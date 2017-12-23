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Стадион:
Мельбурн Сити
0:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
60' Желтая карточка
Джордж Лерой
90' Желтая карточка
Шенквельд Барт
0:1
90' Пенальти
Миллиган Марк
90' Желтая карточка
Троизи Джеймс
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Миллиган Марк из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
Желтая карточка
90'
Christian Theoharous получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
87'
Мельбурн Виктори делает замену. Барбарусес Костас уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.

84'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
65'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Миллиган Марк выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Джордж Лерой получил желтую карточку от судьи
52'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Маккормак Росс выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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