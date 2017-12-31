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Стадион: Сентрал Коаст
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаРосси Марко II
|
24'
68'
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 23 Брама Вут Нападающий
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 21 Kye Rowles
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 13 Kwabena Appiah Полузащитник
- 8 Blake Powell
- 16 Liam Rose
- Главный тренер: Paul Okon
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 4 Парацки Горан Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 13 Росси Марко II Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 21 Кришна Рой Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh
- 12 Adam Parkhouse
- 6 Dylan Fox
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Веллингтон Феникс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.12.2016 Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.11.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 30.01.2016 Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2015 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.11.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.08.2015 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 17.04.2015 Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 13.12.2014 Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 18.10.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.02.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.01.2014 Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.12.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 07.02.2013 Сентрал Кост Маринерз 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 22.12.2012 Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 11.11.2012 Веллингтон Феникс 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.02.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 05.11.2011 Веллингтон Феникс 1:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 10.01.2011 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|33 - 10
|34
|2.
|Ньюкасл Джетс
|13
|8
|2
|3
|30 - 15
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Перт Глори
|13
|5
|1
|7
|15 - 25
|16
|7.
|Брисбен Роар
|13
|3
|4
|6
|16 - 19
|13
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|2
|5
|4
|11 - 21
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Феникс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
88'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Dylan Fox выходит на его замену.
79'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Kwabena Appiah выходит на его замену.
68'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kye Rowles уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.
68'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Асдрубаль Падрон уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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