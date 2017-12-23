Стадион: Риасор Зрители: 27877
0:1
3' ГолВасс Даниэль
0:2
40' ГолАспас Яго
44' Желтая карточкаБорхес Сельсо
49' Желтая карточкаШёр Фабиан
0:3
53' ГолАспас Яго
1:3
59' ГолАндоне Флорин
62' Желтая карточкаРубен Бланко
90' Желтая карточкаМальо Уго
Новости после матча
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"Депортиво" - "Сельта" - 1:3. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Второй тайм
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Финальный свисток!
90'
"Сельта" спокойно держит мяч в центре поля и ждёт финальный свисток.
90'
Мальо в центре поля сбил Андоне и получил жёлтую карточку.
90'
Замена в составе "Сельты": вместо Даниэля Васса на поле вышел Мендес Браис.
90'
4 минуты добавил Ундиано Мальенко во втором тайме.
89'
Луизинью столкнулся головой с Вассом в центре поля. Необходима помощь медиков защитнику "Депортиво".
87'
Борхес у центрального круга сбил Эрнандеса.
85'
Андоне у чужой штрафной площади нарушил правила. Эрнандесу досталось.
84'
"Депортиво" держит мяч в центре поля. Похоже, хозяева сами не верят, что смогут заработать сегодня очки.
83'
Лукас с пятнадцати метров пробил по воротам, но на пути мяча оказался Андоне. Мяч по высокой дуге улетел за пределы поля.
81'
Замена в составе "Депортиво": вместо Карлеса Хиля на поле вышел Борха Валье.
80'
Замена в составе "Сельты": вместо Макси Гомеса на поле вышел Неманья Радоя.
79'
Мальо справа навесил точно на голову Макси Гомеса, который с восьми метров пробил в перекладину.
78'
Вальверде с двадцати трёх метров низом пробил по воротам. Рубен Бланко прилёг на газон и зафиксировал сферу в перчатках.
77'
Подача Адриана слева к воротам перехвачена соперниками.
76'
Удар Хуанфрана справа от угла штрафной площади заблокирован защитниками "Сельты".
74'
Луизинью на фланге сбил Аспаса.
73'
Замена в составе "Сельты": вместо Пионе Систо на поле вышел Эмре Мор.
72'
Адриан слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол, но в створ не попал.
71'
Гильерме сбивает у центрального круга Лоботку.
70'
Угловой исполнили хозяева. Мяч вынесен и "Сельта" побежала в контратаку.
69'
У Васса справа навес не получился. У углового флага мяч не смог догнать Систо.
68'
Гильерме на фланге сбил Систо.
67'
Макси Гомес на чужой половине поля руками завалил на газон Гильерме.
66'
У Лукаса заброс влево в штрафную площадь на Адриана получился неточным.
65'
Систо в чужой штрафной площади сыграл рукой.
64'
Хонни слева прошёл вперёд, но подача на дальнюю штангу у него получилась слишком сильной.
63'
Рубен Бланко получил жёлтую карточку за затяжку времени. Играть ещё полчаса.
62'
Хиль с двадцати метров пробил выше ворот.
61'
Замена в составе "Депортиво": вместо Фабиана Шёра на поле вышел Федерико Вальверде.
59'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
1:3!!!
АНДОНЕ!!! Лукас слева прострелил на Борхеса. Мяч отскочил к Андоне, который развернулся на линии вратарской площади и пробил в цель.
1:3!!!
АНДОНЕ!!! Лукас слева прострелил на Борхеса. Мяч отскочил к Андоне, который развернулся на линии вратарской площади и пробил в цель.
58'
"Сельта" активно провела первую треть второго тайма. Видимо, Унсуэ в перерыве указал игрокам на то, что в первом тайме они неоправданно отдали инициативу сопернику.
57'
Аспас от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч выбит хозяевами к центральному кругу.
56'
"Депортиво" начал активно прессинговать соперника на чужой половине поля. Забрать мяч хозяевам не удаётся.
54'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:3!!!
АСПАС!!! Аспас со штрафного посылает мяч точно в ближнюю "девятку". Отчаянный прыжок Рубена Мартинеса позволил голкиперу только чиркнуть пальцами по мячу.
0:3!!!
АСПАС!!! Аспас со штрафного посылает мяч точно в ближнюю "девятку". Отчаянный прыжок Рубена Мартинеса позволил голкиперу только чиркнуть пальцами по мячу.
54'
А вот это уже опасно. Борхес толкает в спину Эрнандеса у штрафной площади. Двадцать три метра до ворот.
53'
Гильерме в центре поля толкнул в спину Васса.
52'
Систо слева убегает к чужим воротам, но арбитр на линии фиксирует офсайд.
51'
Аспас не смог самостоятельно подняться с газона. Медики на поле.
50'
Шёр в центре поля сбил Аспаса и получил жёлтую карточку.
49'
Васс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Игроки "Депортиво" вынесли мяч на противоположный фланг.
48'
Гильерме на фланге сбил Аспаса.
47'
В перерыве в составе "Депортиво" произошла замена: вместо Эмре Чолака на поле вышел Флорин Андоне.
46'
Второй тайм в Ла Корунье!
Второй тайм
Первый тайм
-
Перерыв! "Депортиво" - "Сельта" - 0:2.
44'
Борхес на фланге сбил Лоботку и получил первую жёлтую карточку в матче.
43'
"Депортиво" завладел мячом, но проценты по владению сферой никак не влияют на счёт на табло.
42'
Хиль справа навесил к воротам, но Лукас выпрыгнул недостаточно высоко и мяч не достал.
40'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:2!!!
АСПАС!!! Макси Гомес пользуется ошибкой СИднея и справа выдаёт точный пас на Аспаса, которому оставалось поразить пустые ворота.
0:2!!!
АСПАС!!! Макси Гомес пользуется ошибкой СИднея и справа выдаёт точный пас на Аспаса, которому оставалось поразить пустые ворота.
40'
Эрнандес на чужой половине поля толкнул в спину Гильерме.
39'
Систо слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, куда вышел Рубен Мартинес и забрал мяч руками.
38'
Систо слева ворвался в штрафную площадь, но обыгрыш двух соперников не получился у Пионе.
37'
Сидней слева здорово убежал в отрыв, но затем замешкался и прострел к воротам у него не получился.
36'
Хуанфран справа навесил на голову Борхесу, который по воротам пробил очень слабо.
35'
Хиль справа прострелил к воротам. Гильерме подставил голову под мяч, но футбольный снаряд полетел параллельно воротам.
34'
Лоботка у чужой штрафной площади сбил Чолака.
32'
"Сельта" уже в первом тайме старается понемногу затягивать время. Долгий ввод мяча при "стандартах", много передач на голкипера от центрального круга.
31'
Чолак слева навесил к воротам. Рубен Бланко выходит вперёд и забирает мяч в руки.
30'
Луизиньо в центральном круге рискованно пошёл в отбор на Макси Гомеса. Удалось попасть точно в мяч защитнику "Депортиво".
28'
Гости всё реже и реже отправляются вперёд. Нужно поактивнее играть.
27'
Эрнандес у центрального круга сбил Гильерме.
26'
Аспас с дальней дистанции пробил сильно левее ворот.
25'
Лукас от углового флага покатил мяч низом к воротам. Паника у ворот "Сельты", но мяч гостям удаётся вынести.
24'
Хуанфран с Хилем справа организовали атаку и заработали угловой удар.
22'
Лукас от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч неожиданно опускается на ногу Гильерме, который с семи метров бьёт рядом с дальней штангой.
21'
"Депортиво" раз за разом стал подбираться к чужой штрафной площади. Не хватает в действиях хозяев только завершающих ударов.
20'
У Хиля не получился навес справа. Поднять мяч не удалось Карлесу.
19'
Лукас справа со штрафного навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка в центр, которую игроки "Сельты" вынесли.
18'
Лоботка на фланге прихватил руками Чолака.
17'
Систо слева прорвался вперёд, но в борьбе с двумя защитниками сохранить мяч не смог.
15'
Хуанфран справа отдал точно пас на Лукаса, который слева вывел к воротам Адриана. Удар Лопеса с пятнадцати метров в дальний угол получился чуть неточным.
14'
"Сельта" увереннее проводит стартовый отрезок матча. Гости удачно обороняются, временами наведываясь к чужим воротам.
12'
Макси Гомеса подтолкнули в спину в центре поля.
11'
"Депортиво" держит мяч в центре поля. Продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.
9'
Макси Гомес на левом фланге атаки сыграл рукой.
8'
Систо члева со штрафного навесил в центр штрафной площади. Рубен Мартинес неудачно кулаками выбивает мяч, но защитники "Депортиво" смогли разрядить ситуацию.
7'
Аспас справа покатило мяч на Макси Гомеса, у которого дальний удар не получился.
6'
Чолак с двадцати метров здорово пробил в правый угол. Рубен Бланко в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
4'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:1!!!
ВАСС!!! Систо слева навесил к дальней штанге. Васс опередил Адриана и головой отправил мяч в ворота.
0:1!!!
ВАСС!!! Систо слева навесил к дальней штанге. Васс опередил Адриана и головой отправил мяч в ворота.
3'
Васс справа прострелил к воротам. Мяч срезается с ноги Шёра, но Рубен Мартинес вовремя успел забрать сферу в руки.
2'
"Депортиво" играет в сине-белой форме, "Сельта" - в чёрной.
1'
Стартовал матч на "Риасоре"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Испанской Примеры, в котором сыграют «Депортиво» и «Сельта». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
93'
Безумный фол. Мальо Уго грубо играет против соперника. Пострадал Андоне Флорин
93'
Опасность предотвращена - Луизинью Коррейя из команды Депортиво вступил в отбор удачно
92'
Браис Мендес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
92'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
92'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
91'
Мальо Уго нарушает правила. Лукас Перес пострадал
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Луизинью Коррейя возвращается на поле, всё в порядке.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Луизинью Коррейя получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Луизинью Коррейя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Андоне Флорин из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
81'
81'
Лукас Перес мяч отрикошетил от ворот
81'
81'
Тактическая замена. Хиль Карлес уходит с поля и его заменяет Валье Борха
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
79'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
79'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Maximiliano Gomez и попал в каркас ворот!
78'
Мор Эмре коснулся мяча рукой.
78'
Вальверде Федерико пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
77'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
76'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Адриан Лопес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Назначен штрафной. Пострадал Аспас Яго, его свалил Луизинью Коррейя.
73'
72'
Судья сигнализирует, что Вальверде Федерико из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
71'
71'
71'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
ШАНС! Адриан Лопес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
69'
68'
Назначен штрафной. Пострадал Аспас Яго, его свалил Вальверде Федерико.
68'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
68'
Эрнандес Пабло II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
67'
Васс Даниэль из команды Сельта делает неудачный навес.
66'
Maximiliano Gomez из команды Сельта играет слишком грубо. Гильерме дос Сантос оказался на газоне.
65'
65'
65'
Лукас Перес из команды Депортиво сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Систо Пионе коснулся мяча рукой.
64'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Хонни Кастро из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
62'
Судье надоело, что Рубен Бланко тянет время и он наказал его горчичником
61'
ШАНС! Хиль Карлес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
61'
Адриан Лопес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
60'
Тактическая замена. Шёр Фабиан уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Г О О О О Л - Андоне Флорин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
59'
Плохо сыграл Кабраль Густаво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
59'
59'
Maximiliano Gomez из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Судья сигнализирует, что Maximiliano Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
57'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
53'
Г О О О О Л Аспас Яго закручивает штрафной в сетку! Великолепно
53'
Борхес Сельсо из команды Депортиво играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
52'
Гильерме дос Сантос наказан за толчок Васс Даниэль
51'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
50'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Шёр Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Безумный фол. Шёр Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 27877 болельщиков
47'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
47'
Судья сигнализирует, что Sergi Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
47'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
46'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Васс Даниэль наказан за толчок Луизинью Коррейя
45'
Васс Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
44'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
44'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
43'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
42'
42'
Хиль Карлес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Maximiliano Gomez сделал результативную передачу.
40'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
40'
Сидней ошибается в защите.
39'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Гильерме дос Сантос пострадал.
38'
38'
37'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
37'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Хиль Карлес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
36'
Опасность предотвращена - Гильерме дос Сантос из команды Депортиво вступил в отбор удачно
36'
Систо Пионе из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Адриан Лопес пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
34'
33'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает навес прямо в штрафную.
33'
33'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
33'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Чолак Эмре
32'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
30'
Безумный фол. Луизинью Коррейя грубо играет против соперника. Пострадал Васс Даниэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
28'
Кабраль Густаво из команды Сельта играет слишком грубо. Луизинью Коррейя оказался на газоне.
27'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гильерме дос Сантос
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали
25'
Лукас Перес наказан за толчок Maximiliano Gomez
24'
Шёр Фабиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
24'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает пас партнеру.
24'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
24'
23'
Sergi Gomez наказан за толчок Лукас Перес
22'
22'
ШАНС! Гильерме дос Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
22'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
22'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
19'
Maximiliano Gomez из команды Сельта в офсайде
18'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
18'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Чолак Эмре
15'
15'
Как он промахнулся? Адриан Лопес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Лукас Перес из команды Депортиво увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
13'
Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает неудачный навес.
12'
Хуанфран Морено наказан за толчок Maximiliano Gomez
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
9'
Maximiliano Gomez коснулся мяча рукой.
9'
8'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
7'
Эрнандес Пабло II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Хиль Карлес пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
6'
Чолак Эмре нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
3'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Васс Даниэль из клуба "Сельта" отправил мяч головой в ворота.
3'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Адриан Лопес из команды Депортиво сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукас Перес мяча так и не получил
1'
Систо Пионе из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Хуанфран Морено пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 1:3 Сельта
Депортиво
33% (64)
Ничья:
42.3% (82)
Сельта
24.7% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34% (66)
2:1 Депортиво:
16.5% (32)
1:2 Сельта:
12.9% (25)
1:0 Депортиво:
10.8% (21)
0:1 Сельта:
5.7% (11)
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