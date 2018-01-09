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Стадион:
Перт Глори
0:2
Второй тайм: 71'
Мельбурн Сити
0'
0:1
9' Гол
Маккормак Росс
24' Желтая карточка
Scott Jamieson
0:2
38' Пенальти
Маккормак Росс
41' Желтая карточка
Брэттан Люк
47' Желтая карточка
Alexander Grant
63' Желтая карточка
Andreu Guerao
66' Желтая карточка
Jacob Italiano
71'
Второй тайм
Желтая карточка
66'
Jacob Italiano получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Андреу получил желтую карточку от судьи
63'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
60'
Мельбурн Сити делает замену. Видошич Дарио уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Alexander Grant получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Перт Глори делает замену. Jake Brimmer уходит с поля, а Walter Scott выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Маккормак Росс из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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