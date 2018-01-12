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Стадион:
Ньюкасл Джетс
1:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
11' Гол
Jason Hoffman
15' Желтая карточка
Браун Уэйн II
23' Желтая карточка
Ботеак Эрик
25' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
50' Желтая карточка
Кристенсен Томас
90' Желтая карточка
Dimitri Petratos
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Димитрий Петратос получил желтую карточку от судьи
88'
Ньюкасл Джетс делает замену. Andrew Nabbout уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
87'
Ньюкасл Джетс делает замену. Джейсон Хоффмен уходит с поля, а Johnny Koutroumbis выходит на его замену.
73'
Брисбен Роар делает замену. Ботеак Эрик уходит с поля, а Shannon Brady выходит на его замену.
59'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Франьич Иван выходит на его замену.

Желтая карточка
50'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюкасл Джетс делает замену. Devante Clut уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Браун Уэйн II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Джейсон Хоффмен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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