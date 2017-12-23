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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
1:1
Конец матча
11' Желтая карточкаОгюз Ахмет
21' Желтая карточкаШчекич Александар
38' Желтая карточкаТити
0:1
52' ГолШкулетич Петар
1:1
65' ГолТити
70' Желтая карточкаДуруэр Мурат
71' Желтая карточкаДжон Джошуа
80' Желтая карточкаМилинкович Марко
|
11'
38'
52'
0:1
65'
1:1
70'
71'
80'
81'
Состав команд
Бурсаспор 4-4-2
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 6 Тити Защитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 24 Джон Джошуа Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 29 Делардж Джон Нападающий
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 21 Конук Исмаил Защитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- 91 Kofi Atta
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 18 Н'Диайе Усман Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 32 Шкулетич Петар Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 10 Ману Элвис Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 25 Улудаг Алпер Полузащитник
- 67 Шам Орхан Нападающий
- 91 Таш Мехмет Нападающий
- 14 Omer Tatlisu
- 4 Yildirim Cetin
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Бурсаспор 2:0 Аданаспор К
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче С
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Аданаспор 0:2 Бурсаспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 04.11.2017 Касымпаша 2:2 Бурсаспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 26.10.2017 Ени-Алтындаг 0:0 Бурсаспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
- 08.10.2017 Бурсаспор 1:1 Болуспор ТМК
- 30.09.2017 Кайсериспор 3:1 Бурсаспор С
- 24.09.2017 Бурсаспор 1:2 Галатасарай С
- 20.09.2017 Бурсаспор 4:0 Тарсус К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор С
- 03.09.2017 Бурсаспор 4:1 Сакарьяспор ТМК
- 26.08.2017 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
- 13.12.2017 Генчлербирлиги 2:1 Карс К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 28.11.2017 Карс 1:2 Генчлербирлиги К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
- 19.11.2017 Генчлербирлиги 1:2 Кайсериспор С
- 12.11.2017 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 03.11.2017 Галатасарай 5:1 Генчлербирлиги С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Генчлербирлиги 3:0 Тузласпор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 27.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 28.05.2017 Бурсаспор 1:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор Суперлига
- 13.02.2016 Генчлербирлиги 2:0 Бурсаспор Суперлига
- 12.09.2015 Бурсаспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 14.04.2015 Генчлербирлиги 2:3 Бурсаспор Кубок
- 04.03.2015 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги Кубок
- 08.02.2015 Бурсаспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 13.09.2014 Генчлербирлиги 1:2 Бурсаспор Суперлига
- 25.04.2014 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор Суперлига
- 08.12.2013 Бурсаспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 19.05.2013 Генчлербирлиги 2:2 Бурсаспор Суперлига
- 23.12.2012 Бурсаспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 25.01.2012 Генчлербирлиги 2:2 Бурсаспор Суперлига
- 30.09.2011 Бурсаспор 4:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 21.05.2011 Бурсаспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 18.12.2010 Генчлербирлиги 1:5 Бурсаспор Суперлига
- 11.04.2010 Генчлербирлиги 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 06.11.2009 Бурсаспор 1:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 08.02.2009 Генчлербирлиги 1:2 Бурсаспор Суперлига
- 31.08.2008 Бурсаспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
Бурсаспор
Генчлербирлиги
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 29
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 17
|33
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 20
|33
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|34 - 21
|32
|4.
|Гёзтепе
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 23
|30
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|25 - 17
|30
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|32 - 27
|28
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|23 - 27
|26
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 19
|25
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 29
|19
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|28 - 33
|18
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 23
|15
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|23 - 32
|14
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 28
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Бурсаспор делает замену. Джон Джошуа уходит с поля, а Kofi Atta выходит на его замену.
80'
Милинкович Марко получил желтую карточку от судьи
79'
Генчлербирлиги делает замену. Шчекич Александар уходит с поля, а Исса Камал выходит на его замену.
72'
Генчлербирлиги делает замену. Шкулетич Петар уходит с поля, а Милинкович Марко выходит на его замену.
71'
Джон Джошуа получил желтую карточку от судьи
70'
Дуруэр Мурат получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Тити бьет в цель!
56'
Бурсаспор делает замену. Делардж Джон уходит с поля, а Канатсизкуш Кубилай выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Тити получил желтую карточку от судьи
21'
Шчекич Александар получил желтую карточку от судьи
21'
Генчлербирлиги делает замену. Огюз Ахмет уходит с поля, а Дуруэр Мурат выходит на его замену.
11'
Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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