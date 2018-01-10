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Стадион: Вестпак
2:1
Конец матча
8' Красная карточкаУильямс Рис
18' Желтая карточкаМакглинчи Майкл
37' Желтая карточкаБроксхэм Ли
0:1
40' ГолБарбарусес Костас
58' Желтая карточкаБернс Натан
61' Желтая карточкаDylan Fox
1:1
64' ГолКришна Рой
82' Желтая карточкаБарбарусес Костас
2:1
83' Гол в свои воротаМиллиган Марк
|
8'
18'
37'
40'
0:1
58'
61'
64'
1:1
83'
2:1
Состав команд
19
Дойл
Томас
21
Кришна
Рой
Веллингтон Феникс 5-3-2
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 2 Daniel Mullen I Защитник
- 6 Dylan Fox Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 13 Росси Марко II Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 8 Люич Матия Нападающий
- 12 Adam Parkhouse
- Главный тренер: Des Buckingham
Мельбурн Виктори 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 2 Герия Джейсон Защитник
- 3 Дино Джулбич Защитник
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 6 Броксхэм Ли Защитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 18 Matias Sanchez I Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 31 Christian Theoharous
- 22 Нигро Стефан
- 1 Matt Acton
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Мельбурн Виктори: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 31.10.2016 Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 02.04.2016 Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.12.2015 Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.11.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.04.2015 Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 01.03.2015 Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.11.2014 Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2014 Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.01.2014 Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.11.2013 Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 31.03.2013 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.01.2013 Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2012 Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.12.2011 Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 30.10.2011 Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 06.01.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 27.11.2010 Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|12
|2
|1
|38 - 12
|38
|2.
|Ньюкасл Джетс
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мельбурн Сити
|15
|8
|1
|6
|19 - 17
|25
|4.
|Аделаида Юнайтед
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|5.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|6
|4
|16 - 23
|18
|7.
|Перт Глори
|15
|5
|1
|9
|15 - 30
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|14
|2
|4
|8
|18 - 28
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Нигро Стефан выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Миллиган Марк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
82'
Барбарусес Костас получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
61'
Dylan Fox получил желтую карточку от судьи
58'
Бернс Натан получил желтую карточку от судьи
58'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
37'
Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
22'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
18'
Макглинчи Майкл получил желтую карточку от судьи
8'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
8'
УДАЛЕНИЕ! - Уильямс Рис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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