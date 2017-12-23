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Стадион:
Сивасспор
2:1
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
5' Гол
Рыбалка Сергей
1:1
26' Пенальти
Негредо Альваро
2:1
83' Гол
Сирьяк Гои-Би
86' Желтая карточка
Mert Hakan Yandas
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
94'
Удар от ворот произведет Бешикташ
94'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
94'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
93'
После дальнего удара, который нанес Адриано Коррея мяч отбит вратарем

Угловой
93'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор разыграл угловой с левого угла.
93'
Тактическая замена. Emre Kilinc уходит с поля и его заменяет Hakan Bilgic
92'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Mert Hakan Yandas
91'
Mert Hakan Yandas мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Коне Аруна из команды Сивасспор делает пас партнеру.
90'
После дальнего удара, который нанес Бабель Райан мяч отбит вратарем
89'
Тосун Дженк пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
88'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
88'
Emre Kilinc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
87'
Толгахан Аджар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
87'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
86'
Mert Hakan Yandas получил желтую карточку от судьи
86'
Команда Сивасспор забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Сирьяк Гои-Би первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
83'
Mert Hakan Yandas имел отличный шанс забить, но вратарь отбил его удар.
83'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал отличный сейв!
83'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает передачу одноклубнику.
Угловой
83'
Mert Hakan Yandas из команды Сивасспор подал угловой справа.
82'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
81'
Emre Kilinc из команды Сивасспор в офсайде
81'
Коне Аруна из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
81'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
79'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
79'
Как он промахнулся? Коне Аруна имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор делает пас партнеру.
79'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
79'
Эрдал Зия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Тосун Дженк из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Н'Динга Дельвин пострадал.
77'
Хакан Арслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Auremir из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
76'
Удар от ворот произведет Сивасспор
76'
Тосун Дженк из команды Бешикташ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
Удар от ворот произведет Сивасспор
73'
ШАНС! Озьякуп Огузхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
73'
Озьякуп Огузхан пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
73'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
73'
Толгахан Аджар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
72'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
72'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
71'
После дальнего удара, который нанес Emre Kilinc мяч отбит вратарем
70'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
69'
Тактическая замена. Хатчинсон Атиба уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
68'
Удар от ворот произведет Сивасспор
68'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
67'
Тосун Дженк не смог попасть в створ ударом издали
67'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Тактическая замена. Тьеви Бифума уходит с поля и его заменяет Сирьяк Гои-Би
66'
Плохо сыграл Фабрисио Агосто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Коне Аруна из команды Сивасспор делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
65'
Какой промах! Хатчинсон Атиба имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
65'
Бьярсмюр Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Тошич Душко из команды Бешикташ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
65'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
64'
Бьярсмюр Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
63'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Коне Аруна наказан за толчок Пепе Кеплер
62'
Удар от ворот произведет Сивасспор
62'
Какой промах! Талиска Андерсон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
62'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
61'
Удар от ворот произведет Сивасспор
61'
Тактическая замена. Рыбалка Сергей уходит с поля и его заменяет Mert Hakan Yandas
60'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Бьярсмюр Маттиас
Угловой
59'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
59'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
58'
Тосун Дженк из команды Бешикташ играет слишком грубо. Меджани Карл оказался на газоне.
57'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
56'
Хорошую попытку сделал Тосун Дженк. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
55'
Отличный пас сделал Талиска Андерсон из команды Бешикташ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Удар от ворот произведет Бешикташ
54'
Удар от ворот произведет Бешикташ
53'
Рыбалка Сергей видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Медель Гари из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Сивасспор
51'
Шанс! Тошич Душко из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
50'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
50'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Талиска Андерсон атаковал сзади соперника. Это Меджани Карл заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
49'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор толкнул локтем оппонента. Это Пепе Кеплер заработал фол
Офсайд
48'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
48'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
47'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Офсайд
46'
Emre Kilinc из команды Сивасспор в офсайде
Фол, нарушение
46'
Тошич Душко из команды Бешикташ играет слишком грубо. Коне Аруна оказался на газоне.
Фол, нарушение
45'
Талиска Андерсон наказан за толчок Эрдал Зия
Угловой
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
44'
Негредо Альваро имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
Офсайд
43'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор в офсайде
43'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
40'
После штрафного удара,который нанес Талиска Андерсон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Эрдал Зия грубо играет против соперника. Пострадал Талиска Андерсон
38'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Эрдал Зия пострадал.
37'
ШАНС! Рыбалка Сергей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает пас партнеру.
36'
Удар от ворот произведет Сивасспор
36'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
34'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
34'
Генюл Гёкхан возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Генюл Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Н'Динга Дельвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Хакан Арслан из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
29'
Удар от ворот произведет Сивасспор
29'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
28'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Негредо Альваро из команды Бешикташ забивает с точки!
Фол, нарушение
25'
ПЕНАЛЬТИ! - Бьярсмюр Маттиас совершил грубый фол. Талиска Андерсон заработал пенальти!
25'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
23'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
23'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
23'
Негредо Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ забрасывает мяч в штрафную.
22'
Бешикташ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
21'
Удар от ворот произведет Сивасспор
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
20'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
20'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
20'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
19'
Бьярсмюр Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Негредо Альваро из команды Бешикташ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
19'
Эрдал Зия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
17'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Бешикташ
16'
ШАНС! Коне Аруна нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Удар от ворот произведет Сивасспор
15'
Бабель Райан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Бабель Райан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Коне Аруна из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
12'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Сивасспор
11'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрдал Зия из команды Сивасспор.
10'
Какой шанс! Негредо Альваро почти забил, но мяч вынесли с линии!
10'
Талиска Андерсон заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
Угловой
10'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
10'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Auremir
8'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
8'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Рыбалка Сергей забивает!
5'
Коне Аруна нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Офсайд
4'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Сивасспор
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
2'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
Офсайд
2'
Коне Аруна из команды Сивасспор в офсайде
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Угловой
1'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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