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Стадион:
Аделаида Юнайтед
1:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1' Желтая карточка
Гюлюм Эрсан
23' Желтая карточка
Corey Brown
0:1
33' Гол
Бен-Халфаллах Фахид
0:2
45' Гол
Маккароне Массимо
45' Красная карточка
Маккей Мэтт
1:2
69' Гол
Блэквуд Джордж
71' Желтая карточка
Бен-Халфаллах Фахид
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Connor O'Toole выходит на его замену.
81'
Аделаида Юнайтед делает замену. Гюлюм Эрсан уходит с поля, а Тейлор Риган выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Бен-Халфаллах Фахид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
68'
Брисбен Роар делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.

56'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
56'
Аделаида Юнайтед делает замену. Benjamin Garuccio уходит с поля, а Абсалонсен Йохан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Брисбен Роар делает замену. Rahmat Akbari уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
УДАЛЕНИЕ! - Маккей Мэтт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
45'
Nikola Mileusnic получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Бен-Халфаллах Фахид бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Corey Brown получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Гюлюм Эрсан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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