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Стадион: Капитал ду Мовел
1:1
Конец матча
11' Желтая карточкаТабата Бруно
35' Вторая желтая карточкаТабата Бруно
1:0
54' ГолФеллипе Луис
68' Желтая карточкаФеллипе Луис
1:1
73' ГолShoya Nakajima
78' Желтая карточкаЭвертон Перейра
80' Желтая карточкаФабрисио Месиас
89' Желтая карточкаРикарду Абел
90' Желтая карточкаПинту Рикарду
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11'
35'
54'
1:0
68'
73'
1:1
78'
80'
83'
89'
90'
Состав команд
22
Виейра
Мигел
12
Педринью
V
88
Мартинс
Жиан
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
11
Табата
Бруно
Пасуш де Феррейра 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дефенди Рафаэл Вратарь
- 6 Бруно Араужо Защитник
- 19 Пинту Рикарду Защитник
- 22 Виейра Мигел Защитник
- 5 Киньонес Эктор Защитник
- 12 Педринью V Полузащитник
- 8 Леау Андре Полузащитник
- 88 Мартинс Жиан Полузащитник
- 50 Шавьер Антониу Полузащитник
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- 10 Андрезинью Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Фелгейраш Мариу Вратарь
- 13 Гоиш Жоау Защитник
- 2 Байшиньу Марку Защитник
- 15 Mateus da Silva Полузащитник
- 29 Роша Вашку Полузащитник
- 27 Мабиль Авер Нападающий
- 28 Феллипе Луис Нападающий
- Главный тренер: Petit
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 11 Табата Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 45 Инасио Карнейро Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Пасуш де Феррейра (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 10.12.2017 Белененсеш 1:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.12.2017 Брага 3:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 26.11.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 05.11.2017 Шавиш 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 29.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Эшторил ПЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 15.10.2017 Академика 2:1 Пасуш де Феррейра К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Пасуш де Феррейра 3:2 Морейренсе ПЛ
- 23.09.2017 Бенфика 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 20.09.2017 Лейшоэш 1:0 Пасуш де Феррейра КЛ
- 15.09.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.08.2017 Вальядолид 0:0 Пасуш де Феррейра ТМК
- 26.08.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 21.08.2017 Фейренсе 2:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 13.08.2017 Пасуш де Феррейра 2:2 Авиш ПЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
- 08.09.2017 Бенфика 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 02.09.2017 Портимоненсе 3:1 Шавиш КЛ
- 28.08.2017 Портимоненсе 1:2 Маритиму ПЛ
- 18.08.2017 Риу Аве 2:0 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 9
|45
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|38 - 10
|43
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|40 - 11
|40
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 15
|37
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 16
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|17 - 20
|27
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 29
|23
|8.
|Шавиш
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|9.
|Боавишта
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 21
|20
|10.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 22
|18
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|15 - 21
|17
|14.
|Авиш
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 26
|14
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 34
|14
|17.
|Эшторил
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 35
|12
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 31
|11
Второй тайм
90'
Портимоненсе делает замену. Фабрисио Месиас уходит с поля, а Инасио Карнейро выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пинту Рикарду получил желтую карточку от судьи
89'
Рикарду Абел получил желтую карточку от судьи
83'
Пасуш де Феррейра делает замену. Леау Андре уходит с поля, а Роша Вашку выходит на его замену.
82'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Манафа Вилсон выходит на его замену.
80'
Фабрисио Месиас получил желтую карточку от судьи
78'
Эвертон Перейра получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Shoya Nakajima бьет в цель!
68'
Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
67'
Пасуш де Феррейра делает замену. Морейра Бруну уходит с поля, а Мабиль Авер выходит на его замену.
60'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Эвертон Перейра выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Феллипе Луис бьет в цель!
52'
Пасуш де Феррейра делает замену. Мартинс Жиан уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Табата Бруно получает вторую желтую карточку. Удаление.
11'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Capital do Movel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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