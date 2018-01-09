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Стадион:
Ньюкасл Джетс
2:0
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
63' Желтая карточка
Ёша Роус
68' Желтая карточка
Меллинг Джейкоб
72' Вторая желтая карточка
Ёша Роус
1:0
82' Гол
Dimitri Petratos
90' Желтая карточка
Хул Эндрю
2:0
90' Гол
Родригес Патрисио II
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Родригес Патрисио II бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
88'
Ньюкасл Джетс делает замену. Димитрий Петратос уходит с поля, а Johnny Koutroumbis выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Димитрий Петратос бьет в цель!
72'
Ёша Роус получает вторую желтую карточку. Удаление.

71'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Ёша Роус получил желтую карточку от судьи
56'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Lachlan Wales выходит на его замену.
39'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Брама Вут уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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