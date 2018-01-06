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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
24' Желтая карточка
Хул Эндрю
30' Желтая карточка
Валери Карл
35' Желтая карточка
Баро Алан
1:0
49' Гол
Бериша Бесарт
1:1
71' Гол
Blake Powell
76' Желтая карточка
Lachlan Wales
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Роу Сторм уходит с поля, а Ёша Роус выходит на его замену.
81'
Мельбурн Виктори делает замену. Дино Джулбич уходит с поля, а Броксхэм Ли выходит на его замену.
81'
Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Lachlan Wales получил желтую карточку от судьи
74'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.

Описание гола
71'
Г О О О О Л - Blake Powell бьет в цель!
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Асдрубаль Падрон уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Lachlan Wales выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Баро Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Simonds Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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