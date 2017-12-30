- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Футбольный, Сидней
6:0
Конец матча
1:0
21' ГолО'Нейлл Брэндон
35' Желтая карточкаJoseph Mills
2:0
58' ГолМежеевски Адриан
3:0
62' ГолБроск Алекс
66' Желтая карточкаJacob Poscoliero
4:0
67' ПенальтиБобо
5:0
90' ГолБобо
6:0
90' ПенальтиБобо
|
21'
1:0
35'
58'
2:0
62'
3:0
66'
67'
4:0
90'
5:0
90'
6:0
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 5 Jacob Poscoliero Защитник
- 29 Jeremy Walker Защитник
- 9 Кио Эндрю Полузащитник
- 17 Кастро Диего Полузащитник
- 6 Николс Митч Полузащитник
- 15 Brandon Wilson
- 16 Joseph Mills
- 14 Chris Harold
- 18 Andreu Guerao
- Запасные игроки
- 13 Nick Feely
- 19 Joseph Knowles
- 26 Jacob Italiano
- 27 Riley Warland
- 24 Callum Timmins
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Перт Глори: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори Эй-Лига
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней Эй-Лига
- 17.12.2016 Перт Глори 1:4 Сидней Эй-Лига
- 13.11.2016 Сидней 4:1 Перт Глори Эй-Лига
- 30.08.2016 Перт Глори 0:2 Сидней Кубок ФФА
- 10.04.2016 Сидней 4:0 Перт Глори Эй-Лига
- 13.02.2016 Сидней 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 21.11.2015 Перт Глори 0:0 Сидней Эй-Лига
- 10.04.2015 Перт Глори 0:3 Сидней Эй-Лига
- 07.02.2015 Перт Глори 1:3 Сидней Эй-Лига
- 04.12.2014 Сидней 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 13.04.2014 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 15.02.2014 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 02.11.2013 Перт Глори 1:0 Сидней Эй-Лига
- 02.03.2013 Перт Глори 2:1 Сидней Эй-Лига
- 05.01.2013 Перт Глори 2:2 Сидней Эй-Лига
- 28.10.2012 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 11.02.2012 Сидней 2:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 19.01.2012 Сидней 1:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|33 - 10
|34
|2.
|Ньюкасл Джетс
|13
|8
|2
|3
|30 - 15
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Перт Глори
|13
|5
|1
|7
|15 - 25
|16
|7.
|Брисбен Роар
|13
|3
|4
|6
|16 - 19
|13
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|2
|5
|4
|11 - 21
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|1
|3
|7
|15 - 25
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
88'
Сидней делает замену. Уилкшир Люк уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
83'
Перт Глори делает замену. Brandon Wilson уходит с поля, а Callum Timmins выходит на его замену.
83'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
83'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
73'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
66'
Jacob Poscoliero получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
57'
Перт Глори делает замену. Крис Харелд уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Джозеф Миллз получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - О'Нейлл Брэндон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация