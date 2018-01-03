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Стадион:
Сидней
2:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
10' Гол
Andrew Nabbout
12' Желтая карточка
Уилкшир Люк
1:1
16' Гол
Нинкович Милош
28' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
1:2
62' Гол
Joseph Champness
71' Желтая карточка
Браун Уэйн II
75' Желтая карточка
Майкл Зулло
2:2
87' Гол
Бобо
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ньюкасл Джетс делает замену. Joseph Champness уходит с поля, а Kosta Petratos выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
83'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
83'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Devante Clut выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
71'
Браун Уэйн II получил желтую карточку от судьи
69'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Mario Shabow выходит на его замену.
66'
Сидней делает замену. Кэрни Дэвид уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Andrew Nabbout бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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