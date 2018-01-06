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Стадион: Simonds Park
1:1
Конец матча
24' Желтая карточкаХул Эндрю
30' Желтая карточкаВалери Карл
35' Желтая карточкаБаро Алан
1:0
49' ГолБериша Бесарт
1:1
71' ГолBlake Powell
76' Желтая карточкаLachlan Wales
|
24'
30'
35'
49'
1:0
71'
1:1
76'
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- 2 Герия Джейсон
- 22 Нигро Стефан
- 18 Matias Sanchez I
- 3 Дино Джулбич
- Запасные игроки
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 31 Christian Theoharous
- 6 Броксхэм Ли
- 1 Matt Acton
- Главный тренер: Kevin Muscat
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 4 Jake McGing Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 13 Kwabena Appiah Полузащитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 23 Брама Вут Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Ёша Роус
- 20 Adam Pearce
- 16 Liam Rose
- 24 Lachlan Wales
- 8 Blake Powell
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Сентрал Кост Маринерз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.12.2016 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 06.03.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.01.2016 Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.04.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.12.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.03.2014 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.02.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 29.11.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.02.2013 Сентрал Кост Маринерз 6:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.01.2013 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 17.11.2012 Мельбурн Виктори 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.02.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 04.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 12.11.2011 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|14
|11
|2
|1
|35 - 12
|35
|2.
|Ньюкасл Джетс
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Мельбурн Сити
|14
|7
|1
|6
|17 - 17
|22
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|18 - 16
|20
|5.
|Мельбурн Виктори
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|5
|4
|15 - 22
|17
|7.
|Перт Глори
|14
|5
|1
|8
|15 - 28
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|9.
|Брисбен Роар
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|13
|1
|4
|8
|16 - 27
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Роу Сторм уходит с поля, а Ёша Роус выходит на его замену.
81'
Мельбурн Виктори делает замену. Дино Джулбич уходит с поля, а Броксхэм Ли выходит на его замену.
81'
Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
76'
Lachlan Wales получил желтую карточку от судьи
74'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Blake Powell бьет в цель!
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Асдрубаль Падрон уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
70'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Lachlan Wales выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Баро Алан получил желтую карточку от судьи
30'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
24'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Simonds Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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