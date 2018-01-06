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Стадион:
Мельбурн Сити
2:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
0:1
42' Гол
Кришна Рой
45' Желтая карточка
Брэттан Люк
64' Желтая карточка
Росси Марко II
1:1
72' Гол
Маккормак Росс
2:1
80' Гол
Маккормак Росс
87' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
84'
Веллингтон Феникс делает замену. Эндрю Дуранте уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
82'
Мельбурн Сити делает замену. Видошич Дарио уходит с поля, а Harrison Delbridge выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!

70'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
65'
Мельбурн Сити делает замену. Николас Фицджеральд уходит с поля, а Карруска Марсело выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
53'
Мельбурн Сити делает замену. Мускат Эммануэль уходит с поля, а Daniel Arzani выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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