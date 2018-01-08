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Стадион: Драгау
4:2
Конец матча
0:1
22' ГолРафинья Диас
35' Желтая карточкаМиранда Рафаэл
41' Желтая карточкаУртадо Паоло
1:1
58' ГолАбубакар Венсан
2:1
62' ГолБраими Ясин
74' Желтая карточкаВаленте Маркуш
3:1
79' ГолМарега Мусса
4:1
83' ГолМарега Мусса
4:2
88' ГолЭлдон Рамуш
|
22'
0:1
35'
41'
58'
1:1
62'
2:1
74'
79'
3:1
83'
4:1
88'
4:2
Состав команд
12
Са
Жозе
23
Рейес
Диего
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
33
Жубал
Мендес
53
Конан
Гислен
10
Элдон
Рамуш
16
Уртадо
Паоло
11
Рафинья
Диас
49
Талло
Жуниор
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 12 Са Жозе Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 23 Рейес Диего Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- 11 Марега Мусса Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 19 Лаюн Мигель Защитник
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Витория Гимарайнш 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Дуглас Ренато Вратарь
- 15 Гарсия Виктор Защитник
- 33 Жубал Мендес Защитник
- 4 Валенте Маркуш Защитник
- 53 Конан Гислен Защитник
- 7 Рамуш Франсишку Полузащитник
- 5 Миранда Рафаэл Полузащитник
- 10 Элдон Рамуш Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 11 Рафинья Диас Полузащитник
- 49 Талло Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 6 Морену Жоау Защитник
- 20 Аурелиу Жоау Защитник
- 80 Кику Родригеш Полузащитник
- 19 Ринкон Себастьян Полузащитник
- 71 Стургеон Фабиу Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 24.10.2017 Порту 0:0 Лейшоэш КЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 13.10.2017 Лузитану Жиназиу 0:6 Порту К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 23.11.2017 Ред Булл Зальцбург 3:0 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
- 11.11.2017 Витория Гимарайнш 1:4 Оливейренсе КЛ
- 05.11.2017 Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика ПЛ
- 02.11.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Марсель ЛЕ
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 14.10.2017 Васко да Гама 1:6 Витория Гимарайнш К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 01.10.2017 Белененсеш 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
Последние игры между собой
Порту: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Витория Гимарайнш: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш Кубок
- 23.07.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту Товарищеские матчи. Клубы
- 11.02.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту Примейра-лига
- 10.09.2016 Порту 3:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 31.07.2016 Витория Гимарайнш 0:2 Порту Товарищеские матчи. Клубы
- 17.01.2016 Витория Гимарайнш 1:0 Порту Примейра-лига
- 15.08.2015 Порту 3:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 13.02.2015 Порту 1:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 14.09.2014 Витория Гимарайнш 1:1 Порту Примейра-лига
- 02.03.2014 Витория Гимарайнш 2:2 Порту Примейра-лига
- 10.11.2013 Витория Гимарайнш 0:2 Порту Кубок Португалии
- 27.09.2013 Порту 1:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 10.08.2013 Порту 3:0 Витория Гимарайнш Суперкубок
- 03.02.2013 Витория Гимарайнш 0:4 Порту Примейра-лига
- 25.08.2012 Порту 4:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 22.01.2012 Порту 3:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 14.08.2011 Витория Гимарайнш 0:1 Порту Примейра-лига
- 08.08.2011 Порту 2:1 Витория Гимарайнш Суперкубок
- 22.05.2011 Витория Гимарайнш 2:6 Порту Кубок
- 05.03.2011 Порту 2:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 9
|45
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|38 - 10
|43
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|40 - 11
|40
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 15
|37
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 16
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|17 - 20
|27
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 29
|23
|8.
|Шавиш
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|9.
|Боавишта
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 21
|20
|10.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 22
|18
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 26
|17
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 21
|14
|14.
|Авиш
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 26
|14
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 33
|13
|17.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 33
|12
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 31
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Элдон Рамуш бьет в цель!
86'
Витория Гимарайнш делает замену. Уртадо Паоло уходит с поля, а Кику Родригеш выходит на его замену.
84'
Порту делает замену. Марега Мусса уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
81'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Лаюн Мигель выходит на его замену.
80'
Витория Гимарайнш делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Ринкон Себастьян выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
74'
Валенте Маркуш получил желтую карточку от судьи
67'
Витория Гимарайнш делает замену. Рамуш Франсишку уходит с поля, а Стургеон Фабиу выходит на его замену.
64'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Уртадо Паоло получил желтую карточку от судьи
35'
Миранда Рафаэл получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Рафинья Диас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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