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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 42713
Бетис
0:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
15' Желтая карточка
Нуньес Унай
17' Желтая карточка
Саборит Энрик
34' Красная карточка
Амат Хорди
0:1
36' Пенальти
Гарсия Рауль
78' Желтая карточка
Хоакин Санчес
0:2
85' Гол в свои ворота
Феддал Зу
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Дурмиси Риза из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Дурмиси Риза
92'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
90'
Манди Аисса не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Феддал Зу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
85'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Беньят Эчебария
84'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Julio Gracia
84'
Тактическая замена. Барраган Антонио уходит с поля и его заменяет Науэль Матиас
Фол, нарушение
84'
Феддал Зу наказан за толчок Адурис Ариц
83'
После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем
83'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
83'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лекуе Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Фабиан Руис из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
81'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
81'
Дурмиси Риза из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
78'
Рефери не любит споров - именно за это Хоакин Санчес сейчас получил желтую
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Леон Серхио нарушает правила. Нуньес Унай пострадал
78'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Адан Антонио не дал случится голу! Де Маркос Оскар должен был забивать, но Адан Антонио сделал отличный сейв
78'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
78'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Удар от ворот произведет Бетис
76'
ШАНС! Адурис Ариц нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
75'
Саборит Энрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
74'
Дурмиси Риза из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
73'
Шанс! Леон Серхио из команды Бетис пробил головой, но мимо
73'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 42713 болельщиков
72'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Будебуз Ряд
71'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
Офсайд
70'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
70'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
68'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Барраган Антонио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
65'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
65'
Барраган Антонио из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тельо Кристиан не смог удачно сыграть.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Эррерин Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Леон Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Эррерин Яго не удержал его в руках.
63'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Лекуе Иньиго
62'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
62'
Леон Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
62'
Нуньес Унай наказан за толчок Леон Серхио
61'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
60'
Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
60'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Удар от ворот произведет Бетис
59'
Хорошую попытку сделал Гарсия Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
57'
Камараса Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
54'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
53'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Де Маркос Оскар коснулся мяча рукой.
51'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гарсия Рауль и попал в перекладину!
51'
Сусаета Маркель нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
49'
Дурмиси Риза из команды Бетис в офсайде
49'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
49'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
48'
Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Удар от ворот произведет Бетис
48'
Шанс! Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
47'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Удар от ворот произведет Бетис
47'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
46'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
44'
Хоакин Санчес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Бетис
42'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
42'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
42'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
41'
Дурмиси Риза не смог попасть в створ ударом издали
40'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
40'
Лапорт Эмерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дурмиси Риза из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает с точки!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Амат Хорди получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
34'
ПЕНАЛЬТИ - Амат Хорди из команды Бетис привез своей команде пенальти за опасную игру против Лапорт Эмерик.
Угловой
34'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
33'
Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
После штрафного удара,который нанес Сусаета Маркель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
32'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
32'
Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Соперник делает почти голевой пас, но Феддал Зу из команды Бетис начеку и спасает ситуацию.
32'
Де Маркос Оскар пробивает по воротам...
31'
Сусаета Маркель нанес удар, мяч был парирован, но Адан Антонио не удержал его в руках.
Офсайд
30'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
30'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Удар от ворот произведет Бетис
30'
ШАНС! Рико Микель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
29'
Дурмиси Риза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Рико Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
28'
Камараса Виктор из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
28'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
28'
Лекуе Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Тельо Кристиан из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Бетис
26'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
24'
Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
22'
Манди Аисса из команды Бетис в офсайде
22'
Феддал Зу из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Хоакин Санчес оказался на газоне.
21'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
21'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
20'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
17'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
17'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Саборит Энрик из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
16'
После дальнего удара, который нанес Амат Хорди мяч отбит вратарем
16'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
После штрафного удара,который нанес Хоакин Санчес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
15'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Камараса Виктор оказался на газоне.
Фол, нарушение
14'
Леон Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Нуньес Унай пострадал.
13'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
11'
Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
10'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
10'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
10'
Амат Хорди наказан за толчок Рико Микель
10'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
9'
Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
9'
Эррерин Яго отбил мяч на угловой после удара Камараса Виктор из штрафной площади.
8'
Удар от ворот произведет Бетис
7'
Шанс! Рико Микель из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
7'
Гарсия Рауль мяч отрикошетил от ворот
7'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Дурмиси Риза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
4'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
3'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
1'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 0:2 Атлетик Б
Бетис
26.9% (50)
Ничья:
48.9% (91)
Атлетик Б
24.2% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.1% (82)
Атлетик Б:
14.5% (27)
Бетис:
14% (26)
Бетис:
9.1% (17)
Атлетик Б:
4.8% (9)
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