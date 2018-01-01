  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
2:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
7' Желтая карточка
Беккас Кирин
0:1
25' Гол
Маккормак Росс
1:1
30' Гол
Риера Ориоль
2:1
32' Гол
Марк Бридж
51' Желтая карточка
Боневасиа Ролиней
90' Желтая карточка
Хёрд Крис
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хёрд Крис получил желтую карточку от судьи
85'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Кусуками Джампи уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
71'
Мельбурн Сити делает замену. Маккормак Росс уходит с поля, а Daniel Arzani выходит на его замену.
52'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Рисдон Джош уходит с поля, а Хёрд Крис выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Марк Бридж бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
10'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Сехудо Альваро уходит с поля, а Кусуками Джампи выходит на его замену.
Желтая карточка
7'
Беккас Кирин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация