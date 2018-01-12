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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 22578
Страсбург
0:2
Конец матча
Генгам
0'
0:1
8' Гол
Салибур Янис
14' Желтая карточка
Диалло Мустафа
15' Желтая карточка
Гонсальвес Антони
0:2
16' Гол
Бенезе Николя
34' Желтая карточка
Ребошу Педру
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Генгам вырывает победу
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 22578 болельщиков
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

92'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
92'
Салибур Янис коснулся мяча рукой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
До Лука коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Страсбург
90'
Бриан Джимми из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Гонсальвес Антони, и мяч снова в игре
90'
Блайак Жереми из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
88'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Felix Eboa заработал фол
87'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
86'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Гримм Жереми из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. До Лука пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Тактическая замена. Ребошу Педру уходит с поля и его заменяет Табану Франк
84'
Удар от ворот произведет Генгам
84'
Гримм Жереми из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Саади Идрисс пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
83'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
82'
Блайак Жереми из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
81'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
81'
Отличный пас сделал Тюрам Маркус из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Удар от ворот произведет Генгам
79'
Фулкье Димитри из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Фулкье Димитри из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Мангане Кадер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
77'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Страсбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
77'
Фулкье Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
Фол, нарушение
76'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Да Кошта Нуну пострадал.
76'
Шанс! Мартин Йонас из команды Страсбург пробил головой, но мимо
76'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
75'
Диалло Мустафа коснулся мяча рукой.
75'
Как он промахнулся? Блас Людовик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Удар от ворот произведет Генгам
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Коко Маркус получил травму и заменен. Тюрам Маркус выходит на поле.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Мангане Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
71'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
70'
Фулкье Димитри из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Коко Маркус заработал фол
69'
Блайак Жереми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Мангане Кадер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
68'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Коко Маркус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
67'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Гримм Жереми из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
66'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
66'
До Лука из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Гримм Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
64'
До Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
64'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
64'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
64'
Тактическая замена. Сека Эрнес уходит с поля и его заменяет Фулкье Димитри
63'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
62'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
58'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
58'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сека Эрнес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
57'
Сека Эрнес из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Салибур Янис заработал фол
56'
Удар от ворот произведет Генгам
56'
Блайак Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
56'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Диалло Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
55'
Гонсальвес Антони нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
54'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
54'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
54'
После дальнего удара, который нанес Felix Eboa мяч отбит вратарем
53'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
52'
Гримм Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Сорбон Жереми наказан за толчок Блайак Жереми
Офсайд
50'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Удар от ворот произведет Генгам
50'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
49'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
После дальнего удара, который нанес Диалло Мустафа мяч отбит вратарем
49'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
48'
Блайак Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
48'
Мангане Кадер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
48'
Салибур Янис из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
48'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Felix Eboa из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Диалло Мустафа
44'
Удар от ворот произведет Страсбург
44'
До Лука из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
44'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Салибур Янис пострадал.
Угловой
43'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
43'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
43'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Ребошу Педру, обводя своих соперников
42'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Салибур Янис из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
41'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Отличные скиллы показывает Салибур Янис, обводя своих соперников
41'
Бриан Джимми из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Генгам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
Тактическая замена. Сакко Ихсан уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
40'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
40'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
36'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Гримм Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
35'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
35'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
35'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Сакко Ихсан из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
34'
Ребошу Педру наказан за толчок Сакко Ихсан
Желтая карточка
34'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
34'
Удар от ворот произведет Генгам
33'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой слева.
33'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
32'
Сакко Ихсан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Угловой
31'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
31'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Опасность предотвращена - Лала Кенни из команды Страсбург вступил в отбор удачно
30'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает пас партнеру.
Офсайд
29'
До Лука из команды Генгам в офсайде
28'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сакко Ихсан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
27'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
26'
Диалло Мустафа из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Гримм Жереми заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Мартин Йонас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
24'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
24'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
22'
Генгам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
22'
Удар от ворот произведет Страсбург
22'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
21'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет Страсбург
20'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Отличные скиллы показывает Бенезе Николя, обводя своих соперников
18'
Мангане Кадер из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
16'
Бриан Джимми сделал результативную передачу.
16'
Бриан Джимми из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Бенезе Николя изменил счет на табло!
Фол, нарушение
16'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Бриан Джимми пострадал.
15'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гонсальвес Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Гонсальвес Антони получил желтую карточку от судьи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
14'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Диалло Мустафа грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
14'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
14'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
Офсайд
12'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Ребошу Педру пострадал.
8'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Салибур Янис из команды команды Генгам.
8'
Отличные скиллы показывает Салибур Янис, обводя своих соперников
8'
Коко Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Бриан Джимми из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Коне Бакари
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Хорошую попытку сделал Бриан Джимми. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
4'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мангане Кадер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал До Лука
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ребошу Педру из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
1'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Генгам
Страсбург
55% (105)
Ничья:
35.1% (67)
Генгам
9.9% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.4% (58)
Страсбург:
25.7% (49)
Страсбург:
23.6% (45)
Генгам:
4.7% (9)
Генгам:
3.7% (7)
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