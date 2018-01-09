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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Жоау Кардошу
1:1
Конец матча
1:0
10' ГолТомане Антониу
20' Желтая карточкаСезар Энрике
1:1
34' ГолКошта Жоау
56' Желтая карточкаТавареш Элдер
90' Желтая карточкаПеррейра Криштиану
|
10'
1:0
20'
34'
1:1
56'
72'
86'
Состав команд
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
14
Пинту
Педру
21
Пинту
Нуну
11
Кошта
Жоау
24
Амарал
Жоау
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 24 Осорио Йордан Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 10 Нуну Педру Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ricardo Moura Вратарь
- 4 Анселл Николас Защитник
- 5 Пите Луиш Защитник
- 70 Саллей Муниру Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 28 Вагнер де Андраде Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 14 Пинту Педру Защитник
- 5 Сезар Энрике Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 27 Педроса Андре Полузащитник
- 6 Подставски Томаш Полузащитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- 9 Пасьенса Гонсало Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 7 Арнольд Иссоко Защитник
- 28 Виллиан да Силва Полузащитник
- 16 Соуза Андре IV Полузащитник
- 33 Де Андраде Аллеф Нападающий
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- 86 Jacob Adebanjo
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Лейшоэш 3:2 Тондела К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 01.09.2017 Бейра-Мар 1:5 Тондела ТМК
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела ПЛ
- 19.08.2017 Тондела 2:3 Эшторил ПЛ
- 15.08.2017 Мортагуа 1:3 Тондела ТМК
- 13.08.2017 Тондела 0:1 Порту ПЛ
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.11.2017 Бенфика 2:0 Витория Сетубал К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 21.10.2017 Витория Сетубал 3:1 Маритиму ПЛ
- 15.10.2017 Пиньялновенсе 1:2 Витория Сетубал К
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
- 15.09.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.09.2017 Витория Сетубал 2:0 Брага ПЛ
- 25.08.2017 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 20.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Шавиш ПЛ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 9
|45
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|38 - 10
|43
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|40 - 11
|40
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 15
|37
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 16
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|17 - 20
|27
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 29
|23
|8.
|Шавиш
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|9.
|Боавишта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 22
|21
|10.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|15 - 21
|17
|14.
|Авиш
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 26
|14
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 34
|14
|17.
|Эшторил
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 35
|12
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 32
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перрейра Криштиану получил желтую карточку от судьи
86'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
84'
Сетубал делает замену. Тейшейра Жоау II уходит с поля, а Виллиан да Силва выходит на его замену.
75'
Сетубал делает замену. Пасьенса Гонсало уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
72'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
63'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Арнольд Иссоко выходит на его замену.
58'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Вагнер де Андраде выходит на его замену.
56'
Тавареш Элдер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Кошта Жоау бьет в цель!
20'
Сезар Энрике получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Томане Антониу бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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