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Стадион:
Аделаида Юнайтед
1:0
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
14' Гол
Ryan Kitto
20' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
29' Желтая карточка
Taylor Regan
36' Желтая карточка
Хул Эндрю
85' Желтая карточка
Да Силва Даниэль
90' Желтая карточка
Ryan Strain
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
88'
Аделаида Юнайтед делает замену. Винс Лия уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Да Силва Даниэль получил желтую карточку от судьи
84'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Mark Ochieng выходит на его замену.
76'
Аделаида Юнайтед делает замену. Адлунг Даниэль уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.

75'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Ёша Роус уходит с поля, а Kye Rowles выходит на его замену.
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Асдрубаль Падрон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Benjamin Garuccio получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ryan Kitto бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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