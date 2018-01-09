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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
0:2
Второй тайм: 71'
0:1
9' ГолМаккормак Росс
24' Желтая карточкаScott Jamieson
0:2
38' ПенальтиМаккормак Росс
41' Желтая карточкаБрэттан Люк
47' Желтая карточкаAlexander Grant
63' Желтая карточкаAndreu Guerao
66' Желтая карточкаJacob Italiano
|
9'
0:1
24'
38'
0:2
41'
47'
63'
66'
Состав команд
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 29 Jeremy Walker Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 18 Andreu Guerao Полузащитник
- 17 Кастро Диего Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 26 Jacob Italiano
- 20 Jake Brimmer
- Запасные игроки
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 19 Joseph Knowles
- 24 Callum Timmins
- 13 Nick Feely
- 37 Walter Scott
- Главный тренер: Kenny Lowe
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 10 Видошич Дарио Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- 37 Nathaniel Atkinson
- 4 Harrison Delbridge
- 14 Daniel Arzani
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 9 Карруска Марсело Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мельбурн Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Эй-Лига
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори Эй-Лига
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2016 Мельбурн Сити 3:3 Перт Глори Эй-Лига
- 21.10.2016 Мельбурн Сити 2:3 Перт Глори Эй-Лига
- 17.04.2016 Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 03.04.2016 Перт Глори 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.01.2016 Перт Глори 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.11.2015 Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори Эй-Лига
- 21.10.2015 Перт Глори 3:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА
- 19.04.2015 Перт Глори 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 22.02.2015 Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Эй-Лига
- 22.02.2015 Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Эй-Лига
- 26.12.2014 Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 09.02.2014 Мельбурн Сити 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 10.01.2014 Перт Глори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.10.2013 Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 09.02.2013 Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 08.12.2012 Мельбурн Сити 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 21.10.2012 Перт Глори 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|12
|2
|1
|38 - 12
|38
|2.
|Ньюкасл Джетс
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мельбурн Сити
|2:0
|15
|8
|1
|6
|19 - 17
|25
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|6
|2
|6
|18 - 16
|20
|5.
|Мельбурн Виктори
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|5
|4
|15 - 22
|17
|7.
|Перт Глори
|0:2
|15
|5
|1
|9
|15 - 30
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|13
|1
|4
|8
|16 - 27
|7
Второй тайм
66'
Jacob Italiano получил желтую карточку от судьи
63'
Андреу получил желтую карточку от судьи
63'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
60'
Мельбурн Сити делает замену. Видошич Дарио уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
47'
Alexander Grant получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Перт Глори делает замену. Jake Brimmer уходит с поля, а Walter Scott выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Маккормак Росс из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
24'
Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Маккормак Росс бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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