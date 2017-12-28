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Стадион:
Валенсия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 53 минуты, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Валенсия
92.9% (78)
Ничья:
1.2% (1)
Жирона
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
31% (26)
Валенсия:
29.8% (25)
Валенсия:
14.3% (12)
Валенсия:
11.9% (10)
Жирона:
2.4% (2)
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