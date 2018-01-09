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Стадион: Хантер
2:0
Конец матча
63' Желтая карточкаЁша Роус
68' Желтая карточкаМеллинг Джейкоб
72' Вторая желтая карточкаЁша Роус
1:0
82' ГолDimitri Petratos
90' Желтая карточкаХул Эндрю
2:0
90' ГолРодригес Патрисио II
|
63'
68'
72'
82'
1:0
90'
90'
2:0
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 24 Joseph Champness
- 3 Jason Hoffman
- 6 Steven Ugarkovic
- 4 Nigel Boogaard
- Запасные игроки
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 18 Johnny Koutroumbis
- 22 Lachlan Jackson
- 23 Devante Clut
- Главный тренер: Mark Jones
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 5 Antony Golec Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 13 Kwabena Appiah Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 23 Брама Вут Нападающий
- 8 Blake Powell
- 3 Ёша Роус
- Запасные игроки
- 2 Роу Сторм Защитник
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 20 Adam Pearce
- 22 Меллинг Джейкоб
- 24 Lachlan Wales
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сентрал Кост Маринерз: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 20.11.2016 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 09.04.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.02.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 14.11.2015 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 28.02.2015 Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 11.10.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.03.2014 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 25.01.2014 Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.11.2013 Ньюкасл Джетс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.01.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 08.12.2012 Ньюкасл Джетс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 20.10.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 15.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 11.12.2011 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 23.10.2011 Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 14.02.2011 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 17.01.2011 Ньюкасл Джетс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|12
|2
|1
|38 - 12
|38
|2.
|Ньюкасл Джетс
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мельбурн Сити
|2:0
|15
|8
|1
|6
|19 - 17
|25
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|18 - 16
|20
|5.
|Мельбурн Виктори
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|5
|4
|15 - 22
|17
|7.
|Перт Глори
|0:2
|15
|5
|1
|9
|15 - 30
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|13
|1
|4
|8
|16 - 27
|7
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Родригес Патрисио II бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хул Эндрю получил желтую карточку от судьи
88'
Ньюкасл Джетс делает замену. Димитрий Петратос уходит с поля, а Johnny Koutroumbis выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Димитрий Петратос бьет в цель!
72'
Ёша Роус получает вторую желтую карточку. Удаление.
71'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Kwabena Appiah уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.
68'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
63'
Ёша Роус получил желтую карточку от судьи
56'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Lachlan Wales выходит на его замену.
39'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Брама Вут уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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