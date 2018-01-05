- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Санкорп
0:2
Конец матча
21' Желтая карточкаХёрд Крис
0:1
29' ГолРиера Ориоль
32' Желтая карточкаMitchell Oxborrow
0:2
45' ГолМарк Бридж
50' Желтая карточкаRaul Llorente
78' Желтая карточкаLuke DeVere
85' Желтая карточкаJacob Pepper
85' Желтая карточкаМаккароне Массимо
|
21'
29'
0:1
45'
0:2
50'
78'
85'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 3 Luke DeVere Защитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- 11 Corey Gameiro
- 33 Petros Skapetis
- 24 Connor O'Toole
- Запасные игроки
- 5 Corey Brown Защитник
- 31 Brendan White
- 4 Daniel Bowles
- 36 Daniel Leck
- 25 Rahmat Akbari
- Главный тренер: John Aloisi
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 18 Корнтуэйт Роберт Защитник
- 25 Хёрд Крис Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 3 Клисби Джек Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 19 Марк Бридж Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Холл Джон Вратарь
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 23 Lachlan Scott Нападающий
- 34 Kostandinos Grozos
- 49 Меджок Мэньиэл
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.04.2017 Брисбен Роар 2:1 Касима Антлерс ЛЧА
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 26.04.2017 Урава Редс 6:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.01.2017 Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.12.2016 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 25.11.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 24.04.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.03.2016 Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 05.12.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.10.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.08.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА
- 25.03.2015 Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.03.2015 Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 03.12.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.05.2014 Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 05.04.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.02.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.11.2013 Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.04.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 20.01.2013 Брисбен Роар 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 09.12.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|14
|11
|2
|1
|35 - 12
|35
|2.
|Ньюкасл Джетс
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 16
|20
|4.
|Мельбурн Сити
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|5.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|5
|4
|15 - 22
|17
|7.
|Перт Глори
|0:1
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|9.
|Брисбен Роар
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Маккароне Массимо получил желтую карточку от судьи
85'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
78'
Луке ДеВере получил желтую карточку от судьи
72'
Брисбен Роар делает замену. Connor O'Toole уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.
65'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Хёрд Крис уходит с поля, а Lachlan Scott выходит на его замену.
57'
Брисбен Роар делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Daniel Leck выходит на его замену.
50'
Рауль Льоренте получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Марк Бридж бьет в цель!
32'
Mitchell Oxborrow получил желтую карточку от судьи
31'
Брисбен Роар делает замену. Кристенсен Томас уходит с поля, а Daniel Bowles выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
21'
Хёрд Крис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация