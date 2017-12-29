Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бетис

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
Бетис (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 15.11.2017 Бетис 4:0 Эсиха ТМК
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Вильярреал 3:1 Бетис П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья Примера
- 20.09.2016 Севилья 1:0 Бетис Примера
- 24.04.2016 Севилья 2:0 Бетис Примера
- 12.01.2016 Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля
- 06.01.2016 Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля
- 19.12.2015 Бетис 0:0 Севилья Примера
- 13.04.2014 Бетис 0:2 Севилья Примера
- 21.03.2014 Бетис 0:2 Севилья Лига Европы
- 14.03.2014 Севилья 0:2 Бетис Лига Европы
- 25.11.2013 Севилья 4:0 Бетис Примера
- 13.04.2013 Бетис 3:3 Севилья Примера
- 19.11.2012 Севилья 5:1 Бетис Примера
- 02.05.2012 Севилья 1:2 Бетис Примера
- 22.01.2012 Бетис 1:1 Севилья Примера
- 08.02.2009 Севилья 1:2 Бетис Примера
- 21.09.2008 Бетис 0:0 Севилья Примера
- 11.05.2008 Бетис 0:2 Севилья Первый дивизион
- 06.01.2008 Севилья 3:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 8
|36
|3.
|Валенсия
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|20 - 22
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 20
|27
|7.
|Эйбар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 29
|24
|8.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 16
|23
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 29
|23
|10.
|Жирона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 26
|23
|11.
|Леганес
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|13.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 31
|21
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|16.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|15 - 22
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|13 - 25
|15
|18.
|Депортиво
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 31
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - БетисДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 23 минуты, которая состоится 06.01.2018.
Новости матча
-
Монтелла возглавил "Севилью" — 20:28
-
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Севилья - Бетис
Севилья
93.9% (77)
Ничья:
1.2% (1)
Бетис
4.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
41.5% (34)
2:0 Севилья:
28% (23)
1:0 Севилья:
13.4% (11)
3:0 Севилья:
2.4% (2)
3:1 Севилья:
2.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация