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Сельта
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 24 минуты, которая состоится 07.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
Сельта
4.2% (4)
Ничья:
6.3% (6)
Реал Мадрид
89.5% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
36.8% (35)
Реал Мадрид:
23.2% (22)
Реал Мадрид:
11.6% (11)
Реал Мадрид:
7.4% (7)
Ничья:
4.2% (4)
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