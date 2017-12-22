Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 42713
15' Желтая карточкаНуньес Унай
17' Желтая карточкаСаборит Энрик
34' Красная карточкаАмат Хорди
0:1
36' ПенальтиГарсия Рауль
78' Желтая карточкаХоакин Санчес
0:2
85' Гол в свои воротаФеддал Зу
Новости после матча
Второй тайм
94'
Дурмиси Риза из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
93'
Судья сигнализирует, что Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Дурмиси Риза
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
90'
Манди Аисса не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
85'
Г О О О О Л - Феддал Зу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
85'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Беньят Эчебария
84'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Julio Gracia
84'
Тактическая замена. Барраган Антонио уходит с поля и его заменяет Науэль Матиас
84'
Феддал Зу наказан за толчок Адурис Ариц
83'
После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем
83'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лекуе Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Фабиан Руис из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
Дурмиси Риза из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Рефери не любит споров - именно за это Хоакин Санчес сейчас получил желтую
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Леон Серхио нарушает правила. Нуньес Унай пострадал
78'
78'
Адан Антонио не дал случится голу! Де Маркос Оскар должен был забивать, но Адан Антонио сделал отличный сейв
78'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
78'
76'
Удар от ворот произведет Бетис
76'
ШАНС! Адурис Ариц нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
75'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
75'
Саборит Энрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
74'
74'
Дурмиси Риза из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Шанс! Леон Серхио из команды Бетис пробил головой, но мимо
73'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 42713 болельщиков
72'
72'
72'
71'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Будебуз Ряд
71'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
70'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
70'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
67'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Барраган Антонио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
65'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Барраган Антонио из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тельо Кристиан не смог удачно сыграть.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Эррерин Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Леон Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Эррерин Яго не удержал его в руках.
63'
63'
Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Лекуе Иньиго
62'
62'
Леон Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Нуньес Унай наказан за толчок Леон Серхио
61'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
60'
Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
60'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Удар от ворот произведет Бетис
59'
Хорошую попытку сделал Гарсия Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
57'
Камараса Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
54'
53'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
51'
Де Маркос Оскар коснулся мяча рукой.
51'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гарсия Рауль и попал в перекладину!
51'
Сусаета Маркель нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Дурмиси Риза из команды Бетис в офсайде
49'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Удар от ворот произведет Бетис
48'
Шанс! Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
47'
46'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Удар от ворот произведет Бетис
47'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
46'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
44'
Хоакин Санчес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Бетис
42'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
42'
42'
42'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
42'
41'
41'
Дурмиси Риза не смог попасть в створ ударом издали
40'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
40'
Лапорт Эмерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
36'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает с точки!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Амат Хорди получает красную карточку за не спортивное поведение
34'
ПЕНАЛЬТИ - Амат Хорди из команды Бетис привез своей команде пенальти за опасную игру против Лапорт Эмерик.
34'
33'
Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
После штрафного удара,который нанес Сусаета Маркель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
33'
Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
32'
32'
32'
Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Соперник делает почти голевой пас, но Феддал Зу из команды Бетис начеку и спасает ситуацию.
32'
Де Маркос Оскар пробивает по воротам...
31'
Сусаета Маркель нанес удар, мяч был парирован, но Адан Антонио не удержал его в руках.
30'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
30'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Удар от ворот произведет Бетис
30'
ШАНС! Рико Микель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
29'
29'
Дурмиси Риза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Рико Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Камараса Виктор из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
28'
Лекуе Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Тельо Кристиан из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Бетис
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Манди Аисса из команды Бетис в офсайде
22'
Феддал Зу из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Хоакин Санчес оказался на газоне.
21'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
21'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
20'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
19'
17'
17'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
17'
Судья сигнализирует, что Саборит Энрик из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
16'
После дальнего удара, который нанес Амат Хорди мяч отбит вратарем
16'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
После штрафного удара,который нанес Хоакин Санчес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
15'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Камараса Виктор оказался на газоне.
14'
Леон Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Нуньес Унай пострадал.
13'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
11'
Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
10'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Амат Хорди наказан за толчок Рико Микель
10'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
9'
Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Эррерин Яго отбил мяч на угловой после удара Камараса Виктор из штрафной площади.
8'
Удар от ворот произведет Бетис
7'
Шанс! Рико Микель из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
7'
7'
Гарсия Рауль мяч отрикошетил от ворот
7'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
6'
5'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Дурмиси Риза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
3'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
3'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
2'
1'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 0:2 Атлетик Б
Бетис
26.9% (50)
Ничья:
48.9% (91)
Атлетик Б
24.2% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.1% (82)
1:2 Атлетик Б:
14.5% (27)
2:1 Бетис:
14% (26)
1:0 Бетис:
9.1% (17)
0:1 Атлетик Б:
4.8% (9)
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