
Васс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Игроки "Депортиво" вынесли мяч на противоположный фланг.
Фол, нарушение
48'
Гильерме на фланге сбил Аспаса.
Замена
47'
В перерыве в составе "Депортиво" произошла замена: вместо Эмре Чолака на поле вышел Флорин Андоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм в Ла Корунье!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Перерыв! "Депортиво" - "Сельта" - 0:2.
Желтая карточка
44'
Борхес на фланге сбил Лоботку и получил первую жёлтую карточку в матче.
43'
"Депортиво" завладел мячом, но проценты по владению сферой никак не влияют на счёт на табло.
42'
Хиль справа навесил к воротам, но Лукас выпрыгнул недостаточно высоко и мяч не достал.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:2!!!
АСПАС!!! Макси Гомес пользуется ошибкой СИднея и справа выдаёт точный пас на Аспаса, которому оставалось поразить пустые ворота.
Фол, нарушение
40'
Эрнандес на чужой половине поля толкнул в спину Гильерме.
39'
Систо слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, куда вышел Рубен Мартинес и забрал мяч руками.
38'
Систо слева ворвался в штрафную площадь, но обыгрыш двух соперников не получился у Пионе.
37'
Сидней слева здорово убежал в отрыв, но затем замешкался и прострел к воротам у него не получился.
36'
Хуанфран справа навесил на голову Борхесу, который по воротам пробил очень слабо.
35'
Хиль справа прострелил к воротам. Гильерме подставил голову под мяч, но футбольный снаряд полетел параллельно воротам.
Фол, нарушение
34'
Лоботка у чужой штрафной площади сбил Чолака.
32'
"Сельта" уже в первом тайме старается понемногу затягивать время. Долгий ввод мяча при "стандартах", много передач на голкипера от центрального круга.
31'
Чолак слева навесил к воротам. Рубен Бланко выходит вперёд и забирает мяч в руки.
30'
Луизиньо в центральном круге рискованно пошёл в отбор на Макси Гомеса. Удалось попасть точно в мяч защитнику "Депортиво".
28'
Гости всё реже и реже отправляются вперёд. Нужно поактивнее играть.
Фол, нарушение
27'
Эрнандес у центрального круга сбил Гильерме.
26'
Аспас с дальней дистанции пробил сильно левее ворот.
Угловой
25'
Лукас от углового флага покатил мяч низом к воротам. Паника у ворот "Сельты", но мяч гостям удаётся вынести.
24'
Хуанфран с Хилем справа организовали атаку и заработали угловой удар.
Угловой
22'
Лукас от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч неожиданно опускается на ногу Гильерме, который с семи метров бьёт рядом с дальней штангой.
21'
"Депортиво" раз за разом стал подбираться к чужой штрафной площади. Не хватает в действиях хозяев только завершающих ударов.
20'
У Хиля не получился навес справа. Поднять мяч не удалось Карлесу.
19'
Лукас справа со штрафного навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка в центр, которую игроки "Сельты" вынесли.
Фол, нарушение
18'
Лоботка на фланге прихватил руками Чолака.
17'
Систо слева прорвался вперёд, но в борьбе с двумя защитниками сохранить мяч не смог.
Опасный момент
15'
Хуанфран справа отдал точно пас на Лукаса, который слева вывел к воротам Адриана. Удар Лопеса с пятнадцати метров в дальний угол получился чуть неточным.
14'
"Сельта" увереннее проводит стартовый отрезок матча. Гости удачно обороняются, временами наведываясь к чужим воротам.
Фол, нарушение
12'
Макси Гомеса подтолкнули в спину в центре поля.
11'
"Депортиво" держит мяч в центре поля. Продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.
Фол, нарушение
9'
Макси Гомес на левом фланге атаки сыграл рукой.
8'
Систо члева со штрафного навесил в центр штрафной площади. Рубен Мартинес неудачно кулаками выбивает мяч, но защитники "Депортиво" смогли разрядить ситуацию.
7'
Аспас справа покатило мяч на Макси Гомеса, у которого дальний удар не получился.
Опасный момент
6'
Чолак с двадцати метров здорово пробил в правый угол. Рубен Бланко в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:1!!!
ВАСС!!! Систо слева навесил к дальней штанге. Васс опередил Адриана и головой отправил мяч в ворота.
3'
Васс справа прострелил к воротам. Мяч срезается с ноги Шёра, но Рубен Мартинес вовремя успел забрать сферу в руки.
2'
"Депортиво" играет в сине-белой форме, "Сельта" - в чёрной.
Первый тайм начался
1'
Стартовал матч на "Риасоре"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Испанской Примеры, в котором сыграют «Депортиво» и «Сельта». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
93'
Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Мальо Уго грубо играет против соперника. Пострадал Андоне Флорин
93'
Опасность предотвращена - Луизинью Коррейя из команды Депортиво вступил в отбор удачно
92'
Браис Мендес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...

92'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
Фол, нарушение
91'
Мальо Уго нарушает правила. Лукас Перес пострадал
91'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Луизинью Коррейя возвращается на поле, всё в порядке.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Луизинью Коррейя получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Луизинью Коррейя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
85'
Андоне Флорин из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
81'
Удар от ворот произведет Сельта
81'
Лукас Перес мяч отрикошетил от ворот
81'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Хиль Карлес уходит с поля и его заменяет Валье Борха
80'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Удар от ворот произведет Депортиво
79'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
79'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Maximiliano Gomez и попал в каркас ворот!
79'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Мор Эмре коснулся мяча рукой.
78'
Мор Эмре из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Вальверде Федерико пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
77'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
76'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Адриан Лопес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
74'
Назначен штрафной. Пострадал Аспас Яго, его свалил Луизинью Коррейя.
73'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Вальверде Федерико из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
71'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Сельта
71'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
ШАНС! Адриан Лопес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Назначен штрафной. Пострадал Аспас Яго, его свалил Вальверде Федерико.
68'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
68'
Эрнандес Пабло II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
67'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
66'
Maximiliano Gomez из команды Сельта играет слишком грубо. Гильерме дос Сантос оказался на газоне.
65'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Сельта
65'
Лукас Перес из команды Депортиво сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
64'
Систо Пионе коснулся мяча рукой.
64'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Депортиво
63'
Хонни Кастро из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
Удар от ворот произведет Сельта
Желтая карточка
62'
Судье надоело, что Рубен Бланко тянет время и он наказал его горчичником
61'
ШАНС! Хиль Карлес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
61'
Адриан Лопес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
60'
Тактическая замена. Шёр Фабиан уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Андоне Флорин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
59'
Плохо сыграл Кабраль Густаво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
59'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Maximiliano Gomez из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Maximiliano Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
57'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой слева.
56'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
53'
Г О О О О Л Аспас Яго закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
53'
Борхес Сельсо из команды Депортиво играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
Фол, нарушение
52'
Гильерме дос Сантос наказан за толчок Васс Даниэль
Офсайд
51'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
50'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
50'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
49'
Шёр Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Шёр Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 27877 болельщиков
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Sergi Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
47'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
46'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
45'
Васс Даниэль наказан за толчок Луизинью Коррейя
45'
Васс Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
44'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
Фол, нарушение
42'
Сидней из команды Депортиво играет слишком грубо. Maximiliano Gomez оказался на газоне.
42'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хиль Карлес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Maximiliano Gomez сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забил гол! Легко это для такого игрока, как Аспас Яго
40'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
40'
Сидней ошибается в защите.
Фол, нарушение
39'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Гильерме дос Сантос пострадал.
38'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Сельта
37'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
37'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Хиль Карлес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
36'
Опасность предотвращена - Гильерме дос Сантос из команды Депортиво вступил в отбор удачно
36'
Систо Пионе из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Адриан Лопес пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
33'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
33'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Чолак Эмре
32'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Луизинью Коррейя грубо играет против соперника. Пострадал Васс Даниэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
28'
Кабраль Густаво из команды Сельта играет слишком грубо. Луизинью Коррейя оказался на газоне.
27'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гильерме дос Сантос
25'
Удар от ворот произведет Депортиво
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
25'
Лукас Перес наказан за толчок Maximiliano Gomez
24'
Шёр Фабиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
24'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
Угловой
24'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
24'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
23'
Sergi Gomez наказан за толчок Лукас Перес
22'
Удар от ворот произведет Сельта
22'
ШАНС! Гильерме дос Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
Угловой
22'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
22'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
19'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
Офсайд
18'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
18'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Чолак Эмре
16'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
15'
Удар от ворот произведет Сельта
15'
Как он промахнулся? Адриан Лопес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Лукас Перес из команды Депортиво увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
13'
Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает неудачный навес.
Фол, нарушение
12'
Хуанфран Морено наказан за толчок Maximiliano Gomez
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
Фол, нарушение
9'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
9'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
7'
Эрнандес Пабло II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Хиль Карлес пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
6'
Чолак Эмре нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
3'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Васс Даниэль из клуба "Сельта" отправил мяч головой в ворота.
3'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Адриан Лопес из команды Депортиво сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукас Перес мяча так и не получил
Фол, нарушение
1'
Систо Пионе из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Хуанфран Морено пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 1:3 Сельта
Депортиво
33% (64)
Ничья:
42.3% (82)
Сельта
24.7% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34% (66)
Депортиво:
16.5% (32)
Сельта:
12.9% (25)
Депортиво:
10.8% (21)
Сельта:
5.7% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация