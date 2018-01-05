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Стадион:
Брисбен Роар
0:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
21' Желтая карточка
Хёрд Крис
0:1
29' Гол
Риера Ориоль
32' Желтая карточка
Mitchell Oxborrow
0:2
45' Гол
Марк Бридж
50' Желтая карточка
Raul Llorente
78' Желтая карточка
Luke DeVere
85' Желтая карточка
Jacob Pepper
85' Желтая карточка
Маккароне Массимо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Маккароне Массимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Луке ДеВере получил желтую карточку от судьи
72'
Брисбен Роар делает замену. Connor O'Toole уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.
65'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Хёрд Крис уходит с поля, а Lachlan Scott выходит на его замену.

57'
Брисбен Роар делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Daniel Leck выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Рауль Льоренте получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Марк Бридж бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Mitchell Oxborrow получил желтую карточку от судьи
31'
Брисбен Роар делает замену. Кристенсен Томас уходит с поля, а Daniel Bowles выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Хёрд Крис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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