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Стадион: Хиндмарш
1:0
Конец матча
1:0
14' ГолRyan Kitto
20' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
29' Желтая карточкаTaylor Regan
36' Желтая карточкаХул Эндрю
85' Желтая карточкаДа Силва Даниэль
90' Желтая карточкаRyan Strain
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14'
1:0
29'
36'
70'
85'
90'
Состав команд
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 5 Taylor Regan Защитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 7 Ryan Kitto
- 29 Ryan Strain
- 6 Vince Lia
- 23 Jordan Elsey
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 12 Mark Ochieng Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 25 Apostolos Stamatelopoulos
- Главный тренер: Guillermo Amor
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 5 Antony Golec Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 13 Kwabena Appiah Полузащитник
- 8 Blake Powell
- 3 Ёша Роус
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 21 Kye Rowles
- 16 Liam Rose
- 12 Trent Buhagiar
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 13.09.2017 Хейдельберг Юнайтед 0:3 Аделаида Юнайтед КФ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 09.05.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 25.04.2017 Гамба Осака 3:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 11.04.2017 Чеджу Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Сентрал Кост Маринерз: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.11.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2016 Аделаида Юнайтед 4:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.02.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.01.2016 Аделаида Юнайтед 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.02.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.04.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 14.02.2014 Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.12.2013 Аделаида Юнайтед 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.10.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.03.2013 Аделаида Юнайтед 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 25.01.2013 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 22.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 3:2 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 02.12.2011 Аделаида Юнайтед 0:4 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 29.01.2011 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 16.08.2010 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|12
|10
|1
|1
|27 - 10
|31
|2.
|Ньюкасл Джетс
|12
|8
|2
|2
|29 - 13
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|4.
|Аделаида Юнайтед
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|5.
|Перт Глори
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|6.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|2
|5
|4
|11 - 21
|11
|9.
|Брисбен Роар
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|1
|3
|7
|15 - 25
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
88'
Аделаида Юнайтед делает замену. Винс Лия уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
85'
Да Силва Даниэль получил желтую карточку от судьи
84'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Mark Ochieng выходит на его замену.
76'
Аделаида Юнайтед делает замену. Адлунг Даниэль уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
75'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Ёша Роус уходит с поля, а Kye Rowles выходит на его замену.
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Асдрубаль Падрон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
29'
Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
20'
Benjamin Garuccio получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Ryan Kitto бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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