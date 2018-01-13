Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 10668
1:0
1' ГолТавареш Жулио
27' Желтая карточкаДианье Фаллу
38' Желтая карточкаЖано Бенжамин
65' Желтая карточкаБальмон Флорен
78' Желтая карточкаСелимович Вахид
1:1
89' ГолРу Нолан
90' Красная карточкаДжилободжи Папи
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10668 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Джилободжи Папи уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
93'
Судья свистит. Джилободжи Папи атаковал сзади соперника. Это Ру Нолан заработал своей команде штрафной
92'
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Рейне Батист не дал случится голу! Ру Нолан должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
91'
Рейне Батист не дал случится голу! Ру Нолан должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
91'
Ibrahima Niane из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
90'
Отличные скиллы показывает Ibrahima Niane, обводя своих соперников
90'
Тавареш Жулио наказан за толчок Селимович Вахид
89'
Г О О О О Л - Ру Нолан забивает!
89'
Плохо сыграл Джилободжи Папи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
88'
87'
86'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
84'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Ньякат Мусса наказан за толчок Бальмон Флорен
83'
83'
83'
Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали
82'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
81'
81'
81'
Рейне Батист не дал случится голу! Коад Рено должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
81'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
80'
Ньякат Мусса из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Селимович Вахид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Судья свистит. Селимович Вахид атаковал сзади соперника. Это Тавареш Жулио заработал своей команде штрафной
78'
Ньякат Мусса из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Миличевич Даниел из команды Метц делает неудачный навес.
77'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
76'
Саммаритано Фредерик пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
76'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
76'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
75'
Джилободжи Папи из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
75'
Селимович Вахид из команды Метц делает неудачный навес.
74'
Миличевич Даниел из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Отличный пас сделал Бальмон Флорен из команды Дижон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
71'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
71'
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Ривьер Эммануэль из команды Метц в офсайде
69'
69'
Росье Валентен из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Отличные скиллы показывает Миличевич Даниел, обводя своих соперников
69'
69'
67'
Доссеви Матьё из команды Метц играет слишком грубо. Джилободжи Папи оказался на газоне.
67'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
66'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Бальмон Флорен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
65'
Назначен штрафной. Пострадал Ibrahima Niane, его свалил Бальмон Флорен.
64'
Слити Наим из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
64'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
63'
Джилободжи Папи из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Миличевич Даниел из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
62'
62'
62'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
62'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Саммаритано Фредерик!
61'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Жано Бенжамин из команды Дижон играет слишком грубо. Ньякат Мусса оказался на газоне.
59'
Манджек Жорж из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Отличные скиллы показывает Хаддади Уссама, обводя своих соперников
59'
Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Метц поставил подножку. Пострадал Слити Наим
58'
Хорошую попытку сделал Хаддади Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Слити Наим разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Ривьер Эммануэль из команды Метц опасно и грубо сыграл. Джилободжи Папи пострадал.
57'
Плохо сыграл Джилободжи Папи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
56'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хаддади Уссама из команды Дижон.
56'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
55'
Тактическая замена. Пальмьери Жульян уходит с поля и его заменяет Миличевич Даниел
54'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
53'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
53'
Абейд Мехди из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Бальмон Флорен из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
51'
51'
Доссеви Матьё из команды Метц делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Кавасима Эйдзи не дал случится голу! Саммаритано Фредерик должен был забивать, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный кросс...
47'
Выглядело как неплохой момент. Жано Бенжамин из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
46'
Хорошую попытку сделал Пальмьери Жульян. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Тактическая замена. Бишевац Милан уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Ibrahima Niane нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Ямбере Седрик из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
47'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
46'
46'
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
Доссеви Матьё нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Дианье Фаллу из команды Метц отправил кросс в штрафную...
44'
Метц совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
43'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
42'
42'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает неудачный навес.
41'
41'
Шанс! Ibrahima Niane из команды Метц пробил головой, но мимо
40'
40'
Саммаритано Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
40'
Доссеви Матьё из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Жано Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Жано Бенжамин из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Ньякат Мусса пострадал.
38'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хорошую попытку сделал Ibrahima Niane. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
37'
36'
Бишевац Милан из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Тавареш Жулио нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи спокойно отбил мяч.
34'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
34'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
34'
Бишевац Милан из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Росье Валентен из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
32'
Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
31'
31'
Доссеви Матьё из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
Ньякат Мусса из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Абейд Мехди пострадал.
28'
28'
ШАНС! Хаддади Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Дианье Фаллу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
26'
Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Дианье Фаллу из команды Метц опасно и грубо сыграл. Слити Наим пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
25'
Ibrahima Niane нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
24'
Коад Рено мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
Ibrahima Niane нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
23'
22'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
21'
21'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
21'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Слити Наим
20'
20'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Селимович Вахид из команды Метц пасует в штрафную, но Рейне Батист выходит и ловит мяч.
18'
18'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Росье Валентен наказан за толчок Ibrahima Niane
18'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
17'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Плохо сыграл Селимович Вахид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
15'
Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали
15'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
15'
Хаддади Уссама из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
14'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
13'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Хаддади Уссама оказался на газоне.
13'
12'
Коад Рено пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
10'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Слити Наим
9'
9'
9'
Дианье Фаллу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
8'
8'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
8'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
7'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Доссеви Матьё из команды Метц играет слишком грубо. Абейд Мехди оказался на газоне.
6'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
5'
4'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
2'
Фантастический гол, где все сам сделал Тавареш Жулио!
1'
Слити Наим сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
1'
Отличные скиллы показывает Тавареш Жулио, обводя своих соперников
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Метц
Дижон
70.2% (127)
Ничья:
22.1% (40)
Метц
7.7% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дижон:
34.3% (62)
2:1 Дижон:
23.8% (43)
1:1 Ничья:
15.5% (28)
2:0 Дижон:
7.7% (14)
0:0 Ничья:
5.5% (10)
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