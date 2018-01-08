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Стадион:
Брисбен Роар
0:3
Конец матча
Сидней
0'
0:1
18' Гол
Бобо
38' Желтая карточка
Брилланте Джошуа
0:2
50' Гол
Межеевски Адриан
69' Желтая карточка
Corey Brown
83' Желтая карточка
Саймон Мэтт
85' Желтая карточка
Уилкшир Люк
0:3
86' Гол
Кэрни Дэвид
90' Желтая карточка
О'Нейлл Брэндон
90'+6
Второй тайм
90'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Кэрни Дэвид бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи

82'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
80'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Rahmat Akbari выходит на его замену.
75'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Corey Brown получил желтую карточку от судьи
68'
Брисбен Роар делает замену. Кристенсен Томас уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
64'
Брисбен Роар делает замену. Petros Skapetis уходит с поля, а Ботеак Эрик выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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