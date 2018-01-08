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Стадион: Санкорп
0:3
Конец матча
0:1
18' ГолБобо
38' Желтая карточкаБрилланте Джошуа
0:2
50' ГолМежеевски Адриан
69' Желтая карточкаCorey Brown
83' Желтая карточкаСаймон Мэтт
85' Желтая карточкаУилкшир Люк
0:3
86' ГолКэрни Дэвид
90' Желтая карточкаО'Нейлл Брэндон
|
18'
0:1
38'
50'
0:2
69'
75'
83'
85'
86'
0:3
90'
Состав команд
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
26
Уилкшир
Люк
14
Броск
Алекс
9
Бобо
Брисбен Роар 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 2 Ингем Дэн Защитник
- 3 Luke DeVere Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 5 Corey Brown Защитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 36 Daniel Leck Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 33 Petros Skapetis Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Jack Hingert Защитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 25 Rahmat Akbari
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Сидней 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сидней: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.02.2017 Брисбен Роар 0:0 Сидней Эй-Лига
- 30.12.2016 Сидней 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 19.11.2016 Брисбен Роар 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.03.2016 Брисбен Роар 3:2 Сидней Эй-Лига
- 30.01.2016 Сидней 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 06.11.2015 Сидней 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 15.03.2015 Сидней 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 30.12.2014 Брисбен Роар 0:0 Сидней Эй-Лига
- 24.10.2014 Брисбен Роар 0:2 Сидней Эй-Лига
- 14.03.2014 Сидней 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 26.12.2013 Сидней 2:5 Брисбен Роар Эй-Лига
- 19.10.2013 Брисбен Роар 4:0 Сидней Эй-Лига
- 28.03.2013 Брисбен Роар 3:1 Сидней Эй-Лига
- 10.02.2013 Сидней 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 16.11.2012 Брисбен Роар 4:2 Сидней Эй-Лига
- 14.01.2012 Брисбен Роар 2:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 05.12.2011 Сидней 2:0 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 15.10.2011 Сидней 0:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 13.12.2010 Сидней 0:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|12
|2
|1
|38 - 12
|38
|2.
|Ньюкасл Джетс
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Мельбурн Сити
|14
|7
|1
|6
|17 - 17
|22
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|18 - 16
|20
|5.
|Мельбурн Виктори
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|5
|4
|15 - 22
|17
|7.
|Перт Глори
|14
|5
|1
|8
|15 - 28
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|9.
|Брисбен Роар
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|13
|1
|4
|8
|16 - 27
|7
Второй тайм
90'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Кэрни Дэвид бьет в цель!
85'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
83'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
82'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
80'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Rahmat Akbari выходит на его замену.
75'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
69'
Corey Brown получил желтую карточку от судьи
68'
Брисбен Роар делает замену. Кристенсен Томас уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
64'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
64'
Брисбен Роар делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Ботеак Эрик выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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