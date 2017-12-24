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Стадион:
Карабюкспор
0:0
Первый тайм: 25'
Трабзонспор
0' 25'
Первый тайм
24'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
Фол, нарушение
22'
Ятабаре Мустафа коснулся мяча рукой.
22'
Игрок из команды Карабюкспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Деликташ Сердар из команды Карабюкспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ятабаре Мустафа мяча так и не получил
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
21'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
20'
Ятабаре Мустафа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Ибаньес Луис из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Поко Андре
19'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
19'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
19'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
19'
Ибаньес Луис из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Йилмаз Бурак бьет со штрафного в створ, но Caglar Sahin Akbaba держит все под контролем
Фол, нарушение
16'
Челик Осман коснулся мяча рукой.
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Ятабаре Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
16'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
15'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
15'
Скуласон Олафур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
14'
Ибаньес Луис из команды Карабюкспор подал угловой справа.
13'
Акбаш Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
11'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Депе Илхан из команды Карабюкспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
11'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Депе Илхан пострадал.
10'
Гэман Валерикэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Caglar Sahin Akbaba взял и забрал мяч на выходе
8'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ибаньес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Акбаш Мустафа наказан за толчок Ятабаре Мустафа
7'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Депе Илхан из команды Карабюкспор делает неудачный навес.
6'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Челик Осман из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Йокушлу Окай нарушил правила.
Фол, нарушение
1'
Гэман Валерикэ из команды Карабюкспор опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Деликташ Сердар нарушает правила. Перейра Жоау пострадал
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Карабюкспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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