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Ницца
 
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Амьен
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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Амьен

До начала игры осталось 17 часов 50 минут, которая состоится 13.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Ницца - Амьен
Ницца
96.1% (122)
Ничья:
3.1% (4)
Амьен
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
38.6% (49)
Ницца:
29.9% (38)
Ницца:
18.9% (24)
Ницца:
3.1% (4)
Ничья:
3.1% (4)
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