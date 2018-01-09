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Нант
 
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Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
Нант
5.6% (4)
Ничья:
5.6% (4)
ПСЖ
88.7% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
22.5% (16)
ПСЖ:
19.7% (14)
ПСЖ:
19.7% (14)
ПСЖ:
7% (5)
ПСЖ:
5.6% (4)
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