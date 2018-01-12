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Стадион: Хантер
1:0
Конец матча
1:0
11' ГолJason Hoffman
15' Желтая карточкаБраун Уэйн II
23' Желтая карточкаБотеак Эрик
25' Желтая карточкаПападопулос Авраам
50' Желтая карточкаКристенсен Томас
90' Желтая карточкаDimitri Petratos
|
11'
1:0
15'
23'
50'
90'
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 4 Nigel Boogaard
- 23 Devante Clut
- 6 Steven Ugarkovic
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 3 Jason Hoffman
- Запасные игроки
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 32 Angus Thurgate
- 18 Johnny Koutroumbis
- 22 Lachlan Jackson
- Главный тренер: Mark Jones
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 24 Connor O'Toole
- 36 Daniel Leck
- Запасные игроки
- 3 Luke DeVere Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 20 Shannon Brady Полузащитник
- 27 Adam Sawyer
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 16.10.2016 Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.04.2016 Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 12.02.2016 Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.11.2015 Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.09.2015 Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное
- 24.04.2015 Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2015 Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 14.11.2014 Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 16.02.2014 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.12.2013 Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.11.2013 Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.02.2013 Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.01.2013 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 01.12.2012 Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.01.2012 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 20.11.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 17.11.2010 Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|12
|2
|1
|38 - 12
|38
|2.
|Ньюкасл Джетс
|16
|10
|3
|3
|35 - 17
|33
|3.
|Мельбурн Сити
|15
|8
|1
|6
|19 - 17
|25
|4.
|Аделаида Юнайтед
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|5.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|6
|4
|16 - 23
|18
|7.
|Перт Глори
|15
|5
|1
|9
|15 - 30
|16
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|9.
|Брисбен Роар
|16
|3
|4
|9
|16 - 25
|13
|10.
|Веллингтон Феникс
|14
|2
|4
|8
|18 - 28
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Димитрий Петратос получил желтую карточку от судьи
88'
Ньюкасл Джетс делает замену. Andrew Nabbout уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
87'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Johnny Koutroumbis выходит на его замену.
73'
Брисбен Роар делает замену. Ботеак Эрик уходит с поля, а Shannon Brady выходит на его замену.
59'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Франьич Иван выходит на его замену.
50'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюкасл Джетс делает замену. Devante Clut уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
23'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
15'
Браун Уэйн II получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Джейсон Хоффмен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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