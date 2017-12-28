Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
Хетафе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 27.11.2017 Эспаньол 1:0 Хетафе П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 04.10.2017 Сеговиана 1:2 Хетафе ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
- 30.08.2017 Рекреативо 1:0 Хетафе ТМК
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 14.02.2016 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 22.09.2015 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 21.03.2015 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 26.10.2014 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 13.04.2014 Хетафе 0:2 Атлетико М Примера
- 24.11.2013 Атлетико М 7:0 Хетафе Примера
- 07.04.2013 Хетафе 0:0 Атлетико М Примера
- 10.01.2013 Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля
- 13.12.2012 Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля
- 11.11.2012 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 01.04.2012 Атлетико М 3:0 Хетафе Примера
- 07.11.2011 Хетафе 3:2 Атлетико М Примера
- 02.03.2011 Хетафе 1:1 Атлетико М Примера
- 16.10.2010 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 15.05.2010 Атлетико М 0:3 Хетафе Примера
- 24.01.2010 Хетафе 1:0 Атлетико М Примера
- 15.02.2009 Атлетико М 1:1 Хетафе Примера
- 24.09.2008 Хетафе 1:2 Атлетико М Примера
- 27.04.2008 Хетафе 1:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 8
|36
|3.
|Валенсия
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|20 - 22
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 20
|27
|7.
|Эйбар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 29
|24
|8.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 16
|23
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 29
|23
|10.
|Жирона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 26
|23
|11.
|Леганес
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|13.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 31
|21
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|16.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|15 - 22
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|13 - 25
|15
|18.
|Депортиво
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 31
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ХетафеДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 38 минут, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе
Атлетико М
96.8% (92)
Ничья:
1.1% (1)
Хетафе
2.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
38.9% (37)
2:1 Атлетико М:
25.3% (24)
1:0 Атлетико М:
16.8% (16)
3:1 Атлетико М:
8.4% (8)
3:2 Атлетико М:
2.1% (2)
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