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Стадион:
Тондела
1:1
Конец матча
Витория Сетубал
0'
1:0
10' Гол
Томане Антониу
20' Желтая карточка
Сезар Энрике
1:1
34' Гол
Кошта Жоау
56' Желтая карточка
Тавареш Элдер
90' Желтая карточка
Перрейра Криштиану
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Перрейра Криштиану получил желтую карточку от судьи
86'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
84'
Сетубал делает замену. Тейшейра Жоау II уходит с поля, а Виллиан да Силва выходит на его замену.
75'
Сетубал делает замену. Пасьенса Гонсало уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
72'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.

63'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Арнольд Иссоко выходит на его замену.
58'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Вагнер де Андраде выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Тавареш Элдер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Кошта Жоау бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Сезар Энрике получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Томане Антониу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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