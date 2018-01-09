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Стадион: Стад де ля Божуар
Предыдущие игры
Нант (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 07.01.2018 Сенлис 0:4 Нант КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 17.12.2017 Нант 1:0 Анже Л1
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 03.12.2017 Сент-Этьен 1:1 Нант Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 25.11.2017 Ренн 2:1 Нант Л1
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Нант 2:1 Тулуза Л1
- 28.10.2017 Дижон 1:0 Нант Л1
- 25.10.2017 Тур 3:1 Нант КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 06.10.2017 Нант 1:2 Ньор ТМК
- 30.09.2017 Нант 1:0 Метц Л1
- 24.09.2017 Страсбург 1:2 Нант Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 09.09.2017 Монпелье 0:1 Нант Л1
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Л1
- 19.08.2017 Труа 0:1 Нант Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
Последние игры между собой
Нант: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1
- 14.05.2016 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1
- 26.09.2015 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1
- 03.05.2015 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1
- 11.02.2015 ПСЖ 2:0 Нант Кубок Франции
- 06.12.2014 ПСЖ 2:1 Нант Лига 1
- 05.02.2014 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги
- 20.01.2014 ПСЖ 5:0 Нант Лига 1
- 25.08.2013 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1
- 07.02.2009 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1
- 14.09.2008 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|58 - 15
|50
|2.
|Монако
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|46 - 19
|41
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|46 - 20
|41
|4.
|Марсель
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 22
|38
|5.
|Нант
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|18 - 18
|33
|6.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|7.
|Генгам
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 13
|26
|9.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|10.
|Дижон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 33
|24
|11.
|Кан
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|12 - 21
|24
|12.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|13.
|Амьен
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 22
|21
|14.
|Труа
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 27
|21
|15.
|Бордо
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 29
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 33
|20
|17.
|Тулуза
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 27
|19
|18.
|Лилль
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 30
|19
|19.
|Анже
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 34
|11
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Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 50 минут, которая состоится 14.01.2018.
Новости матча
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Пасторе признался в любви "ПСЖ" — 12:54
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Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
Нант
5.6% (4)
Ничья:
5.6% (4)
ПСЖ
88.7% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
22.5% (16)
0:2 ПСЖ:
19.7% (14)
1:3 ПСЖ:
19.7% (14)
0:1 ПСЖ:
7% (5)
1:4 ПСЖ:
5.6% (4)
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