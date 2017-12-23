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Стадион:
Бурсаспор
1:1
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
11' Желтая карточка
Огюз Ахмет
21' Желтая карточка
Шчекич Александар
38' Желтая карточка
Тити
0:1
52' Гол
Шкулетич Петар
1:1
65' Гол
Тити
70' Желтая карточка
Дуруэр Мурат
71' Желтая карточка
Джон Джошуа
80' Желтая карточка
Милинкович Марко
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Бурсаспор делает замену. Джон Джошуа уходит с поля, а Kofi Atta выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Милинкович Марко получил желтую карточку от судьи
79'
Генчлербирлиги делает замену. Шчекич Александар уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
72'
Генчлербирлиги делает замену. Шкулетич Петар уходит с поля, а Милинкович Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Джон Джошуа получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
70'
Дуруэр Мурат получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Тити бьет в цель!
56'
Бурсаспор делает замену. Делардж Джон уходит с поля, а Канатсизкуш Кубилай выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Тити получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Шчекич Александар получил желтую карточку от судьи
21'
Генчлербирлиги делает замену. Огюз Ахмет уходит с поля, а Дуруэр Мурат выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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