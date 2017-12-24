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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Первый тайм: 25'
Состав команд
22
Башдаш
Барыш
88
Ибаньес
Луис
17
Поко
Андре
26
Депе
Илхан
47
Перейра
Жоау
20
Онази
Оджени
97
Язиджи
Юсуф
10
Шахан
Олджай
17
Йилмаз
Бурак
Карабюкспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Caglar Sahin Akbaba Вратарь
- 7 Челик Осман Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 23 Деликташ Сердар Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 26 Депе Илхан Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рыбка Александр Вратарь
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 11 Зенгин Керим Защитник
- 68 Доган Исхак Защитник
- 2 Сануч Тайиб Защитник
- 12 Траоре Хамиду Защитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- Главный тренер: Levent Acikgoz
- Травмы и дисквалификации
- Гергюлю Ферхат Травмирован
- Нункеу Дани Травмирован
Трабзонспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кыврак Онур Вратарь
- 47 Перейра Жоау Защитник
- 18 Губочан Томаш Защитник
- 25 Акбаш Мустафа Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 20 Онази Оджени Полузащитник
- 5 Йокушлу Окай Полузащитник
- 19 Abdulkadir Omur Полузащитник
- 97 Язиджи Юсуф Полузащитник
- 10 Шахан Олджай Полузащитник
- 17 Йилмаз Бурак Нападающий
- Запасные игроки
- 96 Чакыр Угурджан Вратарь
- 23 Альварадо Эстебан Вратарь
- 2 Чорекчи Камил Защитник
- 4 Дюрица Ян Защитник
- 8 Соса Хосе Полузащитник
- 14 Н'Дойе Даме Полузащитник
- 21 Беро Матуш Полузащитник
- 9 Шен Волкан Нападающий
- 28 Родальега Уго Нападающий
- 55 Huseyin Turkmen
- Главный тренер: Джалимбай Риза
- Травмы и дисквалификации
- Batuhan Artarslan Травмирован
- Куцка Юрай Дисквалифицирован
- Демирок Угур Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 18.12.2017 Фенербахче 2:0 Карабюкспор С
- 14.12.2017 Истанбулспор 1:0 Карабюкспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 29.11.2017 Карабюкспор 2:1 Истанбулспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 20.11.2017 Карабюкспор 0:2 Касымпаша С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 26.10.2017 Карабюкспор 3:1 Кеджиоренгюджю К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 09.09.2017 Карабюкспор 0:1 Бешикташ С
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор С
- 19.08.2017 Карабюкспор 3:1 Истанбул Башакшехир С
Трабзонспор (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Трабзонспор 5:1 Эрзурум ББ К
- 09.12.2017 Касымпаша 0:3 Трабзонспор С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Эрзурум ББ 0:4 Трабзонспор К
- 26.11.2017 Сивасспор 1:2 Трабзонспор С
- 19.11.2017 Трабзонспор 4:3 Османлыспор С
- 12.11.2017 Трабзонспор 4:0 Нафт Майсан ТМК
- 04.11.2017 Кайсериспор 0:0 Трабзонспор С
- 29.10.2017 Трабзонспор 2:1 Галатасарай С
- 25.10.2017 Корум 0:6 Трабзонспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор С
- 08.10.2017 Аль-Садд 1:2 Трабзонспор ТМК
- 01.10.2017 Бешикташ 2:2 Трабзонспор С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 26.08.2017 Гёзтепе 3:2 Трабзонспор С
- 20.08.2017 Фенербахче 2:2 Трабзонспор С
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Трабзонспор: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
- 03.03.2017 Трабзонспор 1:0 Карабюкспор Суперлига
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор Суперлига
- 02.03.2015 Трабзонспор 3:2 Карабюкспор Суперлига
- 05.10.2014 Карабюкспор 3:0 Трабзонспор Суперлига
- 15.02.2014 Карабюкспор 2:2 Трабзонспор Суперлига
- 14.09.2013 Трабзонспор 1:0 Карабюкспор Суперлига
- 20.01.2013 Трабзонспор 1:3 Карабюкспор Суперлига
- 18.08.2012 Карабюкспор 1:1 Трабзонспор Суперлига
- 21.01.2012 Карабюкспор 2:1 Трабзонспор Суперлига
- 24.09.2011 Трабзонспор 3:1 Карабюкспор Суперлига
- 22.05.2011 Карабюкспор 0:4 Трабзонспор Суперлига
- 17.12.2010 Трабзонспор 3:0 Карабюкспор Суперлига
- 24.09.2008 Трабзонспор 2:0 Карабюкспор Кубок
Карабюкспор
Трабзонспор
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
7 Дистанция, км 6
-
1 Количество передач 5
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 17
|33
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 20
|33
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|34 - 21
|32
|4.
|Кайсериспор
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 23
|30
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|7.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|23 - 27
|26
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 19
|25
|10.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 29
|19
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|28 - 33
|18
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 23
|15
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|23 - 32
|14
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Карабюкспор
|0:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 28
|9
Первый тайм
24'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
22'
Ятабаре Мустафа коснулся мяча рукой.
22'
Игрок из команды Карабюкспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Деликташ Сердар из команды Карабюкспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ятабаре Мустафа мяча так и не получил
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
21'
20'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
20'
Ятабаре Мустафа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Ибаньес Луис из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Поко Андре
19'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
19'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
19'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
19'
Ибаньес Луис из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Йилмаз Бурак бьет со штрафного в створ, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
16'
Челик Осман коснулся мяча рукой.
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Ятабаре Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
16'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
15'
Скуласон Олафур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
14'
Ибаньес Луис из команды Карабюкспор подал угловой справа.
13'
Акбаш Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
12'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
11'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Депе Илхан из команды Карабюкспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
11'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Депе Илхан пострадал.
10'
Гэман Валерикэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
8'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ибаньес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Акбаш Мустафа наказан за толчок Ятабаре Мустафа
7'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Депе Илхан из команды Карабюкспор делает неудачный навес.
6'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Челик Осман из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
5'
3'
2'
Йокушлу Окай нарушил правила.
1'
Гэман Валерикэ из команды Карабюкспор опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Деликташ Сердар нарушает правила. Перейра Жоау пострадал
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Карабюкспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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