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Стадион:
Севилья
 
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Бетис
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бетис

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 23 минуты, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Бетис
Севилья
93.9% (77)
Ничья:
1.2% (1)
Бетис
4.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
41.5% (34)
Севилья:
28% (23)
Севилья:
13.4% (11)
Севилья:
2.4% (2)
Севилья:
2.4% (2)
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