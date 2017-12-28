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Стадион:
Атлетико М
 
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Хетафе
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 38 минут, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе
Атлетико М
96.8% (92)
Ничья:
1.1% (1)
Хетафе
2.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
38.9% (37)
Атлетико М:
25.3% (24)
Атлетико М:
16.8% (16)
Атлетико М:
8.4% (8)
Атлетико М:
2.1% (2)
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