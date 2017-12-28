Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Сарагоса 0:2 Валенсия КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 18.08.2017 Валенсия 1:0 Лас-Пальмас П
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
Жирона (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 04.09.2017 CF Ripoll 0:8 Жирона ТМК
- 26.08.2017 Жирона 1:0 Малага П
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 8
|36
|3.
|Валенсия
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|20 - 22
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 20
|27
|7.
|Эйбар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 29
|24
|8.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 16
|23
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 29
|23
|10.
|Жирона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 26
|23
|11.
|Леганес
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|13.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 31
|21
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|16.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|15 - 22
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|13 - 25
|15
|18.
|Депортиво
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 31
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ЖиронаДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 53 минуты, которая состоится 06.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Валенсия
92.9% (78)
Ничья:
1.2% (1)
Жирона
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
31% (26)
2:1 Валенсия:
29.8% (25)
1:0 Валенсия:
14.3% (12)
3:1 Валенсия:
11.9% (10)
0:1 Жирона:
2.4% (2)
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