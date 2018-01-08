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Стадион:
Пасуш де Феррейра
1:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
11' Желтая карточка
Табата Бруно
35' Вторая желтая карточка
Табата Бруно
1:0
54' Гол
Феллипе Луис
68' Желтая карточка
Феллипе Луис
1:1
73' Гол
Shoya Nakajima
78' Желтая карточка
Эвертон Перейра
80' Желтая карточка
Фабрисио Месиас
89' Желтая карточка
Рикарду Абел
90' Желтая карточка
Пинту Рикарду
90'+5
Второй тайм
90'
Портимоненсе делает замену. Фабрисио Месиас уходит с поля, а Инасио Карнейро выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Пинту Рикарду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Рикарду Абел получил желтую карточку от судьи
83'
Пасуш де Феррейра делает замену. Леау Андре уходит с поля, а Роша Вашку выходит на его замену.
82'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Манафа Вилсон выходит на его замену.

Желтая карточка
80'
Фабрисио Месиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Эвертон Перейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Shoya Nakajima бьет в цель!
Желтая карточка
68'
Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
67'
Пасуш де Феррейра делает замену. Морейра Бруну уходит с поля, а Мабиль Авер выходит на его замену.
60'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Эвертон Перейра выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Феллипе Луис бьет в цель!
52'
Пасуш де Феррейра делает замену. Мартинс Жиан уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Табата Бруно получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
11'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Capital do Movel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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