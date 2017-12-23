Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
1:0
5' ГолРыбалка Сергей
1:1
26' ПенальтиНегредо Альваро
2:1
83' ГолСирьяк Гои-Би
86' Желтая карточкаMert Hakan Yandas
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
94'
94'
94'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
93'
После дальнего удара, который нанес Адриано Коррея мяч отбит вратарем
93'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор разыграл угловой с левого угла.
93'
Тактическая замена. Emre Kilinc уходит с поля и его заменяет Hakan Bilgic
92'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Mert Hakan Yandas
91'
Mert Hakan Yandas мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Коне Аруна из команды Сивасспор делает пас партнеру.
90'
После дальнего удара, который нанес Бабель Райан мяч отбит вратарем
89'
Тосун Дженк пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
88'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
88'
Emre Kilinc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
87'
Толгахан Аджар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
87'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Mert Hakan Yandas получил желтую карточку от судьи
86'
Команда Сивасспор забила мяч, хотя лучше играли соперники
83'
Г О О О О Л - Сирьяк Гои-Би первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
83'
Mert Hakan Yandas имел отличный шанс забить, но вратарь отбил его удар.
83'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличный сейв!
83'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает передачу одноклубнику.
83'
Mert Hakan Yandas из команды Сивасспор подал угловой справа.
82'
82'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
81'
Emre Kilinc из команды Сивасспор в офсайде
81'
Коне Аруна из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
81'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
79'
79'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
79'
Как он промахнулся? Коне Аруна имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор делает пас партнеру.
79'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
79'
Эрдал Зия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Тосун Дженк из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Н'Динга Дельвин пострадал.
77'
Хакан Арслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Auremir из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
76'
76'
Тосун Дженк из команды Бешикташ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
74'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
73'
ШАНС! Озьякуп Огузхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
73'
Озьякуп Огузхан пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
73'
Толгахан Аджар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
72'
71'
После дальнего удара, который нанес Emre Kilinc мяч отбит вратарем
70'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
69'
Тактическая замена. Хатчинсон Атиба уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
68'
68'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
68'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
67'
Тосун Дженк не смог попасть в створ ударом издали
67'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Тактическая замена. Тьеви Бифума уходит с поля и его заменяет Сирьяк Гои-Би
66'
Плохо сыграл Фабрисио Агосто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Коне Аруна из команды Сивасспор делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
65'
Какой промах! Хатчинсон Атиба имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
65'
65'
Тошич Душко из команды Бешикташ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
64'
64'
64'
63'
63'
63'
Коне Аруна наказан за толчок Пепе Кеплер
62'
62'
Какой промах! Талиска Андерсон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
62'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
61'
61'
Тактическая замена. Рыбалка Сергей уходит с поля и его заменяет Mert Hakan Yandas
60'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
60'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Бьярсмюр Маттиас
59'
59'
58'
Тосун Дженк из команды Бешикташ играет слишком грубо. Меджани Карл оказался на газоне.
57'
56'
Хорошую попытку сделал Тосун Дженк. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
55'
Отличный пас сделал Талиска Андерсон из команды Бешикташ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
54'
53'
Рыбалка Сергей видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Медель Гари из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
51'
51'
51'
Шанс! Тошич Душко из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
50'
50'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Судья свистит. Талиска Андерсон атаковал сзади соперника. Это Меджани Карл заработал своей команде штрафной
49'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор толкнул локтем оппонента. Это Пепе Кеплер заработал фол
48'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
48'
48'
47'
47'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
46'
Emre Kilinc из команды Сивасспор в офсайде
46'
Тошич Душко из команды Бешикташ играет слишком грубо. Коне Аруна оказался на газоне.
45'
Талиска Андерсон наказан за толчок Эрдал Зия
45'
44'
Негредо Альваро имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
43'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор в офсайде
43'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
40'
После штрафного удара,который нанес Талиска Андерсон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
39'
Безумный фол. Эрдал Зия грубо играет против соперника. Пострадал Талиска Андерсон
38'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
38'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Эрдал Зия пострадал.
37'
ШАНС! Рыбалка Сергей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает пас партнеру.
36'
36'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
34'
34'
34'
Генюл Гёкхан возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Генюл Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Н'Динга Дельвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Судья сигнализирует, что Хакан Арслан из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
29'
29'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Г О О О О Л - Негредо Альваро из команды Бешикташ забивает с точки!
25'
ПЕНАЛЬТИ! - Бьярсмюр Маттиас совершил грубый фол. Талиска Андерсон заработал пенальти!
25'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
23'
23'
23'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
23'
Негредо Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ забрасывает мяч в штрафную.
22'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
21'
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
20'
20'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
20'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
19'
19'
Негредо Альваро из команды Бешикташ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
19'
Эрдал Зия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
17'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
17'
16'
ШАНС! Коне Аруна нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
Бабель Райан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Бабель Райан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Судья сигнализирует, что Коне Аруна из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
12'
11'
10'
Какой шанс! Негредо Альваро почти забил, но мяч вынесли с линии!
10'
Талиска Андерсон заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
10'
10'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Судья сигнализирует, что Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
9'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Auremir
8'
8'
8'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Г О О О О Л - Рыбалка Сергей забивает!
5'
Коне Аруна нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
4'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ в офсайде
3'
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
2'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
2'
Коне Аруна из команды Сивасспор в офсайде
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
1'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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