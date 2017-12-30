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Стадион:
Сидней
6:0
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
21' Гол
О'Нейлл Брэндон
35' Желтая карточка
Joseph Mills
2:0
58' Гол
Межеевски Адриан
3:0
62' Гол
Броск Алекс
66' Желтая карточка
Jacob Poscoliero
4:0
67' Пенальти
Бобо
5:0
90' Гол
Бобо
6:0
90' Пенальти
Бобо
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
88'
Сидней делает замену. Уилкшир Люк уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
83'
Перт Глори делает замену. Brandon Wilson уходит с поля, а Callum Timmins выходит на его замену.
83'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.

83'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
73'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает с точки!
Желтая карточка
66'
Jacob Poscoliero получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
57'
Перт Глори делает замену. Крис Харелд уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Джозеф Миллз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - О'Нейлл Брэндон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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