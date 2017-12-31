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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
24' Желтая карточка
Росси Марко II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
88'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Dylan Fox выходит на его замену.
79'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Kwabena Appiah выходит на его замену.
68'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kye Rowles уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.

68'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Асдрубаль Падрон уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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