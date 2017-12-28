Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Депортиво

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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Вильярреал 2:0 Малага П
- 02.11.2017 Славия Прага 0:2 Вильярреал ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 28.09.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
Депортиво (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 19.11.2017 Малага 3:2 Депортиво П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 26.08.2017 Леванте 2:2 Депортиво П
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Депортиво: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 14.05.2017 Вильярреал 0:0 Депортиво Примера
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал Примера
- 09.08.2016 Депортиво 2:0 Вильярреал Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Вильярреал 0:2 Депортиво Примера
- 03.01.2016 Депортиво 1:2 Вильярреал Примера
- 02.05.2015 Депортиво 1:1 Вильярреал Примера
- 21.12.2014 Вильярреал 3:0 Депортиво Примера
- 13.02.2011 Депортиво 1:0 Вильярреал Примера
- 23.09.2010 Вильярреал 1:0 Депортиво Примера
- 28.02.2010 Вильярреал 1:0 Депортиво Примера
- 27.09.2009 Депортиво 1:0 Вильярреал Примера
- 01.02.2009 Депортиво 3:0 Вильярреал Примера
- 14.09.2008 Вильярреал 1:0 Депортиво Примера
- 18.05.2008 Депортиво 0:2 Вильярреал Первый дивизион
- 13.01.2008 Вильярреал 4:3 Депортиво Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 8
|36
|3.
|Валенсия
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|20 - 22
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 20
|27
|7.
|Эйбар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 29
|24
|8.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 16
|23
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 29
|23
|10.
|Жирона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 26
|23
|11.
|Леганес
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|13.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 31
|21
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|16.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|15 - 22
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|13 - 25
|15
|18.
|Депортиво
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 31
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - ДепортивоДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 9 минут, которая состоится 07.01.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Депортиво
Вильярреал
88.9% (80)
Ничья:
8.9% (8)
Депортиво
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
41.1% (37)
2:0 Вильярреал:
23.3% (21)
1:0 Вильярреал:
15.6% (14)
1:1 Ничья:
6.7% (6)
3:1 Вильярреал:
4.4% (4)
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