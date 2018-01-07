Стадион: Бутарке Зрители: 7523
0:0
Второй тайм: 67'
34' Желтая карточкаВиллиан Жозе
Второй тайм
66'
Хуанми Мигель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
66'
Плохо сыграл Сальдуа Хосеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
65'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
65'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
65'
Ильяраменди Асьер мяч отрикошетил от ворот
64'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
64'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Эрасо Хави пострадал.
62'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
60'
Рико Диего из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
58'
Бове Клаудио из команды Леганес делает неудачный навес.
58'
Омар Рамос из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Прието Хаби пострадал.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 7523 болельщиков
57'
57'
Отличный пас сделал Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Судья свистит. Габриэл Пирес атаковал сзади соперника. Это Виллиан Жозе заработал своей команде штрафной
56'
55'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
54'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
53'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
52'
Дос Сантос Мауро нанес удар головой, но Рульи Херонимо перевел мяч на угловой!
52'
Муньос Эсекьель из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
52'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
Омар Рамос из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
52'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
51'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Эрасо Хави из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает пас партнеру.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
48'
48'
Рульи Херонимо не дал случится голу! Сальдуа Хосеба должен был забивать, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв
48'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Гумбау Херард уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
47'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
45'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
43'
41'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
41'
Соперник делает почти голевой пас, но Куэльяр Иван из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
41'
Хороший удар издали нанес Ильяраменди Асьер, но отличный сейв сделал Куэльяр Иван. Угловой.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
40'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
40'
Дос Сантос Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Куэльяр Иван из команды Леганес сделал отличный сейв!
39'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Оярсабаль Микель должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
39'
Отличные скиллы показывает Арсальюс Альваро, обводя своих соперников
39'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арсальюс Альваро
38'
Рико Диего из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Каналес Серхио пострадал.
37'
36'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
35'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Виллиан Жозе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Безумный фол. Виллиан Жозе грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
34'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Сурутуса Давид коснулся мяча рукой.
33'
33'
32'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья свистит. Муньос Эсекьель атаковал сзади соперника. Это Сурутуса Давид заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
30'
Бове Клаудио из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
29'
29'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Прието Хаби
27'
27'
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
25'
24'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
24'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
24'
Эль-Жар Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает неудачный навес.
20'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Габриэл Пирес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арсальюс Альваро
18'
Виллиан Жозе нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
18'
17'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
17'
17'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
17'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
16'
Эрасо Хави пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
16'
15'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Оярсабаль Микель коснулся мяча рукой.
15'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
15'
15'
14'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
14'
Рико Диего из команды Леганес играет слишком грубо. Каналес Серхио оказался на газоне.
13'
13'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
12'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Бове Клаудио из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
10'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
9'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
9'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
8'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой справа.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Рульи Херонимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Должен был быть гол! Габриэл Пирес имел отличный шанс, но Рульи Херонимо не дал голу состоятся!
6'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
5'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Габриэл Пирес из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Реал Сосьедад
Леганес
16.2% (32)
Ничья:
38.6% (76)
Реал Сосьедад
45.2% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.5% (62)
1:2 Реал Сосьедад:
25.9% (51)
1:0 Леганес:
10.7% (21)
0:1 Реал Сосьедад:
9.6% (19)
2:1 Леганес:
3.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация