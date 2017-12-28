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Стадион:
Вильярреал
 
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Депортиво
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Депортиво

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 9 минут, которая состоится 07.01.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Депортиво
Вильярреал
88.9% (80)
Ничья:
8.9% (8)
Депортиво
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
41.1% (37)
Вильярреал:
23.3% (21)
Вильярреал:
15.6% (14)
Ничья:
6.7% (6)
Вильярреал:
4.4% (4)
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