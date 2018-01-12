Стадион: де ла Мейно Зрители: 22578
0:1
8' ГолСалибур Янис
14' Желтая карточкаДиалло Мустафа
15' Желтая карточкаГонсальвес Антони
0:2
16' ГолБенезе Николя
34' Желтая карточкаРебошу Педру
Новости после матча
Второй тайм
93'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Генгам вырывает победу
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 22578 болельщиков
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
92'
Салибур Янис коснулся мяча рукой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
До Лука коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
Бриан Джимми из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Гонсальвес Антони, и мяч снова в игре
90'
Блайак Жереми из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
89'
89'
88'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
88'
87'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Felix Eboa заработал фол
87'
87'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
87'
86'
86'
85'
Гримм Жереми из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. До Лука пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Тактическая замена. Ребошу Педру уходит с поля и его заменяет Табану Франк
84'
84'
Гримм Жереми из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Саади Идрисс пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
83'
83'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
83'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
82'
Блайак Жереми из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
81'
81'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
81'
Отличный пас сделал Тюрам Маркус из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
79'
Фулкье Димитри из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Фулкье Димитри из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
79'
77'
Судья сигнализирует, что Мангане Кадер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
77'
77'
Страсбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
77'
Фулкье Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
76'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Да Кошта Нуну пострадал.
76'
Шанс! Мартин Йонас из команды Страсбург пробил головой, но мимо
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Диалло Мустафа коснулся мяча рукой.
75'
Как он промахнулся? Блас Людовик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Коко Маркус получил травму и заменен. Тюрам Маркус выходит на поле.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Мангане Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Фулкье Димитри из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Коко Маркус заработал фол
69'
Блайак Жереми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
Судья сигнализирует, что Мангане Кадер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
68'
68'
Коко Маркус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
68'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
67'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Гримм Жереми из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
66'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Гримм Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
До Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
64'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Тактическая замена. Сека Эрнес уходит с поля и его заменяет Фулкье Димитри
63'
63'
62'
61'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой слева.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
58'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
58'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сека Эрнес выбил мяч подальше от ворот.
57'
Сека Эрнес из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Салибур Янис заработал фол
56'
56'
Блайак Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Диалло Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Гонсальвес Антони нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
54'
54'
54'
После дальнего удара, который нанес Felix Eboa мяч отбит вратарем
53'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
52'
Гримм Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Сорбон Жереми наказан за толчок Блайак Жереми
50'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
50'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
49'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
После дальнего удара, который нанес Диалло Мустафа мяч отбит вратарем
49'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Блайак Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
48'
Мангане Кадер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
48'
Салибур Янис из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
48'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
45'
Судья сигнализирует, что Felix Eboa из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
45'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Диалло Мустафа
44'
44'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Салибур Янис пострадал.
43'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
43'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Ребошу Педру, обводя своих соперников
42'
42'
Салибур Янис из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Отличные скиллы показывает Салибур Янис, обводя своих соперников
41'
41'
Генгам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
Тактическая замена. Сакко Ихсан уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
40'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Бриан Джимми коснулся мяча рукой.
36'
36'
Гримм Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
35'
35'
35'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Сакко Ихсан из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
34'
Ребошу Педру наказан за толчок Сакко Ихсан
34'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
34'
33'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой слева.
33'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
32'
Сакко Ихсан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
31'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
31'
Felix Eboa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
30'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Опасность предотвращена - Лала Кенни из команды Страсбург вступил в отбор удачно
30'
Кербра Кристоф из команды Генгам делает пас партнеру.
28'
28'
Сакко Ихсан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
26'
Диалло Мустафа из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Гримм Жереми заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Мартин Йонас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
24'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
24'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает пас партнеру.
23'
23'
22'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Бенезе Николя из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
22'
Генгам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
22'
22'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
21'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
20'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Отличные скиллы показывает Бенезе Николя, обводя своих соперников
18'
Мангане Кадер из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
18'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
17'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
17'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
16'
Бриан Джимми сделал результативную передачу.
16'
16'
Г О О О О Л - Бенезе Николя изменил счет на табло!
16'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Бриан Джимми пострадал.
15'
15'
15'
Гонсальвес Антони получил желтую карточку от судьи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Диалло Мустафа грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
14'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
14'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
14'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
13'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
12'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
12'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Ребошу Педру пострадал.
8'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
8'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Салибур Янис из команды команды Генгам.
8'
Отличные скиллы показывает Салибур Янис, обводя своих соперников
8'
Коко Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
6'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Коне Бакари
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Хорошую попытку сделал Бриан Джимми. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
3'
Судья сигнализирует, что Мангане Кадер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал До Лука
3'
Судья сигнализирует, что Ребошу Педру из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Генгам
Страсбург
55% (105)
Ничья:
35.1% (67)
Генгам
9.9% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.4% (58)
2:1 Страсбург:
25.7% (49)
1:0 Страсбург:
23.6% (45)
1:2 Генгам:
4.7% (9)
0:1 Генгам:
3.7% (7)
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