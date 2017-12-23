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Стадион: Вестпак
1:4
Конец матча
6' Желтая карточкаРосси Марко II
0:1
17' ГолБобо
0:2
25' ГолМежеевски Адриан
1:2
40' ГолКалуджерович Андрия
47' Желтая карточкаБуйс Йорди
56' Желтая карточкаAdam Parkhouse
1:3
58' ГолБобо
1:4
86' ГолБобо
88' Желтая карточкаКэрни Дэвид
|
17'
0:1
25'
0:2
40'
1:2
47'
56'
58'
1:3
86'
1:4
88'
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 4 Парацки Горан Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 13 Росси Марко II Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- 12 Adam Parkhouse
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 22 Эндрю Дуранте Полузащитник
- 25 Sarpeet Singh
- 24 Logan Rogerson
- 11 Hamish Watson
- Главный тренер: Des Buckingham
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 23.10.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 12.03.2016 Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.12.2015 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.11.2015 Сидней 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.04.2015 Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 29.03.2015 Веллингтон Феникс 0:3 Сидней Эй-Лига
- 06.04.2014 Сидней 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 22.12.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 23.11.2013 Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.01.2013 Сидней 7:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.12.2012 Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 06.10.2012 Веллингтон Феникс 2:0 Сидней Эй-Лига
- 26.02.2012 Сидней 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 04.01.2012 Веллингтон Феникс 4:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 27.11.2011 Веллингтон Феникс 2:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 09.02.2011 Сидней 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 01.12.2010 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|12
|10
|1
|1
|27 - 10
|31
|2.
|Ньюкасл Джетс
|12
|8
|2
|2
|29 - 13
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|4.
|Перт Глори
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|2
|5
|4
|11 - 21
|11
|9.
|Брисбен Роар
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|1
|3
|7
|15 - 25
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кэрни Дэвид получил желтую карточку от судьи
87'
Веллингтон Феникс делает замену. Adam Parkhouse уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
86'
69'
Веллингтон Феникс делает замену. Руфер Алекс уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
66'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
58'
56'
Adam Parkhouse получил желтую карточку от судьи
47'
Буйс Йорди получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Андрия Калуджерович бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
17'
6'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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