- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ААМИ Парк
2:1
Конец матча
0:1
42' ГолКришна Рой
45' Желтая карточкаБрэттан Люк
64' Желтая карточкаРосси Марко II
1:1
72' ГолМаккормак Росс
2:1
80' ГолМаккормак Росс
87' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
|
42'
0:1
45'
64'
72'
1:1
80'
2:1
87'
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 10 Видошич Дарио Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- 37 Nathaniel Atkinson
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 9 Карруска Марсело Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 4 Harrison Delbridge
- 14 Daniel Arzani
- Главный тренер: Michael Valkanis
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 4 Парацки Горан Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Полузащитник
- 13 Росси Марко II Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 21 Кришна Рой Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 6 Dylan Fox
- 12 Adam Parkhouse
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.11.2016 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.10.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.02.2016 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.01.2016 Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.08.2015 Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 03.05.2015 Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.03.2014 Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 16.02.2014 Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2013 Мельбурн Сити 0:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.03.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2012 Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.10.2012 Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 29.01.2012 Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|14
|11
|2
|1
|35 - 12
|35
|2.
|Ньюкасл Джетс
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Мельбурн Сити
|14
|7
|1
|6
|17 - 17
|22
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|18 - 16
|20
|5.
|Мельбурн Виктори
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|5
|4
|15 - 22
|17
|7.
|Перт Глори
|14
|5
|1
|8
|15 - 28
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|9.
|Брисбен Роар
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|13
|1
|4
|8
|16 - 27
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
84'
Веллингтон Феникс делает замену. Эндрю Дуранте уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
82'
Мельбурн Сити делает замену. Видошич Дарио уходит с поля, а Harrison Delbridge выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
72'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
70'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
65'
Мельбурн Сити делает замену. Николас Фицджеральд уходит с поля, а Карруска Марсело выходит на его замену.
64'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
53'
Мельбурн Сити делает замену. Мускат Эммануэль уходит с поля, а Daniel Arzani выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация