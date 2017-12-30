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Стадион: Хиндмарш
1:2
Конец матча
1' Желтая карточкаГюлюм Эрсан
23' Желтая карточкаCorey Brown
0:1
33' ГолБен-Халфаллах Фахид
0:2
45' ГолМаккароне Массимо
45' Красная карточкаМаккей Мэтт
1:2
69' ГолБлэквуд Джордж
71' Желтая карточкаБен-Халфаллах Фахид
|
1'
23'
33'
0:1
45'
0:2
45'
69'
1:2
Состав команд
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 29 Ryan Strain
- 7 Ryan Kitto
- 23 Jordan Elsey
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 5 Taylor Regan Защитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 24 Jordan O'Doherty Полузащитник
- Главный тренер: Guillermo Amor
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 5 Corey Brown Защитник
- 3 Luke DeVere Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- 33 Petros Skapetis
- 25 Rahmat Akbari
- Запасные игроки
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 11 Corey Gameiro
- 36 Daniel Leck
- 24 Connor O'Toole
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 13.09.2017 Хейдельберг Юнайтед 0:3 Аделаида Юнайтед КФ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 09.05.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 25.04.2017 Гамба Осака 3:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.04.2017 Брисбен Роар 2:1 Касима Антлерс ЛЧА
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.12.2016 Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 11.11.2016 Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.02.2016 Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.01.2016 Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.10.2015 Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.05.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.04.2015 Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.12.2014 Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.10.2014 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 09.03.2014 Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 11.01.2014 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.12.2013 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.04.2013 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.03.2013 Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 26.12.2012 Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.11.2012 Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 08.01.2012 Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 28.10.2011 Брисбен Роар 7:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|33 - 10
|34
|2.
|Ньюкасл Джетс
|13
|8
|2
|3
|30 - 15
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Перт Глори
|13
|5
|1
|7
|15 - 25
|16
|7.
|Брисбен Роар
|13
|3
|4
|6
|16 - 19
|13
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|2
|5
|4
|11 - 21
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|1
|3
|7
|15 - 25
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Connor O'Toole выходит на его замену.
81'
Аделаида Юнайтед делает замену. Гюлюм Эрсан уходит с поля, а Тейлор Риган выходит на его замену.
71'
Бен-Халфаллах Фахид получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
68'
Брисбен Роар делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
56'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
56'
Аделаида Юнайтед делает замену. Benjamin Garuccio уходит с поля, а Абсалонсен Йохан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Брисбен Роар делает замену. Rahmat Akbari уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
УДАЛЕНИЕ! - Маккей Мэтт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
45'
Nikola Mileusnic получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
33'
Г О О О О Л - Бен-Халфаллах Фахид бьет в цель!
23'
Corey Brown получил желтую карточку от судьи
1'
Гюлюм Эрсан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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