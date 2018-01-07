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Стадион: Зрители: 7523
Леганес
0:0
Второй тайм: 67'
Реал Сосьедад
0'
34' Желтая карточка
Виллиан Жозе
67'
Второй тайм
66'
Хуанми Мигель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
66'
Плохо сыграл Сальдуа Хосеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
65'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
65'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
65'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
65'
Ильяраменди Асьер мяч отрикошетил от ворот
64'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
64'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
62'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Эрасо Хави пострадал.
62'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
60'
Рико Диего из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
60'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
58'
Бове Клаудио из команды Леганес делает неудачный навес.
Фол, нарушение
58'
Омар Рамос из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Прието Хаби пострадал.
57'
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57'
Удар от ворот произведет Леганес
57'
Отличный пас сделал Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Габриэл Пирес атаковал сзади соперника. Это Виллиан Жозе заработал своей команде штрафной
56'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
55'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
Удар от ворот произведет Леганес
54'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
53'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
53'
Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
52'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
52'
Дос Сантос Мауро нанес удар головой, но Рульи Херонимо перевел мяч на угловой!
52'
Муньос Эсекьель из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
52'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Омар Рамос из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
52'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
52'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
51'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Эрасо Хави из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает пас партнеру.
51'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
48'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
48'
Рульи Херонимо не дал случится голу! Сальдуа Хосеба должен был забивать, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв
48'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
47'
Удар от ворот произведет Леганес
47'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Гумбау Херард уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
47'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
46'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
45'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
41'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
41'
Соперник делает почти голевой пас, но Куэльяр Иван из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
41'
Хороший удар издали нанес Ильяраменди Асьер, но отличный сейв сделал Куэльяр Иван. Угловой.
41'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
40'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
40'
Дос Сантос Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Куэльяр Иван из команды Леганес сделал отличный сейв!
39'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Оярсабаль Микель должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
39'
Отличные скиллы показывает Арсальюс Альваро, обводя своих соперников
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арсальюс Альваро
Фол, нарушение
38'
Рико Диего из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Каналес Серхио пострадал.
37'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
35'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Виллиан Жозе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Виллиан Жозе грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
34'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Сурутуса Давид коснулся мяча рукой.
33'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
32'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Муньос Эсекьель атаковал сзади соперника. Это Сурутуса Давид заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
30'
Бове Клаудио из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Прието Хаби
27'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
25'
Удар от ворот произведет Леганес
24'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
24'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
24'
Эль-Жар Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
22'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
22'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает неудачный навес.
Фол, нарушение
20'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Габриэл Пирес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арсальюс Альваро
18'
Виллиан Жозе нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
18'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
17'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
17'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
17'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
16'
Эрасо Хави пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
16'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
15'
Оярсабаль Микель коснулся мяча рукой.
15'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
15'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
15'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Рико Диего из команды Леганес играет слишком грубо. Каналес Серхио оказался на газоне.
13'
Удар от ворот произведет Леганес
13'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
12'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
11'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Бове Клаудио из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
10'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Удар от ворот произведет Леганес
9'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
9'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
8'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой справа.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Рульи Херонимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Должен был быть гол! Габриэл Пирес имел отличный шанс, но Рульи Херонимо не дал голу состоятся!
6'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Удар от ворот произведет Леганес
3'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Габриэл Пирес из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Реал Сосьедад
Леганес
16.2% (32)
Ничья:
38.6% (76)
Реал Сосьедад
45.2% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.5% (62)
Реал Сосьедад:
25.9% (51)
Леганес:
10.7% (21)
Реал Сосьедад:
9.6% (19)
Леганес:
3.6% (7)
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