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Стадион: ААМИ Парк
0:1
Конец матча
60' Желтая карточкаДжордж Лерой
90' Желтая карточкаШенквельд Барт
0:1
90' ПенальтиМиллиган Марк
90' Желтая карточкаТроизи Джеймс
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60'
90'
90'
0:1
90'
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald
- 11 Bruce Kamau
- 25 Iacopo La Rocca
- 37 Nathaniel Atkinson
- 6 Osama Malik
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Полузащитник
- 14 Daniel Arzani
- 21 Ruon Tongyik
- Главный тренер: Michael Valkanis
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- 2 Герия Джейсон
- 22 Нигро Стефан
- 14 Thomas Deng
- 18 Matias Sanchez I
- Запасные игроки
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 31 Christian Theoharous
- 16 Хоуп Джош
- 1 Matt Acton
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 17.12.2016 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 25.10.2016 Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА
- 15.10.2016 Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 13.02.2016 Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.12.2015 Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 17.10.2015 Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 08.05.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 07.02.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 07.02.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.12.2014 Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 25.10.2014 Мельбурн Виктори 5:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 01.03.2014 Мельбурн Сити 4:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 21.12.2013 Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.10.2013 Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 02.02.2013 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 22.12.2012 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.10.2012 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.02.2012 Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|12
|10
|1
|1
|27 - 10
|31
|2.
|Ньюкасл Джетс
|12
|8
|2
|2
|29 - 13
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|4.
|Перт Глори
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|2
|5
|4
|11 - 21
|11
|9.
|Брисбен Роар
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|1
|3
|7
|15 - 25
|6
Второй тайм
90'
Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Миллиган Марк из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
90'
Christian Theoharous получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
87'
Мельбурн Виктори делает замену. Барбарусес Костас уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
84'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
65'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Миллиган Марк выходит на его замену.
60'
Джордж Лерой получил желтую карточку от судьи
52'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Маккормак Росс выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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