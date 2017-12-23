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Стадион:
Веллингтон Феникс
1:4
Конец матча
Сидней
0'
6' Желтая карточка
Росси Марко II
0:1
17' Гол
Бобо
0:2
25' Гол
Межеевски Адриан
1:2
40' Гол
Калуджерович Андрия
47' Желтая карточка
Буйс Йорди
56' Желтая карточка
Adam Parkhouse
1:3
58' Гол
Бобо
1:4
86' Гол
Бобо
88' Желтая карточка
Кэрни Дэвид
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Кэрни Дэвид получил желтую карточку от судьи
88'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
87'
Веллингтон Феникс делает замену. Adam Parkhouse уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
69'
Веллингтон Феникс делает замену. Руфер Алекс уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.

66'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Adam Parkhouse получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Буйс Йорди получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Андрия Калуджерович бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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