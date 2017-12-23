Стадион: Конья Бююкшехир Зрители: 21056
1:1
Конец матча
37' Желтая карточкаБурабья Мехди
54' Желтая карточкаОзторун Ферхат
1:0
58' ГолШахинер Омер Али
1:1
69' ГолТопал Мехмет
75' Желтая карточкаБора Ведат
83' Желтая карточкаМаньяма Лебоганг
Второй тайм
96'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 21056 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кырынтылы Серкан из команды Коньяспор.
95'
95'
Вальбуэна Матьё имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
95'
94'
94'
Фернандао видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
94'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Дирар Набиль из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
93'
93'
93'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
92'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
92'
Шахинер Омер Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
91'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фернандао пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче забрасывает мяч в штрафную.
89'
Милошевич Дени из команды Коньяспор в офсайде
89'
Маньяма Лебоганг возвращается на поле, всё в порядке.
88'
После дальнего удара, который нанес Вальбуэна Матьё мяч отбит вратарем
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Маньяма Лебоганг получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Соуза Жосеф мяч отрикошетил от ворот
86'
Судья сигнализирует, что Маньяма Лебоганг из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
85'
Тактическая замена. Бора Ведат уходит с поля и его заменяет Араз Муса
85'
Тактическая замена. Исла Маурисио уходит с поля и его заменяет Фернандао
85'
85'
ШАНС! Фофана Морике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
ШАНС! Это должен был быть гол. Маньяма Лебоганг упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
84'
84'
Судья свистит. Соуза Жосеф атаковал сзади соперника. Это Фофана Морике заработал своей команде штрафной
83'
Маньяма Лебоганг получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Маньяма Лебоганг грубо играет против соперника. Пострадал Вальбуэна Матьё
82'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Назначен штрафной. Пострадал Фофана Морике, его свалил Дирар Набиль.
80'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Маньяма Лебоганг
80'
После дальнего удара, который нанес Вальбуэна Матьё мяч отбит вратарем
80'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
80'
79'
Бора Ведат наказан за толчок Исла Маурисио
77'
Потук Алпер из команды Фенербахче в офсайде
76'
76'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
75'
Бора Ведат получил желтую карточку от судьи
75'
Судья свистит. Бора Ведат атаковал сзади соперника. Это Топал Мехмет заработал своей команде штрафной
74'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Топал Мехмет не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
72'
72'
72'
70'
Хорошую попытку сделал Жулиано де Паула. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О О О Л - Топал Мехмет из команды Фенербахче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
68'
68'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
67'
Сольдадо Роберто имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
66'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
63'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
62'
Милошевич Дени из команды Коньяспор в офсайде
62'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Милошевич Дени из команды Коньяспор подал угловой справа.
62'
Исла Маурисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Бора Ведат из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Судья сигнализирует, что Йонссон Йенс из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
60'
Тактическая замена. Бурабья Мехди уходит с поля и его заменяет Фофана Морике
58'
Г О О О О Л - Шахинер Омер Али забивает!
58'
Исла Маурисио ошибается в защите.
57'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Выглядело как неплохой момент. Сольдадо Роберто из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
54'
Озторун Ферхат получил желтую карточку от судьи
54'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор играет слишком грубо. Шахешух Атиф оказался на газоне.
54'
53'
Бора Ведат из команды Коньяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
53'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озторун Ферхат
52'
52'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Шахинер Омер Али
51'
Бурабья Мехди возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Милошевич Дени
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Бурабья Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Бурабья Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тактическая замена. Oguz Guctekin уходит с поля и его заменяет Сольдадо Роберто
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Милошевич Дени мяч отбит вратарем
42'
41'
41'
Oguz Guctekin не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
Туран Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
37'
Бурабья Мехди получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Бурабья Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Oguz Guctekin
35'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
34'
После дальнего удара, который нанес Нету Луиш мяч отбит вратарем
34'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Кырынтылы Серкан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Игра в одни ворота сейчас. Фенербахче доминирует и владеет мячом
32'
32'
Чамдалы Али не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Вальбуэна Матьё коснулся мяча рукой.
30'
30'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
30'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
29'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче забрасывает мяч в штрафную.
26'
Исла Маурисио из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Чамдалы Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
25'
Филипович Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
23'
23'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
22'
Бора Ведат из команды Коньяспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
21'
Судья свистит. Вальбуэна Матьё атаковал сзади соперника. Это Йонссон Йенс заработал своей команде штрафной
20'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче в офсайде
20'
19'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
19'
Озторун Ферхат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Oguz Guctekin из команды Фенербахче играет слишком грубо. Чамдалы Али оказался на газоне.
17'
17'
Шанс! Жулиано де Паула из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
17'
16'
14'
Топал Мехмет из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Чамдалы Али заработал фол
12'
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
9'
Бора Ведат из команды Коньяспор подал угловой справа.
9'
Милошевич Дени не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает отличный кросс...
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
4'
Дирар Набиль наказан за толчок Шахинер Омер Али
4'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Чамдалы Али из команды Коньяспор делает передачу одноклубнику.
4'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Бора Ведат из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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