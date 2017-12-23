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Стадион: Зрители: 21056
Коньяспор
1:1
Конец матча
Фенербахче
0'
37' Желтая карточка
Бурабья Мехди
54' Желтая карточка
Озторун Ферхат
1:0
58' Гол
Шахинер Омер Али
1:1
69' Гол
Топал Мехмет
75' Желтая карточка
Бора Ведат
83' Желтая карточка
Маньяма Лебоганг
90'+6
Второй тайм
96'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 21056 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кырынтылы Серкан из команды Коньяспор.
Угловой
95'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.

95'
Вальбуэна Матьё имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
95'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Коньяспор
94'
Фернандао видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
94'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Дирар Набиль из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
93'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
93'
Араз Муса из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
92'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
92'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
91'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Араз Муса из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Фернандао пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
89'
Милошевич Дени из команды Коньяспор в офсайде
Травма, повреждение
89'
Маньяма Лебоганг возвращается на поле, всё в порядке.
88'
После дальнего удара, который нанес Вальбуэна Матьё мяч отбит вратарем
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Маньяма Лебоганг получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Соуза Жосеф мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Маньяма Лебоганг из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
85'
Тактическая замена. Бора Ведат уходит с поля и его заменяет Араз Муса
85'
Тактическая замена. Исла Маурисио уходит с поля и его заменяет Фернандао
85'
Удар от ворот произведет Фенербахче
85'
ШАНС! Фофана Морике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
ШАНС! Это должен был быть гол. Маньяма Лебоганг упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
84'
Бора Ведат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Соуза Жосеф атаковал сзади соперника. Это Фофана Морике заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
83'
Маньяма Лебоганг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Маньяма Лебоганг грубо играет против соперника. Пострадал Вальбуэна Матьё
82'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
81'
Бора Ведат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Назначен штрафной. Пострадал Фофана Морике, его свалил Дирар Набиль.
80'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Маньяма Лебоганг
80'
После дальнего удара, который нанес Вальбуэна Матьё мяч отбит вратарем
80'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
80'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Бора Ведат наказан за толчок Исла Маурисио
Офсайд
77'
Потук Алпер из команды Фенербахче в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Коньяспор
76'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
75'
Бора Ведат получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Бора Ведат атаковал сзади соперника. Это Топал Мехмет заработал своей команде штрафной
74'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Топал Мехмет не смог попасть в створ ударом издали
72'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
72'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
70'
Хорошую попытку сделал Жулиано де Паула. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О О О Л - Топал Мехмет из команды Фенербахче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
68'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
68'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
67'
Сольдадо Роберто имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
66'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
62'
Милошевич Дени из команды Коньяспор в офсайде
62'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Милошевич Дени из команды Коньяспор подал угловой справа.
62'
Исла Маурисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Бора Ведат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Йонссон Йенс из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
60'
Тактическая замена. Бурабья Мехди уходит с поля и его заменяет Фофана Морике
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Шахинер Омер Али забивает!
58'
Исла Маурисио ошибается в защите.
57'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Выглядело как неплохой момент. Сольдадо Роберто из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
54'
Озторун Ферхат получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор играет слишком грубо. Шахешух Атиф оказался на газоне.
54'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Бора Ведат из команды Коньяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озторун Ферхат
52'
Удар от ворот произведет Фенербахче
52'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бора Ведат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Шахинер Омер Али
Травма, повреждение
51'
Бурабья Мехди возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Милошевич Дени
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Бурабья Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
48'
Бурабья Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тактическая замена. Oguz Guctekin уходит с поля и его заменяет Сольдадо Роберто
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Милошевич Дени мяч отбит вратарем
42'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Oguz Guctekin не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
41'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
40'
Туран Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
Бурабья Мехди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Бурабья Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Oguz Guctekin
Офсайд
35'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
34'
После дальнего удара, который нанес Нету Луиш мяч отбит вратарем
Угловой
34'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Кырынтылы Серкан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра в одни ворота сейчас. Фенербахче доминирует и владеет мячом
32'
Удар от ворот произведет Фенербахче
32'
Чамдалы Али не смог попасть в створ ударом издали
31'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Вальбуэна Матьё коснулся мяча рукой.
30'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
30'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
30'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
29'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче забрасывает мяч в штрафную.
26'
Исла Маурисио из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Чамдалы Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
25'
Филипович Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
23'
Филипович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
22'
Бора Ведат из команды Коньяспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Вальбуэна Матьё атаковал сзади соперника. Это Йонссон Йенс заработал своей команде штрафной
Офсайд
20'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче в офсайде
20'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
19'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
19'
Озторун Ферхат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Oguz Guctekin из команды Фенербахче играет слишком грубо. Чамдалы Али оказался на газоне.
17'
Удар от ворот произведет Коньяспор
17'
Шанс! Жулиано де Паула из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
17'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Топал Мехмет из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Чамдалы Али заработал фол
12'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
Удар от ворот произведет Фенербахче
9'
Туран Али из команды Коньяспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
9'
Бора Ведат из команды Коньяспор подал угловой справа.
9'
Милошевич Дени не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает отличный кросс...
7'
Удар от ворот произведет Коньяспор
6'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
Фол, нарушение
4'
Дирар Набиль наказан за толчок Шахинер Омер Али
4'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Чамдалы Али из команды Коньяспор делает передачу одноклубнику.
4'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Бора Ведат из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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