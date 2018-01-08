Стадион: Ла Росаледа Зрители: 12149
3' Желтая карточкаДавид Лопес
0:1
6' ГолДардер Серхи
7' Желтая карточкаРесио Хосе
32' Желтая карточкаЭрмосо Марио
78' Желтая карточкаДиего Гонсалес VII
81' Желтая карточкаФуэго Хави
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
94'
Шанс! Бастон Борха из команды Малага пробил головой, но мимо
94'
Микель Игнаси из команды Малага делает передачу одноклубнику.
94'
93'
93'
Диего Гонсалес VII делает скидку назад вдоль ворот
92'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
92'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Онтиверос Хавьер из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Эрнандес Луис из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
90'
Игрок команды Эспаньол выносит мяч
90'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Росалес Роберто мяч отрикошетил от ворот
90'
Игрок команды Эспаньол выносит мяч
89'
Ресио Хосе из команды Малага отправил кросс в штрафную...
89'
89'
89'
89'
89'
89'
Диего Гонсалес VII из команды Малага отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Дардер Серхи из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
86'
Бастон Борха из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
86'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Диего Гонсалес VII из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
84'
84'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
83'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
83'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
81'
Фуэго Хави сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
81'
Судья свистит. Фуэго Хави атаковал сзади соперника. Это Хуанпи Аньор заработал своей команде штрафной
81'
80'
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 12149 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
79'
Эрмосо Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
79'
Диего Гонсалес VII из команды Малага должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
78'
Диего Гонсалес VII получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Безумный фол. Диего Гонсалес VII грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
78'
78'
Хуанпи Аньор не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
Морено Херард из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Фуэго Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
Плохо сыграл Микель Игнаси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
74'
73'
73'
Микель Игнаси из команды Малага не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
73'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Хуанпи Аньор
70'
70'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Хорошую попытку сделал Дидак Вилья. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
69'
69'
68'
68'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
68'
68'
67'
67'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Бастон Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
66'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Бастон Борха из команды Малага опасно и грубо сыграл. Морено Херард пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
65'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
64'
Морено Херард из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
64'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
63'
Дидак Вилья из команды Эспаньол в офсайде
62'
62'
Санчес Виктор получил травму и заменен. Дидак Вилья выходит на поле.
62'
Росалес Роберто из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Санчес Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ресио Хосе из команды Малага отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
59'
Тактическая замена. Пеньяранда Адальберто уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
59'
58'
Кеко Серхио из команды Малага навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Чори Кастро из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
58'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
57'
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
55'
Морено Херард из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой справа.
54'
Пеньяранда Адальберто пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
53'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
52'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
52'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Микель Игнаси из команды Малага.
52'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
52'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
49'
49'
49'
Морено Херард коснулся мяча рукой.
48'
Диего Гонсалес VII из команды Малага играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
48'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
47'
47'
46'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Кеко Серхио коснулся мяча рукой.
45'
45'
Хави Лопеc навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ресио Хосе из команды Малага опасно и грубо сыграл. Санчес Виктор пострадал.
44'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
43'
43'
Диего Гонсалес VII нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Ресио Хосе из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
42'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пеньяранда Адальберто
42'
Диего Гонсалес VII из команды Малага играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
41'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морено Херард
38'
Эрнандес Луис из команды Малага в офсайде
38'
38'
Ресио Хосе из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
38'
Чори Кастро из команды Малага нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Кеко Серхио из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Росалес Роберто из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
34'
Пеньяранда Адальберто не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
32'
Эрмосо Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
32'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
32'
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Кеко Серхио из команды Малага опасно и грубо сыграл. Пау Лопес пострадал.
31'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
31'
Ресио Хосе выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Пеньяранда Адальберто наказан за толчок Санчес Виктор
29'
29'
28'
Судья свистит. Эрнандес Луис атаковал сзади соперника. Это Кариколь Аарон заработал своей команде штрафной
27'
Давид Лопес из команды Эспаньол хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
27'
Ресио Хосе наказан за толчок Эрмосо Марио
26'
26'
26'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Росалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
23'
23'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
23'
Диего Гонсалес VII из команды Малага отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Судья сигнализирует, что Фуэго Хави из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пеньяранда Адальберто
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
18'
18'
Хави Лопеc не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой справа.
16'
16'
16'
15'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Хорошую попытку сделал Пеньяранда Адальберто. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
13'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
11'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
11'
Кеко Серхио из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Кеко Серхио из команды Малага навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
8'
Гарсия Серхио пробует нанести удар издали, но Роберто Хименес держит все под контролем
8'
8'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Ресио Хосе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
7'
Ресио Хосе из команды Малага опасно и грубо сыграл. Гарсия Серхио пострадал.
6'
Гарсия Серхио сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Дардер Серхи изменил счет на табло!
6'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
6'
5'
5'
Ресио Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Давид Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение
3'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
2'
2'
1'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:1 Эспаньол
Малага
45.2% (90)
Ничья:
41.2% (82)
Эспаньол
13.6% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.2% (68)
2:1 Малага:
21.6% (43)
1:0 Малага:
18.1% (36)
0:1 Эспаньол:
6.5% (13)
1:2 Эспаньол:
5% (10)
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