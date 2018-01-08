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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12149
Малага
0:1
Конец матча
Эспаньол
0'
3' Желтая карточка
Давид Лопес
0:1
6' Гол
Дардер Серхи
7' Желтая карточка
Ресио Хосе
32' Желтая карточка
Эрмосо Марио
78' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
81' Желтая карточка
Фуэго Хави
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Удар от ворот произведет Эспаньол
94'
Шанс! Бастон Борха из команды Малага пробил головой, но мимо
94'
Микель Игнаси из команды Малага делает передачу одноклубнику.

94'
Онтиверос Хавьер из команды Малага отправил кросс в штрафную...
93'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Диего Гонсалес VII делает скидку назад вдоль ворот
92'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
92'
Удар от ворот произведет Малага
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Онтиверос Хавьер из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Эрнандес Луис из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
90'
Игрок команды Эспаньол выносит мяч
Угловой
90'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Росалес Роберто мяч отрикошетил от ворот
90'
Игрок команды Эспаньол выносит мяч
89'
Ресио Хосе из команды Малага отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Диего Гонсалес VII из команды Малага отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Малага
88'
Дардер Серхи из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
86'
Бастон Борха из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
85'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
85'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
85'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Диего Гонсалес VII из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
83'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
Желтая карточка
81'
Фуэго Хави сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
81'
Судья свистит. Фуэго Хави атаковал сзади соперника. Это Хуанпи Аньор заработал своей команде штрафной
81'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Эспаньол
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 12149 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Удар от ворот произведет Малага
79'
Эрмосо Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
79'
Диего Гонсалес VII из команды Малага должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
78'
Диего Гонсалес VII получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Диего Гонсалес VII грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
78'
Удар от ворот произведет Эспаньол
78'
Хуанпи Аньор не смог попасть в створ ударом издали
77'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
76'
Морено Херард из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Фуэго Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
75'
Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Микель Игнаси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
74'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
74'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Эспаньол
73'
Микель Игнаси из команды Малага не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
Онтиверос Хавьер из команды Малага отправил кросс в штрафную...
73'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Хуанпи Аньор
70'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Хорошую попытку сделал Дидак Вилья. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
69'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Эспаньол
68'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
68'
Онтиверос Хавьер из команды Малага отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
67'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Бастон Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
66'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
65'
Бастон Борха из команды Малага опасно и грубо сыграл. Морено Херард пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
64'
Морено Херард из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
64'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
64'
Диего Гонсалес VII предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Офсайд
63'
Дидак Вилья из команды Эспаньол в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Эспаньол
62'
Санчес Виктор получил травму и заменен. Дидак Вилья выходит на поле.
62'
Росалес Роберто из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Санчес Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
60'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ресио Хосе из команды Малага отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
59'
Тактическая замена. Пеньяранда Адальберто уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
59'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кеко Серхио из команды Малага навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Чори Кастро из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
58'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
57'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
57'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
55'
Морено Херард из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
55'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой справа.
54'
Пеньяранда Адальберто пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
52'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Микель Игнаси из команды Малага.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
52'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
50'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
49'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Морено Херард коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
48'
Диего Гонсалес VII из команды Малага играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
47'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Эспаньол
46'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
45'
Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Кеко Серхио коснулся мяча рукой.
45'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хави Лопеc навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ресио Хосе из команды Малага опасно и грубо сыграл. Санчес Виктор пострадал.
44'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
43'
Удар от ворот произведет Эспаньол
43'
Диего Гонсалес VII нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Ресио Хосе из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пеньяранда Адальберто
Фол, нарушение
42'
Диего Гонсалес VII из команды Малага играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
41'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
40'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морено Херард
Офсайд
38'
Эрнандес Луис из команды Малага в офсайде
38'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Ресио Хосе из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
38'
Чори Кастро из команды Малага нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
38'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Кеко Серхио из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Росалес Роберто из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Пеньяранда Адальберто не смог попасть в створ ударом издали
33'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Эрмосо Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
32'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
32'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
31'
Кеко Серхио из команды Малага опасно и грубо сыграл. Пау Лопес пострадал.
31'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
31'
Ресио Хосе выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
29'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
29'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Эрнандес Луис атаковал сзади соперника. Это Кариколь Аарон заработал своей команде штрафной
27'
Давид Лопес из команды Эспаньол хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Ресио Хосе наказан за толчок Эрмосо Марио
26'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
26'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
25'
Удар от ворот произведет Эспаньол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Росалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали
25'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Эспаньол
23'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
23'
Диего Гонсалес VII из команды Малага отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Эспаньол
20'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Фуэго Хави из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пеньяранда Адальберто
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
19'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Малага
18'
Хави Лопеc не смог попасть в створ ударом издали
18'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Санчес Виктор из команды Эспаньол подал угловой справа.
16'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Хорошую попытку сделал Пеньяранда Адальберто. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
13'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
11'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
11'
Кеко Серхио из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кеко Серхио из команды Малага навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Гарсия Серхио пробует нанести удар издали, но Роберто Хименес держит все под контролем
8'
Удар от ворот произведет Эспаньол
8'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
7'
Ресио Хосе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
7'
Ресио Хосе из команды Малага опасно и грубо сыграл. Гарсия Серхио пострадал.
6'
Гарсия Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Дардер Серхи изменил счет на табло!
6'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
6'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Эспаньол
5'
Ресио Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
3'
Давид Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
3'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
2'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:1 Эспаньол
Малага
45.2% (90)
Ничья:
41.2% (82)
Эспаньол
13.6% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.2% (68)
Малага:
21.6% (43)
Малага:
18.1% (36)
Эспаньол:
6.5% (13)
Эспаньол:
5% (10)
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