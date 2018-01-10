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Стадион:
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
8' Красная карточка
Уильямс Рис
18' Желтая карточка
Макглинчи Майкл
37' Желтая карточка
Броксхэм Ли
0:1
40' Гол
Барбарусес Костас
58' Желтая карточка
Бернс Натан
61' Желтая карточка
Dylan Fox
1:1
64' Гол
Кришна Рой
82' Желтая карточка
Барбарусес Костас
2:1
83' Гол в свои ворота
Миллиган Марк
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Нигро Стефан выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Миллиган Марк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
82'
Барбарусес Костас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Dylan Fox получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
58'
Бернс Натан получил желтую карточку от судьи
58'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
22'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Макглинчи Майкл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
8'
УДАЛЕНИЕ! - Уильямс Рис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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