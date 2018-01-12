Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Амьен

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альянц Ривьера
Состав команд
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
37
Гакпе
Серж
14
Какута
Гаэль
15
Конате
Мусса
Ницца 4-3-3
- Основной состав
- 40 Бенитес Вальтер Вратарь
- 15 Бюрнер Патрик Защитник
- 31 Данте Бонфим Защитник
- 23 Сарр Маланг Защитник
- 20 Ле Маршан Максим Защитник
- 6 Сери Жан-Мишель Полузащитник
- 21 Менди Нампалис Полузащитник
- 25 Сиприен Вилан Полузащитник
- 7 Сент-Максимин Аллан Нападающий
- 9 Балотелли Марио Нападающий
- 8 Лис-Мелу Пьерр Нападающий
- Главный тренер: Фавре Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Лё Бьян Микаэль Травмирован
- Лусамба Арно Травмирован
- Суке Арно Травмирован
Амьен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Буэ Жан-Кристоф Вратарь
- 19 Эль-Хаджам Уалид Защитник
- 2 Гуано Принс-Десир Защитник
- 3 Аденон Халед Защитник
- 12 Дибасси Бакай Защитник
- 8 Фофана Гессума Полузащитник
- 6 Монкондю Томас Полузащитник
- 37 Гакпе Серж Полузащитник
- 14 Какута Гаэль Полузащитник
- 7 Манзала Хариссон Полузащитник
- 15 Конате Мусса Нападающий
- Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Зунгу Бонгани Травмирован
- Гартнер Регис Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 07.12.2017 Витесс 1:0 Ницца ЛЕ
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Тулуза 1:2 Ницца Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Кан 1:1 Ницца Л1
- 05.11.2017 Ницца 1:0 Дижон Л1
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Ницца 1:2 Страсбург Л1
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ницца 3:0 Витесс ЛЕ
Амьен (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Сошо 6:0 Амьен КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 16.12.2017 Труа 1:0 Амьен Л1
- 13.12.2017 Амьен 2:1 Тур КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 02.12.2017 Ренн 2:0 Амьен Л1
- 28.11.2017 Амьен 2:1 Дижон Л1
- 25.11.2017 Метц 0:2 Амьен Л1
- 20.11.2017 Амьен 3:0 Лилль Л1
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монпелье 1:1 Амьен Л1
- 28.10.2017 Генгам 1:1 Амьен Л1
- 25.10.2017 Труа 1:2 Амьен КЛ
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 14.10.2017 Тулуза 1:0 Амьен Л1
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 09.09.2017 Страсбург 0:1 Амьен Л1
Последние игры между собой
Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 26.08.2017 Амьен 3:0 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|58 - 15
|50
|2.
|Монако
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|46 - 19
|41
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|46 - 20
|41
|4.
|Марсель
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 22
|38
|5.
|Нант
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|18 - 18
|33
|6.
|Генгам
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|7.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 13
|26
|9.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|10.
|Дижон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 33
|24
|11.
|Кан
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|12 - 21
|24
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 33
|24
|13.
|Амьен
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 22
|21
|14.
|Труа
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 27
|21
|15.
|Бордо
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 29
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 33
|20
|17.
|Тулуза
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 27
|19
|18.
|Лилль
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 30
|19
|19.
|Анже
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 34
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - АмьенДо начала игры осталось 17 часов 50 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Ницца - Амьен
Ницца
96.1% (122)
Ничья:
3.1% (4)
Амьен
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ницца:
38.6% (49)
2:0 Ницца:
29.9% (38)
2:1 Ницца:
18.9% (24)
3:0 Ницца:
3.1% (4)
1:1 Ничья:
3.1% (4)
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