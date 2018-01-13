  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10668
Дижон
1:1
Конец матча
Метц
0'
1:0
1' Гол
Тавареш Жулио
27' Желтая карточка
Дианье Фаллу
38' Желтая карточка
Жано Бенжамин
65' Желтая карточка
Бальмон Флорен
78' Желтая карточка
Селимович Вахид
1:1
89' Гол
Ру Нолан
90' Красная карточка
Джилободжи Папи
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10668 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Джилободжи Папи уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Джилободжи Папи атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной

92'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
92'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Дижон
91'
Рейне Батист не дал случится голу! Ру Нолан должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
91'
Рейне Батист не дал случится голу! Ру Нолан должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
91'
Ibrahima Niane из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
90'
Отличные скиллы показывает Ibrahima Niane, обводя своих соперников
Фол, нарушение
90'
Тавареш Жулио наказан за толчок Селимович Вахид
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Ру Нолан забивает!
89'
Плохо сыграл Джилободжи Папи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Метц
87'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
84'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Ньякат Мусса наказан за толчок Бальмон Флорен
83'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Метц
83'
Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали
82'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
81'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
81'
Рейне Батист не дал случится голу! Коад Рено должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
81'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ньякат Мусса из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
78'
Селимович Вахид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Судья свистит. Селимович Вахид атаковал сзади соперника. Это Тавареш Жулио заработал своей команде штрафной
78'
Ньякат Мусса из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Миличевич Даниел из команды Метц делает неудачный навес.
77'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Саммаритано Фредерик пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
Угловой
76'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
76'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
75'
Джилободжи Папи из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Удар от ворот произведет Дижон
75'
Селимович Вахид из команды Метц делает неудачный навес.
74'
Миличевич Даниел из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Отличный пас сделал Бальмон Флорен из команды Дижон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
71'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
71'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
69'
Ривьер Эммануэль из команды Метц в офсайде
69'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
69'
Росье Валентен из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Отличные скиллы показывает Миличевич Даниел, обводя своих соперников
69'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Доссеви Матьё из команды Метц играет слишком грубо. Джилободжи Папи оказался на газоне.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
66'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
65'
Бальмон Флорен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
65'
Назначен штрафной. Пострадал Ibrahima Niane, его свалил Бальмон Флорен.
Угловой
64'
Слити Наим из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
64'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Удар от ворот произведет Дижон
64'
Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали
63'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
63'
Джилободжи Папи из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Миличевич Даниел из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
62'
Удар от ворот произведет Метц
62'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
62'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Саммаритано Фредерик!
61'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Дижон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
60'
Жано Бенжамин из команды Дижон играет слишком грубо. Ньякат Мусса оказался на газоне.
59'
Манджек Жорж из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Отличные скиллы показывает Хаддади Уссама, обводя своих соперников
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Метц поставил подножку. Пострадал Слити Наим
58'
Хорошую попытку сделал Хаддади Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Слити Наим разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
57'
Ривьер Эммануэль из команды Метц опасно и грубо сыграл. Джилободжи Папи пострадал.
57'
Плохо сыграл Джилободжи Папи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хаддади Уссама из команды Дижон.
56'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
55'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
55'
Тактическая замена. Пальмьери Жульян уходит с поля и его заменяет Миличевич Даниел
54'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
53'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
53'
Абейд Мехди из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Бальмон Флорен из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Дижон
51'
Доссеви Матьё из команды Метц делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Саммаритано Фредерик должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный кросс...
47'
Выглядело как неплохой момент. Жано Бенжамин из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
46'
Хорошую попытку сделал Пальмьери Жульян. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Бишевац Милан уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Ibrahima Niane нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Ямбере Седрик из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
46'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
46'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Удар от ворот произведет Дижон
44'
Доссеви Матьё нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Дианье Фаллу из команды Метц отправил кросс в штрафную...
44'
Метц совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
42'
Удар от ворот произведет Метц
42'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает неудачный навес.
41'
Удар от ворот произведет Дижон
41'
Шанс! Ibrahima Niane из команды Метц пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
40'
Саммаритано Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
40'
Доссеви Матьё из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Жано Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
38'
Жано Бенжамин из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Ньякат Мусса пострадал.
38'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хорошую попытку сделал Ibrahima Niane. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
37'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бишевац Милан из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
35'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Тавареш Жулио нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи спокойно отбил мяч.
34'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
34'
Бишевац Милан из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Росье Валентен из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
32'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
31'
Доссеви Матьё из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Ньякат Мусса из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Абейд Мехди пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Метц
28'
ШАНС! Хаддади Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
27'
Дианье Фаллу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
26'
Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Дианье Фаллу из команды Метц опасно и грубо сыграл. Слити Наим пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Удар от ворот произведет Дижон
25'
Ibrahima Niane нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
25'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
24'
Коад Рено мяч отрикошетил от ворот
24'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ibrahima Niane нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
23'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
22'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
21'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
21'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Слити Наим
20'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Селимович Вахид из команды Метц пасует в штрафную, но Рейне Батист выходит и ловит мяч.
18'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Росье Валентен наказан за толчок Ibrahima Niane
18'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
17'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
17'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Плохо сыграл Селимович Вахид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Удар от ворот произведет Метц
15'
Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
15'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
15'
Хаддади Уссама из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
13'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Хаддади Уссама оказался на газоне.
13'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Коад Рено пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Слити Наим
9'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дианье Фаллу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
8'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
8'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
7'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Доссеви Матьё из команды Метц играет слишком грубо. Абейд Мехди оказался на газоне.
6'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
5'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
5'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
4'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
2'
Фантастический гол, где все сам сделал Тавареш Жулио!
1'
Слити Наим сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
1'
Отличные скиллы показывает Тавареш Жулио, обводя своих соперников
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Метц
Дижон
70.2% (127)
Ничья:
22.1% (40)
Метц
7.7% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Дижон:
34.3% (62)
Дижон:
23.8% (43)
Ничья:
15.5% (28)
Дижон:
7.7% (14)
Ничья:
5.5% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация