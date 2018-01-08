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Стадион:
Порту
4:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
22' Гол
Рафинья Диас
35' Желтая карточка
Миранда Рафаэл
41' Желтая карточка
Уртадо Паоло
1:1
58' Гол
Абубакар Венсан
2:1
62' Гол
Браими Ясин
74' Желтая карточка
Валенте Маркуш
3:1
79' Гол
Марега Мусса
4:1
83' Гол
Марега Мусса
4:2
88' Гол
Элдон Рамуш
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Элдон Рамуш бьет в цель!
86'
Витория Гимарайнш делает замену. Уртадо Паоло уходит с поля, а Кику Родригеш выходит на его замену.
84'
Порту делает замену. Марега Мусса уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
81'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Лаюн Мигель выходит на его замену.

80'
Витория Гимарайнш делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Ринкон Себастьян выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Валенте Маркуш получил желтую карточку от судьи
67'
Витория Гимарайнш делает замену. Рамуш Франсишку уходит с поля, а Стургеон Фабиу выходит на его замену.
64'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Уртадо Паоло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Миранда Рафаэл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Рафинья Диас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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