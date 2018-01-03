- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Футбольный, Сидней
2:2
Конец матча
0:1
10' ГолAndrew Nabbout
12' Желтая карточкаУилкшир Люк
1:1
16' ГолНинкович Милош
28' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
1:2
62' ГолJoseph Champness
71' Желтая карточкаБраун Уэйн II
75' Желтая карточкаМайкл Зулло
2:2
87' ГолБобо
|
10'
0:1
12'
16'
1:1
62'
1:2
71'
75'
87'
2:2
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 24 Joseph Champness
- 18 Johnny Koutroumbis
- 22 Lachlan Jackson
- 3 Jason Hoffman
- 6 Steven Ugarkovic
- 44 Топор-Стэнли Николай
- Запасные игроки
- 30 Нечевски Иван Вратарь
- 23 Devante Clut
- 19 Kosta Petratos
- 32 Angus Thurgate
- 12 Mario Shabow
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 29.10.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 09.01.2016 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2015 Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.10.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 17.04.2015 Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 06.03.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 03.01.2015 Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2014 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 30.11.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 11.10.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.02.2013 Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига
- 22.12.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
- 13.10.2012 Сидней 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2012 Сидней 2:5 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 18.12.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 07.02.2011 Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 04.01.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|14
|11
|2
|1
|35 - 12
|35
|2.
|Ньюкасл Джетс
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Мельбурн Сити
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Перт Глори
|13
|5
|1
|7
|15 - 25
|16
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|13 - 22
|14
|8.
|Брисбен Роар
|13
|3
|4
|6
|16 - 19
|13
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ньюкасл Джетс делает замену. Joseph Champness уходит с поля, а Kosta Petratos выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
83'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Charles Lokolingoy выходит на его замену.
83'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Devante Clut выходит на его замену.
75'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
71'
Браун Уэйн II получил желтую карточку от судьи
69'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Mario Shabow выходит на его замену.
66'
Сидней делает замену. Кэрни Дэвид уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
12'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Andrew Nabbout бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация