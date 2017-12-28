Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид

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Сельта (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 29.10.2017 Малага 2:1 Сельта П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 05.10.2017 Сельта 4:3 Пачука ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера
- 25.01.2017 Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 18.01.2017 Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля
- 27.08.2016 Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера
- 05.03.2016 Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера
- 24.10.2015 Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера
- 26.04.2015 Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера
- 06.12.2014 Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера
- 11.05.2014 Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера
- 06.01.2014 Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера
- 10.03.2013 Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера
- 10.01.2013 Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля
- 13.12.2012 Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 20.10.2012 Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 8
|36
|3.
|Валенсия
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|20 - 22
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 20
|27
|7.
|Эйбар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 29
|24
|8.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 16
|23
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|31 - 29
|23
|10.
|Жирона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 26
|23
|11.
|Леганес
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|13.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 31
|21
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|16.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|15 - 22
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|13 - 25
|15
|18.
|Депортиво
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|19.
|Малага
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 31
|11
|20.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 24 минуты, которая состоится 07.01.2018.
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Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
Сельта
4.2% (4)
Ничья:
6.3% (6)
Реал Мадрид
89.5% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
36.8% (35)
1:3 Реал Мадрид:
23.2% (22)
0:2 Реал Мадрид:
11.6% (11)
0:1 Реал Мадрид:
7.4% (7)
1:1 Ничья:
4.2% (4)
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