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Стадион: АНЗ
2:1
Конец матча
7' Желтая карточкаБеккас Кирин
0:1
25' ГолМаккормак Росс
1:1
30' ГолРиера Ориоль
2:1
32' ГолМарк Бридж
51' Желтая карточкаБоневасиа Ролиней
90' Желтая карточкаХёрд Крис
|
7'
25'
0:1
30'
1:1
32'
2:1
52'
90'
Состав команд
Вестерн Сидней Уондерерс 4-3-3
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 18 Корнтуэйт Роберт Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 10 Сехудо Альваро Нападающий
- 19 Марк Бридж Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Холл Джон Вратарь
- 22 Jonathan Aspropotamitis Защитник
- 25 Хёрд Крис Защитник
- 14 Кусуками Джампи Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- Главный тренер: Попович Энтони
Мельбурн Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 25 Iacopo La Rocca Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- 37 Nathaniel Atkinson
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 14 Daniel Arzani
- 21 Ruon Tongyik
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 26.04.2017 Урава Редс 6:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мельбурн Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2017 Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.11.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 21.09.2016 Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 29.01.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 09.01.2016 Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 13.11.2015 Мельбурн Сити 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 03.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 03.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 11.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 11.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 01.02.2015 Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.02.2015 Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.04.2014 Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 07.12.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 08.11.2013 Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.03.2013 Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.01.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 02.11.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|13
|11
|1
|1
|33 - 10
|34
|2.
|Ньюкасл Джетс
|13
|8
|2
|3
|30 - 15
|26
|3.
|Мельбурн Сити
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Перт Глори
|13
|5
|1
|7
|15 - 25
|16
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|13 - 22
|14
|8.
|Брисбен Роар
|13
|3
|4
|6
|16 - 19
|13
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хёрд Крис получил желтую карточку от судьи
85'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Кусуками Джампи уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
71'
Мельбурн Сити делает замену. Маккормак Росс уходит с поля, а Daniel Arzani выходит на его замену.
52'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Рисдон Джош уходит с поля, а Хёрд Крис выходит на его замену.
51'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Марк Бридж бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
10'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Сехудо Альваро уходит с поля, а Кусуками Джампи выходит на его замену.
7'
Беккас Кирин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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